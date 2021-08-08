Как восстановить чугунную посуду и обработать новую, чтобы сделать её действительно вечной

В некоторых семьях чугунная посуда передаётся из поколения в поколение. При правильном уходе качественный чугун практически вечен. Но, если вдруг вы обнаружили бабушкину сковородку заржавевшей и негодной к употреблению из-за неправильного хранения и эксплуатации, не спешите её выкидывать — есть способ вернуть её к жизни.

Также, советы ниже, пригодятся тем, кто только приобрёл или собирается купить чугунную посуду, ведь её нужно правильно выбрать и до начала эксплуатации обработать.





Сильный нагар и ржавчина на старой сковороде

Выбор новой сковороды

Предварительная обработка ржавой посуды.

Если ваша сковорода покрыта толстым слоем нагара, а также следами ржавчины, — не мучайтесь, отскабливая и оттирая его! Самый простой способ избавиться от пригоревшей пищи и жира — это положить сковородку в костёр! Дождитесь, пока чугун не раскалится очень сильно, практически до красна. После этого всё, налипшее на него, отвалится самостоятельно. В этом способе есть один важный нюанс: вынув сковороду из огня, ни в коем случае не остужайте её, опуская в воду. Чугун должен остыть медленно и самостоятельно. Запомните: чугун вообще нельзя резко охлаждать!Практика показывает, что лучший по качеству чугун производился в бывшем Советском Союзе. Если есть возможность где-то купить посуду того времени — это будет оптимальный вариант.Если же вы настроены приобрести новое изделие, то лучше обратить внимание на производителей из Украины, Белоруссии и России. Большинство предприятий из этих стран всё ещё работают по старым ГОСТам, которые регламентируют содержание нежелательных веществ в сплавах, чего, увы, не скажешь о производителях из азиатских стран. Более дорогая, но также качественная чугунная посуда производится в странах Европы и в США.Предварительная обработка новой посуды.Часто в памятке к приобретаемой чугунной сковороде написано, что её необходимо прокалить, насыпав на дно поваренную соль. Это нужно для того, чтобы удалить из пор остатки технического масла. Дело в том, что сразу поле литья для защиты от ржавления, изделие опыляют слоем смазки. Перед прокаливанием рекомендуется помыть посуду с помощью обычной жидкости для мытья посуды.Пытаясь восстановить и обработать чугунную посуду в домашних условиях, в первую очередь её нужно избавить от ржавчины. Есть несколько способов освободить поверхность чугуна от рыжего налёта: глубокое прокаливание, механическое очистка (например, наждачной бумагой или металлической щёткой), а также воздействие кислоты. Чаще всего у нас под рукой оказываются уксусная или ортофосфорная кислота (присутствует, например, в пепси- и кока-коле, обозначается, как регулятор кислотности Е338). Предварительно моем сковороду моющим средством с помощью металлической губки (на этом этапе уже смоется некоторое количество ржавчины). Затем в любую ёмкость набираем очень горячую воду, выливаем туда уксус (достаточно 6% или 9%) и полностью погружаем сковородку. Оставляем примерно на полчаса.Кстати, если заливать посуду пепси- или кока-колой, благодаря ортофосфорной кислоте, на поверхности чугуна образуется дополнительный защитный фосфатирующий слой.По прошествии получаса достаём сковороду из раствора, ещё раз проходимся по ней металлической губкой, обмываем и ставим хорошенько прогреваться на плиту.Второй этап обработки новой и восстановленной посудыМногие наверняка слышали, чтобы создать на чугунной посуде защитную плёнку, её нужно обработать маслом. Увы, чаще всего используется подсолнечное масло, которое совершенно не годится для этих целей! Дело в том, что качественную защиту поверхности могут дать только так называемые высыхающие масла, которые при воздействии высоких температур полимеризуются и образуют довольно прочное твёрдое покрытие (тогда как подсолнечное — полувысыхающее масло, только желируется). К высыхающим маслам относятся, например, льняное, ореховое, конопляное и др.Пока сковорода просыхает и разогревается на плите, включаем духовку на полную мощность. Для полимеризации конопляному маслу, например, необходима температура не менее 250 С° на протяжении часа.Когда сковородка сильно прогрелась, снимаем её с огня и начинаем обрабатывать маслом. Его нужно очень немного — буквально несколько капель. Цель — создать тонкий слой. Тщательно, без пробелов наносим масло с помощью тряпочки или бумажной салфетки. Пусть вас не смущает, если на салфетке вы увидите следы ржавчины — чистый чугун начинает ржаветь моментально. Не забудьте обработать посуду маслом и снаружи. После первой обработки маслом, вновь ( ненадолго) поставьте сковородку на огонь и прогрейте. После этого процедуру протирки высыхающим маслом повторите.После этого отправляем сковородку на час в разогретую до максимума духовку. Кстати, полимеризация происходит не только от высоких температур, но и, к примеру, от ультрафиолета. Поэтому, в принципе, обработанную маслом сковородку можно просто выставить на солнце. Правда, при таком способе обработки понадобится гораздо больше времени.Очень важно! После того, как обработка в духовке завершена, печь необходимо выключить, оставив чугунную посуду остывать внутри.В идеале, для прочного покрытия процесс обработки нужно повторить трижды. Ваши чугунные сковороды станут блестящими, будто покрытыми лаком и получат действительно антипригарные свойства. Покрытие это достаточно прочное, не боится средств для мытья посуды, ну а в случае необходимости процедуру полимеризации масла можно повторить. И так до бесконечности!Во время процесса обработки из-за выгорания масла в кухне может быть дымно, поэтому рекомендуется работать при открытом окне.Ещё больше подробностей и нюансов ухода за чугунной посудой — в видео ниже.