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Самая противоречивая реклама XX века

Charles Saatchi выпустил книгу, в которой поделился со своими читателями примерами расисткой и оскорбительной рекламы, имевшей место в ХХ веке. В те времена она не вызвала особого резонанса, однако сейчас, оглядываясь на прошлый век, осознаешь, как много изменилось в мире. Представляем вам образчики противоречивой рекламы ХХ века.

Самая противоречивая реклама XX века

Love Cosmetics, 1975.
Надпись гласит: “Потому что невинность сексуальнее, чем вы думаете”.

Самая противоречивая реклама XX века

Van Heusen, 1952.
“Самые умные рубашки” – и самая расистская реклама.

Самая противоречивая реклама XX века

Lucky Strike, 1930.
Компания всячески использовала образ врачей для рекламы сигарет, утверждая, что они абсолютно безопасны и даже полезны для здоровья.

Самая противоречивая реклама XX века

Elliott’s Paint, 1930-е.
Краска, которая может перекрасить что угодно. И кого угодно.

Самая противоречивая реклама XX века

Meprospan, 1957
Антидепрессанты для каждой матери.

Самая противоречивая реклама XX века

Используй «Хлоринол» и будь как белый нигер!

Самая противоречивая реклама XX века

Реклама галстуков: «Покажите, кто в доме хозяин».

Самая противоречивая реклама XX века

Реклама игровой приставки с намеком на онанизм: «Чем дольше ты играешь, тем тверже он становится».

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