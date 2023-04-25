Топ-10 маринадов для шашлыков и барбекю

Хороший стейк или свежевыловленная рыба достойны отправиться на решетку мангала гордыми и одинокими. Как говорил великий повар Огюст Эскофье, «детали мешают совершенству». Вопрос в том, что совершенные продукты попадают к нам в руки нечасто. Чуть менее достойным не обойтись без свиты: яркий маринад преобразит в короля барбекю любой кусок мяса.











Ностальгический маринад для шашлыков: луково-уксусный

Балканский маринад для шашлыков: с йогуртом, кинзой и сладким перцем

Прованский маринад для шашлыков: с пряными травами

Средиземноморский маринад для шашлыков: с томатами и базиликом

Экзотический маринад для шашлыков: со сметаной и апельсиновым соком

Флорентийский маринад для шашлыков: с лимоном и розмарином

Пикантный: горчично-медовый маринад для шашлыков

Маринад для шашлыков в стиле фьюжн: с лимонным сорго на белом вине

Японский маринад для шашлыков: с соевым соусом и имбирем

Китайский маринад для шашлыков: с медом на соевом соусе