Как любимый сын английской королевы стал изгоем: Принц Эндрю

Принц Эндрю – яркий пример того, как из-за своей беспечности и вседозволенности можно легко потерять все. Из любимчика британцев он быстро перешел в ряды изгоев, потеряв не только репутацию и статус, но и деньги. Рассмотрим, как же так вышло, что любимый сын самой британской королевы замарался в пренепреятнейшем скандале и потерял все.
Родился с золотой ложкой во рту
Принц Эндрю и его мать королева Елизавета II
Полное имя оскандалившего принца – Эндрю Альберт Кристиан Эдвард. Он появился на свет в 1960 году. Эдвард стал третьим ребёнком правящей королевы Елизаветы II, у которой уже были сын Чарльз, будущий наследник престола, и дочь Анна. Такое положение вещей для Эдварда было выигрышным: будущим королем станет его брат Чарльз, посему его кандидатура даже не рассматривалась, что избавило его от слишком пристального внимания и давления. Его мама, правящая королева, как и полагается, не его совсем не воспитывала, за это до 5 лет отвечала гувернантка. После этого он был отправлен в графство Беркшир на обучение в школе Хезердаун.
Принц Эндрю в молодости
Королева может отказываться от такого утверждения, но люди хорошо знающие королевскую семью, называли принца Эдварда самым любимым сыном Елизавета II. Говорят, что в детстве особых хлопот он не доставлял, не капризничал, но много шумел. В школе его знали как шутника, но видели в таком поведение желание скрыть собственную неуверенность.
По традиции, Эндрю в тринадцатилетнем возрасте отправили учиться в школу Гордонстоун в Шотландии. Когда ему было 17, Эндрю уехал в Лейкфилдский колледж в Канаду по программе обмена. Отучившись в Гордонстоуне, принц решил остановиться на достигнутом и поступил службу в Королевский военно-морской колледж. Это была его давняя мечта, стать профессиональным пилотом. Уже в 1976 году он управлял маленьким планером.
Настоящий герой
Принц Эндрю был героем войны
Когда молодому принцу было 22, началась знаменитая (хоть и короткая) Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной. Британское правительство хотело перевести Эндрю в штаб до окончания противостояния для его же безопасности. Но монарх лично распорядилась этого ни в коем случае не делать, она изъявила желание, чтобы ее сын участвовал в войне и был на фронте.
Принц Эндрю активно принимал участие в военных действиях в качестве 2-го пилота в специальных операциях. У его экипажа были специальные задачи: поиск и эвакуация тех, кто пострадал, а также полеты в роли приманки для ракет врага. Позже сослуживцы рассказывали, что принц себя на войне вел как надежный друг и мужественный солдат. Не удивительно, но домой он прибыл самым что ни на есть героем войны.
C 1984 по 1987 год принц был личным адъютантом Елизаветы II. Эндрю смог построить успешную военную карьеру, он был штабным офицером, а также пилотом. Среди его достижений звание коммандера военно-морского штаба, в функциях которого интернациональное сотрудничество. В 2005 году Эндрю стал капитаном, в 2010 – контр-адмиралом, а в 2015 – виде-адмиралом. И если бы не скандал, он бы не потерял свои звания,
Любимец женщин
В молодости Эндрю был красивым мужчиной
Принц Эндрю никогда не страдал от недостатка женского внимания. Пока он воевал за страну, его ждала возлюбленная Ку Старк, американская актриса. На момент начала военного конфликта они были вместе два года, встретившись на свидании вслепую. Пара много времени проводила вместе в 1982 году: сначала отдыхали на острове Мюстик, а потом принц привез любимую девушку в замок Балморал, чтобы познакомить с семьей. Этот роман имел все шансы закончиться предложением руки и сердца, но в 1983 году стало известно, что пара рассталась.
Актриса Ку Старк
Доподлинно неизвестна причина разрыва, похоже, журналисты того времени не сильно хотели этим вопросом заниматься, в конце концов, Эндрю же не наследник престола, чтобы ходить за ним по пятам.
После расставания с Ку Старк стало понятно, что Эндрю умеет правильно расставаться с женщинами и сохраняет с ними теплые отношения. Принц покрестил дочку Ку, которая родилась спустя 15 лет после разрыва с сыном королевы. К слову, в деле Эпштейна бывшая девушка сразу взяла сторону принца, заявив, что он на предъявленные ему вещи не способен.
Принц Эндрю после расставания умеет сохранять теплые отношения с бывшими
После разрыва с актрисой он не топил горе в алкоголе и особо не страдал. За ним плотно закрепилась репутация плейбоя. Среди его пассий были: именитые модели Александра Эскат и Клэр Парк, актриса Финола Хьюз и Кетрин Ребетт, звезда Playboy Дэнис Мартелл и даже жена покойного Курта Кобейна Кортни Лав. И это самый скромный список его похождений.
Однажды Эндрю вообще попала в объективы фотографов в компании сразу нескольких обнаженных девиц. Один из приятелей Эндрю заявил, что по приблизительным подсчётам количество женщин принца Эндрю переваливает за тысячу.
Образцовый муж и отец
Принц Эндрю и Сара Фергюсон
Кто бы мог подумать, что из бабника может получиться настоящий примерный семьянин? Так вот принц Эндрю доказал, что все возможно: в браке с Сарой Фергюсон он был верен своей любимой. С будущей супругой принц ьылзнаком с самого детства. Отец Сары тренировал отца и брата Эндрю игре в поло. Будущие супруги периодически виделись на спортивных мероприятиях. Однако настоящее знакомство произошло уже в 1985 году и все благодаря подружке Сары принцессе Диане. Она пригласила Фергюсон на ланч, проходивший в Букингемском дворце во время известных скачек Royal Ascot. По соседству с Сарой сидел ее будущий муж.
Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон
До помолвки дело дошло через 9 месяцев после формального знакомства. Поженились Эндрю и Сара 23 июля 1986 года в Вестминстерском аббатстве. Молодожены начали носить титулы герцога и герцогини Йоркских.
Вскоре в семье случилось пополнение: в 1988 году родилась первая дочь принцесса Беатрис, а затем вторая – принцесса Евгения.
Прошло еще два года и идеальный брак дал трещину: пара объявила, что расстается. Саре было сложно находиться одной, пока муж был в разъездах и она решила это прекратить. И герцогиня была права, ведь принц Эндрю в служебных командировках проводил времени больше, чем дома с женой и дочерьми. Официально пара развелась лишь в 1996 году.
Принц Эндрю и Сара Фергюсон даже после развода имеют прекрасные отношения
Пара разошлась не просто мирно, а показала, что и после развода можно быть друзьями и сохранять теплые отношения. После официального расторжения брака бывшие муж и жена еще жили вместе ради дочерей в их доме Саннингхилл-парк. Эндрю платил по счетам бывшей супруги, был ее психологической и материальной опорой, на отдых часто ездили вчетвером. На переезд Эндрю решился уже в 2004 году, перевезя вещи в Роял-Лодж в Большом Виндзорском парке, а Сара с дочерями переехали в Долфин-Хаус по соседству, но порознь жить им долго не пришлось. В 2008 году в Долфин-Хаус произошел пожар и бывшие супруги вновь съехались.
Сара отзывается во всех интервью о муже в исключительно положительном ключе.
Плохая компания
Связи с соманительными личностями принесли принцу Эндю немало проблем
У принца Эндрю жизнь была всегда насыщенной, он был часто в разъездах и постоянно общался с огромным количеством людей. Он точно может похвастаться обширными связями, но не все они стоят того, чтобы он них даже знали. Потому что порой любимчик королевы заводил дружбу с очень сомнительными личностями.
Чего стоит только Тарек Кайтуни – ливийский наркоторговец и контрабандист. Его Эндрю даже пригласил на бракосочетание дочери принцессы Евгении, чем добавил критики в свой адрес.
Около десятка раз принц встречался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Как президент своей станы он имеет очень плохую репутацию из-за постоянной критики за перманентное нарушение прав и свобод граждан, подавление оппозиции и свободы слова.
Также среди друзей принца Эндрю зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Тимур Кулибаев. Родственник Назарбаева – личность весьма сомнительная. По данным ресурса WikiLeaks именно Кулибаеву принц Эндрю за 15 миллионов фунтов стерлингов продал свой особняк в Саннингхилл-парк. А деньги покупатель перевел принцу через офшоры. Этот случай де ж расследовала прокуратура Швейцарии, открыв дело по статье «Отмывание денег».
И эти контакты и сомнительные мероприятия только верхушка айсберга. Есть еще мистер Эпштейн.
Дружба с Эпштейном
Джеффри Эпштейн, дружба с котороым погубила принца Эндрю
Летом 2021 года весь мир облетела новость о том, что американка США Вирджиния Джуффре подала гражданский иск на принца Эндрю, обвиняя его в насилии сексуального характера. Истица заявила, что она, будучи секс-рабыней у покойного Джеффри Эпштейна, в 2001 году три раза была принуждена к интимному контакту с принцем. Девушка утверждала, что принц Эндрю знал, что ей не было восемнадцати но не менее трех раз подвергал ее сексуальному насилию: на Виргинских островах, в доме Гислейн Максвелл в Лондоне и частном особняке на Манхеттене.
Вирджиния Джуффре обвинила принйа Эндрю в сексуальном насилии
Это заявление заставило всех снова заговорить о Джефри Эпштейне, который попал за решетку в 2008 году сразу по нескольким статьям. Американский финансист, известный своей дружбой со знаменитостями и политиками, был осужден за организацию проституции, а потом еще получил обвинения в сексуальной торговле людьми. Выяснилось, что в течение десятка лет он торговал, как товаром, несовершеннолетними девушками. Удерживал он их в своих особняках в разных местах США: Нью-Мексико, на Манхеттене, на Виргинских островах. Но до очередного суда Эпштейн не дожил: его нашли мертвым в камере в августе 2019 года. Ходили разные конспирологические теории о его гибели, среди которых убийство, хотя официально признано, что это был суицид. Ходили слухи, что немало представителей американской элиты были клиентами Эпштейна, среди которых Бил Клинтон и Дональд Трамп.
В феврале 2022 года стало известно, что хоть принц Эндрю и отрицал обвинения Вирджинии Джуффре, но урегулировал это дело, заключив соглашение. Судя по судебным документам, истца получила «существенное пожертвование», хотя о точной сумме не говорится. По мнению СМИ, речь может идти о миллионах фунтов. По сути, он откупился, что для многих стало признанием вины.
Конец репутации
Принца Эндрю лишили всех воинских званий
Связь принца Эндрю с Эпштейном и обвинения в насилии сначала сильно пошатнули его репутацию, а затем и вовсе уничтожили, запятнав заодно и королевскую семью. И хотя официально, как это принято, Букингемский дворец этот скандал никак не прокомментировал, все же определенная реакция была. Еще в конце 2019 года от всех королевских обязанностей горе-принца освободили. А в мае 2020 года он окончательно ушел из всех государственных должностей.
В начале 2022 года Эндрю лишили военной принадлежности и королевского благотворительного покровительства, они были возвращены Елизавете II.
Решение было принято королевой, понимая, что именно такого решения от нее ждет общественность. Также он лишился права называть «Его Королевское Высочество». И конечно, ни о какой благотворительной деятельности в качестве члена БКС речи быть не может.
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