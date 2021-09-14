Вряд ли возможно назвать хоть пару продуктов питания, которые подделывали бы так часто, как мёд. Способов его проверки существует множество. Но одни из них слишком сложны и недоступны, например, на рынке. А другие грешат субъективностью оценок.

Сегодня мы расскажем, как определить качество мёда по его плотности. Сделать это очень просто, нужно лишь запомнить несколько чисел.







КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО МЁДА

Как известно, пчелы делают мёд из нектара, в котором более 80 % влаги. Для этого им приходится распределить сладкий сок растений по ячейкам, насытить ферментами и создать в улье условия для его высыхания.Со временем влажность мёда уменьшается, и маленькие труженицы запечатывают его для длительного хранения. Тогда-то по всем правилам мёд и нужно откачивать. Если пчеловод поторопился и откачал незапечатанный мёд, влажность его будет выше. А раз мёд тяжелее воды, то плотность такого продукта будет меньше.На количество влаги в мёде влияют несколько факторов. Она может возрасти, если пчелы собирали мёд в дождливую погоду, при ранней выкачке из сот и хранении в негерметичной таре. Исходя из этого была составлена таблица, в которой можно наглядно увидеть связь удельного веса и влажности мёда с его качеством.Добавим, что во многих странах плотность мёда является главным параметром оценки его качества. Так, в Канаде нижний порог должен быть не менее 1,47 г/см³, в Австралии — 1,45 г/см³, а в России — 1,41 г/см³. По словам опытных покупателей, продукт с влажностью 15–17 % в продаже не сыскать, а 21 % — это уже признак низкого качества. Поэтому ориентироваться стоит на 18–19 %.Получается, что, зная объем и вес тары, можно определить качество натурального продукта простым взвешиванием. Для этого поставь банку на весы, вычти из показаний вес банки и раздели получившееся значение на ее объем. Если плотность существенно ниже нормативной, мёд разбавлен водой. Если выше, к нему подмешаны сахар, мука, крахмал.Напомним, что пол-литровая банка весит 180–260 г, 1 л – 360–400 г, а 3 л — 920 г. Также нужно принять во внимание время года. В жаркую погоду объем мёда немного увеличивается, а удельный вес падает. На морозе его плотность, наоборот, увеличивается.Совершая покупку, можно проверить содержимое влаги еще одним простым способом. Капни немного мёда на бумагу. Качественный продукт начнет впитываться в нее только через 5–7 минут. Если это произошло раньше, мёд разбавлен водой.