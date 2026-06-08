8 эстетичных систем хранения

Мы привыкли к тому, что системы хранения превращают квартиру в склад. Габаритные шкафы и комоды, высокие открытые стеллажи, на которых видно бардак, корзины и коробки, часто не вписывающиеся в интерьер. Однако в 2026 году все изменилось. Теперь подобная мебель может статье не только функциональной, но и эстетичной составляющей интерьера.

1. Банкетки и кухонные уголки с нишами

2. Подиумы с выдвижными ящиками

3. Скрытые шкафы

4. Стеллажи-витрины

5. Декоративные лестницы

6. Корзины из натуральных материалов

7. Открытые системы хранения

8. Полки и шкафы в кухонном острове

Под сиденьем есть место для храненияЕще одна мебель, которая с триумфом вернулась из прошлого, это кухонные уголки. Они являются идеальным дополнением маленькой кухни, экономят место, а еще становятся прекрасной системой хранения. Дело в том, что под сиденьем часто есть свободное место, которое можно использовать для хранения посуды, текстиля, мелкой бытовой техники, праздничного декора и пр.По такому же принципу работают лавки и банкетки, которые дизайнеры используют для обустройства прихожей. Ниши под крышками позволяют разместить внутри вещи, для которых обычно не находится места в коридоре. Речь идет о шапках, шарфах, перчатках, зонтах и пр.Удобная система хранения и зонирования.Было время, когда подиум в квартире считался чем-то экстраординарным, но сейчас это вполне обычная составляющая интерьера, особенно если речь идет о студиях, где важен момент зонирования. При грамотном подходе подиум становится не только «разграничителем», например, спальни и гостиной, но и прекрасной альтернативой шкафу. В выдвижных ящиках можно хранить все, что-угодно, начиная от сезонной одежды и обуви, заканчивая постельными принадлежностями, новогодним декором и пр.Единственный минус такой конструкции заключается в высокой цене. Подиум придется делать на заказ с учетом индивидуальных размеров комнаты. Зато на выходе вы получите максимально удобную и продуманную систему хранения, соответствующую всем вашим требования.Шкаф и ящик в цоколе незаметны со стороныВне зависимости от того, какая у вас квартира – просторная трешка или крохотная студия – невидимое хранение будет актуально в любой ситуации. Встроенные и скрытые системы помогают грамотно организовать имеющуюся площадь, не прибегая к радикальным мерам.Вариантов такого хранения масса. Это могут быть прикроватные тумбы со скрытыми полками, шкафы в тон стен без ручек, которые открываются с помощью механизма push-to-open, выдвижные ящики в цоколях кухни. Визуально подобные системы абсолютно незаметны, но они позволяют хранить вещи удобно и компактно.Такие стеллажи можно использовать в любой комнатеПомните советские буфеты и серванты, которые стояли в квартирах наших бабушек и родителей? Было время, когда они считались пережитком прошлого, но в последние сезоны любовь к такой мебели вновь вернулась. Стеклянные дверцы позволяют стеллажу продемонстрировать содержимое, поэтому это идеальное место для хранения красивой посуды, декора, семейных фото и даже книг. А если вы не хотите регулярно наводить там порядок, можете вместо гладкого стекла выбрать рифленое. Оно скрывает визуальный беспорядок и выглядит дороже обычного. Для усиления «эстетичного» эффекта добавьте внутреннюю подсветку при помощи спотов или led-ленты.Варианты использования в ванной и в гостинойДа-да, лестница уже давно перестала быть исключительно утилитарным предметом быта, который использовали в практичных целях. Теперь ее все чаще используют, как декоративную составляющую интерьера, способную выполнять еще и функцию хранения. При выборе отдавайте предпочтение эстетичным изделиям из дуба, ореха или бамбука. Для интерьера в стиле лофт подойдут металлические лестницы. Содержимое определяется комнатой, в которой будет стоять лестница. Например, если вы установите ее в ванной, можете расположить там стопки полотенец, а если в гостиной – небольшие горшки с комнатными растениями.Корзины можно использовать для разных целейНесмотря на свою практичность, пластиковые контейнеры для хранения утратили актуальность, уступив место плетеным корзинам. Самыми популярными материалами являются ротанг, войлок, бамбук, джут и морская трава. Выбирать следует исходя из стиля интерьера вашей квартиры. Корзины выполняют не только практичную функцию, выступая в роли органайзеров, но также становятся декоративным акцентом, привносят в интерьер природные нотки, что особенно важно, если вы живете в мегаполисе.На открытых полках важно поддерживать порядокЕсли вы не боитесь визуального шума и готовы поддерживать порядок, тогда смело можете использовать для хранения открытые полки. Обычно их заполняют книгами, эстетичными вещами, вроде арт-объектов, коллекционными предметами, сувенирами из путешествий или просто мелочами, которые нравятся.Идеальным материалом для полок станет дерево или металл, а в некоторых случаях можно подобрать комбинированные модели. В тандеме с ротанговыми корзинками, комнатными цветами и керамическими изделиями они будут смотреться очень стильно и одновременно уютно.Задействуйте кухонный остров по максимумуЕсли ваша мечта сбылась и на кухне наконец-то появился остров, поздравляем: вы стали обладателем не только удобной рабочей поверхности и обеденного стола, но также вместительной системы хранения. Внутри острова можно хранить посуду, редко используемую бытовую технику, запасы химии и текстиля. Также удобным решением станут открытые полки в торцах, на которых можно хранить кулинарные книги или, например, красивые керамические кружки.