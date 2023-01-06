Как определить любимую музыку человека по стилю его мышления
Психологи из Кембриджского университета взяли за ориентир теорию эмпатии-систематизации Саймона Барона-Коэна. Этот ученый предлагает делить людей на категории более склонных к систематизации (умению понимать причинно-следственные связи и находить закономерности) и к эмпатии (помогающей предсказывать поведение сложных нелинейных систем, которые не описываются набором закономерностей). Первые более способны к естественным и точным наукам, работе с механизмами, тогда как вторые лучше взаимодействуют с другими людьми, чувствуя и понимая их поступки.
Ученые нашли четыре тысячи добровольцев для своего исследования через Facebook-приложение myPersonality, которое заставляет пользователей пройти множество психологических тестов. Добровольцев попросили прослушать и оценить 50 музыкальных произведений 26 жанров и поджанров, чтобы свести к минимуму вероятность непредсказуемой личной привязанности к отдельным музыкантам и произведениям.
Люди, склонные к эмпатии, оказались любителями мягкой и незатейливой музыки: софт-рок, кантри, фолк, электроника, евро-поп. Им не нравились тяжелые и насыщенные композиции жанров панк-рок и хэви-метал. Вкусы систематиков оказались прямо противоположными. Эти различия прослеживались даже в рамках отдельных стилей: склонные к эмпатии предпочитали мягкий и несложный джаз, а систематики — сложный, авангардный.
Более того, обладатели высоких показателей по шкале эмпатии предпочли малоэнергичную музыку (задумчивые, камерные мелодии), грустные и меланхоличные композиции, а также эмоционально насыщенные произведения. Систематикам больше понравилась энергичная, веселая, агрессивная и интеллектуальная музыка.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии