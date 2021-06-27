10 загадок эпохи мезолита: Змеиные камни, древняя икра и другие любопытные факты

Эпоха мезолита длилась примерно 10 000 - 4 000 лет тому назад. Также называемый «Средним каменным веком», он был трудным временем для людей. Последний ледниковый период шел на спад, но климат был еще очень суровым. Несмотря на это, недавние открытия показали удивительную приспособляемость людей, а также существование у них нескольких неожиданных ремесленных и строительных навыков. Мезолитическая археология способна подарить множество редких артефактов и загадок, а также стать загадочной подсказкой к истории Стоунхенджа.
1. Загадочные квадраты
"Загадочные
Пещеры Чеддер в Сомерсете являются важным археологическим памятником. Среди прочих великих открытий, сделанных здесь, есть старейшее в мире кладбище с научно подтвержденной датировкой (от 10 200 до 10 400 лет). Этот могильник со скелетами был найден в 1914 году в пещере Авелинс-Хоул. Когда в 2005 году в пещере Лонг-Хоул были обнаружены «гравюры» на стенах, открытием сразу заинтересовались ученые. Настенная роспись состояла из трех, казалось бы, незначительных квадратов. Но подобное геометрическое трио было большой редкостью, и подобное находили только дважды в Британии.
Эти квадраты, вырезанные на стенах, также напоминали другие, найденные по всей Европе, и сделанные примерно в то же время. Скорее всего, их создавали с помощью каменных орудий около 10 000 лет назад, т. е. сразу после последнего ледникового периода. Ученые любят изучать это время из-за массы культурных и экологических изменений, происходящих тогда. Пещеры Чеддер были явно важны для мезолитических общин, но значение этих квадратов пока не расшифровано.
2. Лицо подростка
Когда первобытные люди похоронили одного из членов своей общины в пещере в Греции, они даже не могли догадаться, что люди увидят 9 000 лет спустя то, как выглядел этот человек при жизни. Никто не знает ее историю, но женщине было всего около 18 лет, когда она умерла по неизвестной причине.
Авги.
Археологи нашли ее могилу в 1990-х годах и прозвали ее «Авги». Останки девушки покоились в пещере Теопетра, археологическом памятнике, в котором делали множество находок, возрастом от палеолита до неолита. В пещере, кроме костей были обнаружены артефакты возрастом 45 000 лет. В последнее время врачи и специалисты из многих областей пытались восстановить лицо Авги. Были тщательного смоделированы мышцы на созданной копии ее черепа, а затем добавили кожу, волосы и цвет глаз, основываясь на региональной генетике. После завершения исследователи впервые увидели то, как выглядел мезолитический подросток. У Авги было длинное лицо, выпуклая челюсть и близко посаженные темные глаза.
3. Икра в рационе
Икра была уже тогда.
Керамическая чаша доказала, что мезолитическое меню не было столь простым, как его привыкли считать. По крайней мере, не в Германии. Вопреки распространенному мнению, что кулинарное мастерство людей ограничивалось обжаркой туш животных, исследование 2018 года показало, что древние немцы умели вполне хорошо готовить. На чаше были найдены следы вареной икры. Анализ остатков вскоре показал, что именно повар приготовил в тот день. 6000-летний обед состоял из свежей икры карпа с зеленью. Тип зелени, к сожалению, установить не удалось. Но если это была не приправа, то исследователи полагают, что это могли быть листья, в которую заворачивали еду, чтобы она оставалась теплой. В любом случае, это показывает, что мезолитические повара были далеко не примитивны.
4. Старейшие деревянные сооружения на Темзе
Штаб-квартира МИ-6 стоит прямо над Темзой на юге Лондона. В 2011 году археологи обнаружили возле него остатки самого древнего деревянного строения на Темзе. Мало того, что его возраст был значительным, с ним была связана определенная тайна.
Старейшие деревянные сооружения на Темзе.
Деревья для постройки были срублены между 4790 – 4490 г.г. до н.э., когда ныне заиленный участок был, вероятно, сушей. Учитывая, что пиломатериалы были тяжелыми, это предполагало, что люди уже создавали постоянные места жительства в то время, когда они были в основном кочевниками-охотниками. К сожалению, цель здания установить не удалось. Исследователи подозревают, что это было или религиозное важное место, или район был настолько богат природными ресурсами, что люди построили здесь постоянный дом.
5. Змеиные камни
В 2016 году археологи посетили Украину для раскопок древнего места под названием «Каменная могила I». Здесь нашли два камня странной формы, которые оказались искусственными. Камни были созданы так, чтобы напоминать змеиные головы. У более старого камня размером 13 х 6,8 сантиметров был желтый оттенок. Помимо уплощенного дна, камень был треугольным, с четко видными глазами и линией рта змеи.
Змеиные камни.
К счастью, его нашли возле древнего очага, поэтому исследователи использовали органический материал очага, чтобы датировать статуэтку. Возраст оказался потрясающим — 8300 – 7500 г.г. до н.э. Более «младшая» голова также оказалась рядом с камином, только ее возраст составлял около 7400 г. до н.э. Голова этой каменной рептилии была плоской и круглой с чем-то вроде шеи и двумя прорезями для глаз. Этот камень был также меньше по размеру — 8,5 х 5,8 сантиметров. Интересно, что на небольшом расстоянии от этого места была найдена каменная голова рыбы.
6. Подводный монолит
В 2015 году исследователи составляли карту морского дна вокруг Сицилии. К всеобщему удивлению, они обнаружили нечто похожее на искусственный объект на глубине 40 метров на банке Пантеллерия Веккия. Хотя монолит был разбит на две части, его размер составлял 12 метров, и он не был похож ни на что вокруг. У него также было три больших отверстия примерно одинакового диаметра.
Загадочный подводный монолит
Если подобное было вызвано природой, процесс неизвестен науке. Лучшим объяснением было бы то, что кто-то сделал артефакт, скорее всего, местные жители эпохи мезолита. Одна теория предполагала, что монолит был прибрежным маяком, а в яме на его вершине устанавливали факел. Точное время его создания остается таким же загадочным, как и его истинное предназначение, но, вероятно, монолиту уже более 9500 лет. Через некоторое время после этой даты уровень моря поднялся по всему миру, при этом был затоплен архипелаг между Сицилией и Тунисом, откуда (как подозревают исследователи) изначально пришли строители. Остается неизвестным, как общество охотников-собирателей сделало монолит, который требовал передовых строительных навыков.
7. Мезолитическое убийство
Случилось явно что-то страшное.
Около 50 лет назад в Польше были найдены череп и обожженная кость. Останки возрастом 8 000 лет, найденные рядом с рекой, вместе с кремневыми орудиями, позволяют предположить, что этот человек был охотником. Исследовав обожженную кость и сильно разбитый череп, исследователи пришли к выводу, что двадцатилетний парень стал жертвой каннибалов. В 2018 году новое исследование открыло реальную историю. Доказательства показали, что мужчина был убит. Во время ссоры кто-то нанес сокрушительный удар по лбу человека. Несмотря на чудовищный удар, он умер не сразу. При сканировании были обнаружены следы заживления по краям переломов. Судя по прогрессу выздоровления, мужчина перенес затяжную агонию, которая длилась более недели. Это убедительно опровергло теорию каннибализма. А следы огня на кости могли появиться в результате огненного погребения.
8. Эко-дом
Удивительная находка обнаружилась возле Стоунхенджа в 2015 году. Примерно в 1,6 километрах от знаменитого памятника исследователи обнаружили то, что вполне можно назвать экологический дом (по крайней мере, по меркам мезолита). Около 6000 лет назад охотники-собиратели нашли место, где упало массивное дерево.
Эко-дом времён мезолита.
Продемонстрировав удивительные инновации, они использовали вывороченные корни в качестве стен, облицовав их поверхность кремнем. В яме, выкорчеванной упавшим деревом, был сделан мощеный пол. На некотором расстоянии от корневища установили деревянный столб в качестве опоры для крыши, сделанной, вероятно, из травы и шкур. В доме был даже «обогрев». Большие камни нагревали в очаге (расположенном далеко от крыши) и помещали рядом со спальными местами, чтобы обеспечить тепло ночью. Деревянный столб, датируемый 4336–4246 г.г. до н.э., может изменить предысторию Стоунхенджа. Многие считают, что памятники эпохи неолита были построены мигрантами с континента, которые прибыли на незаселенные земли. Но этот дом предположил, что они столкнулись с местной мезолитической общиной.
9. Старейшее британское путешествие
Блик Мид - древний лагерь под Стоунхенджем. Когда археологи обнаружили на этом месте 7000-летний зуб собаки, это стало свидетельством самого древнего путешествия в стране. Анализ эмали зуба показал, что собак пила воду в регионе долины Йорк. Чтобы добраться до Блик Мида, собака и его владелец из мезолита прошли около 402 километров. Также учитывая другие найденные ранее артефакты, в настоящее время считается, что тысяч лет назад люди совершали нечто вроде хаджа в Блик Мид.
Старейшее британское путешествие.
Причем, это было не просто несколько раз. По какой-то причине путешественники шли на большие расстояния, чтобы добраться до этой стоянки — и эта тенденция длилась почти 4000 лет (7900 – 4000 г.г. до н.э.). Эта необычная достопримечательность является первой подобного рода в Европе. Его популярность могла означать, что стоянка стала местом встречи для обмена информацией, обмена товарами и поиска партнеров по браку. Исследователи полагают, что Блик Мид — одна из причин загадочного происхождения Стоунхенджа.
10. Выжившие при смене климата
Когда последний ледниковый период закончился, климат был очень изменчивым. Первой в Британию вернулась мезолитическая группа, которая оставила после себя Стар-Карр, бесценный археологический памятник. В этом месте, найденном в 1940-х годах, откопали самый старый британский дом и некоторые из самых древних столярных изделий, когда-либо обнаруженных в истории. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что загадочные жители деревни были даже удивительнее, чем предполагалось ранее.
Кто сильнее, тот и выжил.
Прошлые аргументы свидетельствовали о том, что драматические климатические изменения, произошедшие около 11 000 лет назад, «выжили» людей из Северной Британии. Жители Стар-Карр обоснованно опровергли эту теорию. Их сообщество перенесло два смертельных похолодания около 9300 и 11100 лет назад. Это был не просто один холодный сезон. Температура резко падала и оставалась крайне низкой в течение 100 лет каждый раз. Исследователи ожидали серьезных последствий для Стар-Карр, но люди просто успешно использовали окружающую среду для запасов продовольствия, строили деревянные конструкции и поддерживали стабильность в обществе даже в очень опасные времена.
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