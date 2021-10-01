С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Меня раздражает когда за обедом начинает полоскать рот чаем кофе и с грохотом проглатывает кхм и самое противное это ...Будьте вежливы, и...
  • Елена Дворянцева
    распад созданной ним же группы Учите русский язык! Прочитала с интересом. Но безграмотность убивает.Легенды 1980-х: К...
  • Василий Коликов
    По поводу Кольта.. пара уточнений. 1. Пистолет был модернизирован в 1926 г. и сейчас выпускается как 1911М1, причем д...4 пистолета, опер...

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца

Существует большая вероятного того, что вы являетесь владельцем домашнего животного. Могли бы вы себя назвать сумасшедшим владельцем домашнего животного? Конечно же, нет. Или всё-таки да?

Вы, возможно, удивитесь, узнав, какое количество людей настолько поглощены своими питомцами, что начинают терять голову. В этом списке перечислены наиболее распространённые признаки, которые указывают на то, что ваше отношение к своему домашнему животным, возможно, переходит границы разумного.

Если вы узнаете себя в большинстве из этих 25-ти признаков сумасшедшего владельца домашнего животного, то можете быть уверены — вы без ума от своего питомца! С другой стороны, в этом нет ничего зазорного. Это значит, что вы — любящий и добрый человек, который хочет, чтобы его самые любимые и дорогие были счастливы, будь это люди или животные!

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца


25. Расходы на еду и нужды для вашего питомца превышают аналогичные расходы для вас.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
24. Вы разговариваете со своим питомцем, будто это ваш ребёнок, и считаете себя его мамочкой или папочкой.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
23. Вам нужно в туалет, но вы не встанете и готовы терпеть до последнего, потому что ваш питомец спит у вас на коленях.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
22. В ваших гаджетах гораздо больше фотографий вашего питомца, чем членов вашей семьи.



Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
21. Погладив другую собаку, вы чувствуете вину, будто предали своего питомца.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца

20. Вы извиняетесь перед своим домашним животным, когда нужно уйти на работу или на учёбу.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
19. Вы празднуете день рождения своего питомца.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
18. Ваш питомец обычно получает доступ к большей части вашей кровати, а вы ютитесь с краешку.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
17. Вернувшись домой с работы или учёбы, вы спрашиваете своего питомца, как прошёл его день.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
16. Вы тратите слишком много денег на игрушки для своего питомца, которые, в конечном счёте, будут уничтожены или вообще не будут использованы.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
15. Вы покупаете йогурт только с тем вкусом, который любит ваша кошка, потому что её привилегия — облизывать крышку.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
14. Вы позволяете своей собаке делать абсолютно всё. Ваша любовь к домашнему питомцу не знает границ.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
13. У вашего питомца есть профиль в Facebook (и у него больше фейсбучных друзей, чем у вас).

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
12. Вы предпочитаете пятничный вечер в обнимку со своим питомцем любому другому времяпрепровождению.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
11. Другие собаки знают, что вы заядлый собачник, и обычно собираются вокруг вас.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
10. У вас возникают проблемы с поиском второй половинки, потому что лучше вашего домашнего питомца никого нет.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца

9. Вы не уезжаете в отпуск уже много лет, потому что боитесь, что никто, кроме вас, не сможет правильно позаботиться о вашем питомце. Кроме того, вы не можете допустить даже мысли о том, чтобы расстаться с ним надолго.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
8. Фотографии вашего питомца можно увидеть по всему дому и даже на вашем рабочем столе в офисе.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
7. Пока другие выбирают имена своим будущим детям, вы подбираете имена для своих будущих собак.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
6. Вы с удовольствием делитесь всем со своим домашним питомцем, и едой в том числе.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
5. Ваши друзья говорят, что вы даже становитесь похожи на своего домашнего животного.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
4. Уверенные в том, что ваш питомец обладает гораздо большим интеллектом, чем другие животные, вы проводите бесчисленное время в попытках обучить его каким-нибудь новым, бесполезным навыкам.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
3. На маникюр своему питомцу вы тратите гораздо больше времени, чем на маникюр себе.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
2. Вы отменяли свои планы миллионы раз, потому что были нужны своему питомцу.

Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца
1. Находясь вдали, вы общаетесь со своим питомцем по Скайпу.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх