Верные признаки того, что вы являетесь сумасшедшим владельцем домашнего питомца

Существует большая вероятного того, что вы являетесь владельцем домашнего животного. Могли бы вы себя назвать сумасшедшим владельцем домашнего животного? Конечно же, нет. Или всё-таки да?



Вы, возможно, удивитесь, узнав, какое количество людей настолько поглощены своими питомцами, что начинают терять голову. В этом списке перечислены наиболее распространённые признаки, которые указывают на то, что ваше отношение к своему домашнему животным, возможно, переходит границы разумного.



Если вы узнаете себя в большинстве из этих 25-ти признаков сумасшедшего владельца домашнего животного, то можете быть уверены — вы без ума от своего питомца! С другой стороны, в этом нет ничего зазорного. Это значит, что вы — любящий и добрый человек, который хочет, чтобы его самые любимые и дорогие были счастливы, будь это люди или животные!









25. Расходы на еду и нужды для вашего питомца превышают аналогичные расходы для вас.





24. Вы разговариваете со своим питомцем, будто это ваш ребёнок, и считаете себя его мамочкой или папочкой.





23. Вам нужно в туалет, но вы не встанете и готовы терпеть до последнего, потому что ваш питомец спит у вас на коленях.





22. В ваших гаджетах гораздо больше фотографий вашего питомца, чем членов вашей семьи.

21. Погладив другую собаку, вы чувствуете вину, будто предали своего питомца.20. Вы извиняетесь перед своим домашним животным, когда нужно уйти на работу или на учёбу 19. Вы празднуете день рождения своего питомца.18. Ваш питомец обычно получает доступ к большей части вашей кровати, а вы ютитесь с краешку.17. Вернувшись домой с работы или учёбы, вы спрашиваете своего питомца , как прошёл его день.16. Вы тратите слишком много денег на игрушки для своего питомца, которые, в конечном счёте, будут уничтожены или вообще не будут использованы.15. Вы покупаете йогурт только с тем вкусом, который любит ваша кошка, потому что её привилегия — облизывать крышку.14. Вы позволяете своей собаке делать абсолютно всё. Ваша любовь к домашнему питомцу не знает границ.13. У вашего питомца есть профиль в Facebook (и у него больше фейсбучных друзей, чем у вас).12. Вы предпочитаете пятничный вечер в обнимку со своим питомцем любому другому времяпрепровождению.11. Другие собаки знают, что вы заядлый собачник, и обычно собираются вокруг вас.10. У вас возникают проблемы с поиском второй половинки, потому что лучше вашего домашнего питомца никого нет.9. Вы не уезжаете в отпуск уже много лет, потому что боитесь, что никто, кроме вас, не сможет правильно позаботиться о вашем питомце. Кроме того, вы не можете допустить даже мысли о том, чтобы расстаться с ним надолго.8. Фотографии вашего питомца можно увидеть по всему дому и даже на вашем рабочем столе в офисе.7. Пока другие выбирают имена своим будущим детям, вы подбираете имена для своих будущих собак 6. Вы с удовольствием делитесь всем со своим домашним питомцем, и едой в том числе.5. Ваши друзья говорят, что вы даже становитесь похожи на своего домашнего животного.4. Уверенные в том, что ваш питомец обладает гораздо большим интеллектом, чем другие животные, вы проводите бесчисленное время в попытках обучить его каким-нибудь новым , бесполезным навыкам.3. На маникюр своему питомцу вы тратите гораздо больше времени, чем на маникюр себе.2. Вы отменяли свои планы миллионы раз, потому что были нужны своему питомцу.1. Находясь вдали, вы общаетесь со своим питомцем по Скайпу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)