Интерьерные решения, о которых вы можете пожалеть после ремонта

Современные идеи дизайна интерьера часто выглядят эффектно на фото, и многие стремятся сразу воплотить их дома.







Уже через пару недель после ремонта становится ясно: некоторые модные интерьерные решения оказались неудобными и непрактичными. Ниже – самые частые современные решения в обстановке жилья, о которых потом жалеют, и причины, почему так происходит.

Маркие материалы: глянец и стекло

Открытые полки вместо шкафов

Барная стойка вместо обеденного стола

Слабое освещение без люстры

Полностью белый или чересчур темный интерьер

Чрезмерный минимализм и лофт-стиль

Открытая планировка без зонирования

Глянцевая мебель и обилие стекла придают обстановке стильный блеск, но требуют постоянной уборки. На глянцевых фасадах виден каждый отпечаток пальца и пылинка; стеклянные перегородки и кухонные фартуки быстро покрываются разводами от воды. Хозяева устают без конца наводить чистоту и вскоре жалеют о таком выборе.Совет: отдайте предпочтение матовым или рельефным поверхностям и матовому стеклу – они гораздо менее марки в быту.Открытые стеллажи на кухне или в гардеробной сначала выглядят легко и современно, но быстро превращаются в пылесборники. Посуда, книги и одежда на виду покрываются слоем пыли и создают ощущение беспорядка, если не протирать их постоянно. Многие владельцы признаются, что зря отказались от закрытых шкафов.Совет: держите основную массу вещей за дверцами, оставив открытыми лишь несколько полок для красивого декора.Барная стойка кажется модным решением для маленькой кухни, способным заменить громоздкий стол. Однако на практике долго сидеть на высоких табуретах неудобно, а семейные трапезы за стойкой теряют уют. Со временем жители начинают скучать по обычному обеденному столу.Совет: при нехватке места выберите складной или раздвижной стол – он компактный, но гораздо комфортнее в повседневной жизни.Отказ от люстры в пользу нескольких точечных светильников – популярный прием минималистов, который часто оборачивается полумраком. Если освещение ограничено одним-двумя источниками, в комнате появляются темные углы, а глазам не хватает света. Недостаток освещения вызывает постоянный дискомфорт и сожаления о таком решении.Совет: планируйте свет несколькими уровнями: сочетайте потолочную люстру, бра, торшеры и подсветку рабочих зон, чтобы интерьер был и красивым, и удобным.Полностью белая комната в скандинавском стиле или, наоборот, все в черных тонах – смелые решения, о которых на практике часто жалеют. Белоснежные стены быстро надоедают своей стерильностью и требуют идеальной чистоты, а мрачный темный интерьер давит и визуально съедает пространство. К тому же и там, и там сильно заметны любые загрязнения. В итоге спустя время жильцы стремятся разбавить излишне монохромную обстановку.Совет: не окрашивайте все в один цвет – даже модному монохрому нужны контрастные акценты (дерево, текстиль, яркие детали) и хорошее освещение.Интерьеры в стилях минимализм или лофт смотрятся эффектно на картинке, но порой разочаровывают в жизни. Слишком мало мебели и декора создают ощущение пустоты и неуютности, а еще часто не хватает мест хранения для вещей. Модная кухня без ручек тоже бывает неудобной: механизмы push-to-open со временем ломаются, и открыть шкафчик мокрыми руками непросто. Когда красота возобладала над удобством, жильцы начинают жалеть об этом компромиссе.Совет: стремясь к лаконичности, не забывайте о комфорте. Добавьте в обстановку немного “теплых” деталей – текстиль, ковры, живые растения – и предусмотрите достаточно скрытых систем хранения.Квартиры-студии и объединенные пространства на пике моды, но отсутствие перегородок подходит не всем. Без зон разделения кухонные запахи, шум и беспорядок моментально распространяются по всему помещению, а уединиться негде. В семье полностью открытая планировка быстро начинает вызывать раздражение, и многие потом возвращают хотя бы частичные перегородки.Совет: если хочется простора, зонируйте его гибко – раздвижными перегородками, шторами или удачной расстановкой мебели. Так пространство останется визуально открытым, но при необходимости даст каждому уголок для комфорта.Создавая современный интерьер, стремитесь к балансу красоты и практичности. Каждую идею оценивайте с точки зрения удобства в повседневной жизни – так вы убережете себя от разочарований после ремонта и будете наслаждаться новым дизайном без сожалений.