Секреты стирки, которые помогают спасти, казалось бы, безнадежно испачканные вещи

Неистребимые пятна губят любимую одежду, заставляя нас нести ее на помойку. Выбрасывать симпатичное платье, удобные джинсы или новый свитер жалко, а обычный стиральный порошок может не справиться со стойкими следами от масла или соуса. Есть несколько хитростей, которые помогут спасти вещи без применения дорогой химии.

Мы подобрали несколько вариантов, которые могут помочь вывести самые распространенные пятна. А в качестве бонуса поделимся способами, которые помогут спасти одежду, если ее испачкали в кафе или ресторане.



Лимонный сок против пятен от ржавчины

Соль и уксус от следов дезодоранта

Кипяток удаляет пятна от ягод

Следы крови выводятся при помощи пары простых ингредиентов

Обычный мелок удаляет пятна от масла

Мясной сок можно удалить с одежды без помощи чистящих средств

Пятна от кетчупа можно вывести с помощью уксуса

Чернила «боятся» спиртосодержащих жидкостей

Кипяток выводит пятна от кофе и чая

Жидкость для мытья посуды удаляет пятна от травы

Пятна от горчицы можно вывести с помощью двух простых вещей

Застарелые пятна любого происхождения поможет убрать солнце

Бонус: как избавиться от пятен в ресторане

Со ржавыми разводами можно попробовать справиться с помощью лимонного сока и соли. Нужно присыпать пятно солью, а потом выдавить на него сок из лимона. После этого испачканную одежду оставляют на солнце до полного высыхания. Затем отправляют в стиральную машинку. Для выведения таких пятен нельзя использовать отбеливатели, содержащие хлор, иначе следы от ржавчины закрепятся на ткани.Такой способ больше подходит для светлых изделий. Перед использованием лимонного сока на темных или ярких тканях стоит проверить его воздействие на незаметном участке и убедиться, что цвет изделия не изменится.Следы от дезодоранта можно свести 2 способами.Можно сделать из соли и воды пасту и нанести ее на пятно. Оставить на некоторое время, а потом выстирать одежду в машинке или вручную.Другой вариант: замочить одежду в растворе из белого уксуса и холодной воды. Ингредиенты смешиваются в соотношении 1:4, то есть к чашке уксуса следует добавить 4 чашки воды. Изделие оставляется в растворе на час, потом пятно нужно поскрести щеткой и отправить вещь в стиралку.Пятна от ягод можно вывести с помощью кипятка. Пустую миску накрывают сверху одеждой, так чтобы пятно располагалось посередине. Изделие закрепляют, например, с помощью резинки. А потом обдают ткань кипятком. Перед процедурой следует проверить, можно ли обрабатывать данное изделие горячей водой.Чтобы избавиться от пятен крови на одежде, стоит сначала промыть ее под струей холодной воды, а потом замочить примерно на 15 минут. Чем ниже будет температура жидкости, тем лучше, так что в таз можно добавить даже кубики льда. После того как пятно частично растворится, его можно полностью вывести с помощью соли и шампуня. Ткань отжимается, и в нее втирается 1 ст. л. соли. Потом добавляется шампунь, а поверх него еще 1 ложка соли. Пятно нужно аккуратно потереть, а затем смыть пасту холодной водой.Для решения этой проблемы подойдет обычный мелок. Необходимо натереть пятно мелом — чем быстрее, тем лучше. После этого выстирать вещь в теплой или горячей воде. Следует помнить, что не всем изделиям подходит стирка при высоких температурах.Лучшее средство от пятен, которые остаются после мясного сока и любого другого продукта, который содержит в себе белок, — это холодная вода. Остатки еды необходимо смыть как можно быстрее, вывернув вещь наизнанку. Если пятно не исчезает, одежду можно замочить в холодной воде.Пятно сначала нужно промыть холодной водой, вывернув вещь наизнанку. Затем аккуратно промокнуть изделие с изнаночной стороны чистой тряпкой, на которую нанесен раствор из воды и средства для мытья посуды (1 ст. л. жидкости для мытья посуды на 30 мл воды). Прямо на пятно необходимо плеснуть немного белого уксуса. Следует убедиться, что ткань не относится к разряду деликатных и уксус ей не повредит. После подобной процедуры следы томатного соуса должны полностью раствориться. Если блеклое пятно останется, нужно будет повторить все предыдущие шаги. После этого изделие стирается в холодной воде.Справиться с чернильными пятнами на вещах поможет спиртосодержащая жидкость. Например, санитайзер для рук или лак для волос. Сначала надо проверить, не повлияет ли жидкость на цвет изделия. На поверхность ткани нужно нанести немного санитайзера, оставить на 1–3 минуты, а потом промокнуть салфеткой. Если следов краски на бумаге не видно, можно продолжать процесс. Пятно обрабатывается жидкостью, а затем промывается холодной водой. После этого одежду можно отправлять в стиральную машинку.Следы чая или кофе с одежды проще всего вывести с помощью кипятка. Промыть пятно необходимо как можно быстрее. Следует помнить, что не все изделия можно стирать при высоких температурах.Чтобы зеленые следы пропали с одежды, пятно следует замочить в растворе из воды и перекиси водорода 3 % (1:1). Или же протереть ткань жидкостью для мытья посуды.Можно смешать белый уксус и воду в пропорции 1:1 и нанести эту жидкость на пятно. Оставить на 30 минут, сильно потереть и промыть в холодной воде. А после отправить в стирку.Самый простой способ — это добавить в полчашки воды 1/2 ст. л. жидкости для мытья посуды и несколько капель белого уксуса. Раствор необходимо нанести на пятно, оставить на некоторое время, а затем смыть горячей водой. Для выведения горчичных пятен нельзя использовать продукты, содержащие аммиак.Чтобы вывести застарелые пятна с одежды, следы на ткани можно обработать сильным пятновыводителем, а затем положить изделие на просушку прямо под солнце. Считается, что солнечные лучи и тепло активируют химические процессы. Этот способ может и не сработать, так что прибегать к нему стоит только в том случае, если все остальные средства уже перепробованы и единственная альтернатива — выбросить испачканную одежду.Никто не берет с собой в ресторан перекись водорода или соду. Но зачастую пятна на одежде появляются именно там. Чем быстрее обработать такие следы, тем больше шансов, что любимое платье или рубашку потом не придется выбрасывать.Если кусок шоколадного торта случайно упал на юбку или штаны, нужно в первую очередь снять излишки с помощью чистого ножа или вилки. А после намочить пятно холодной водой или газировкой и присыпать заменителем сахара. С остальным отлично справится машинная стирка.Если на одежду попало что-то жирное, можно попросить официанта принести заменитель сахара. Сначала остатки еды надо аккуратно удалить (с помощью салфетки или хлебного мякиша), а потом присыпать порошком.Пятна от томатного соуса нужно промыть холодной водой, предварительно вывернув изделие наизнанку. После этого можно попросить дольку лимона у сотрудника ресторана и тщательно натереть ею оставшиеся следы.Чтобы пятна от кофе или чая не закрепились на одежде, необходимо промыть запачканный участок холодной водой, а потом протереть уксусом.