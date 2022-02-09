Как навести порядок в своём шкафу буквально за 30 минут

Когда пришло время наведения порядка.
Неважно, сколько набирать вешалок разных цветов или органайзеров для шарфов, однажды наступит день, когда человек посмотрит на свой шкаф и задастся вопросом: «Как в нем возник настолько большой бардак и как он стал настолько грязным?»
Если постоянно покупать новые вещи, не выбрасывая и не упорядочивая старые, любой шкаф превратится во что-то жуткое и совершенно непригодное для использования. Поэтому рекомендуется каждый сезон проводить чистку своего шкафа. А если воспользоваться следующими советами, то можно будет сделать это за 30 минут. Итак, шаг за шагом, что нужно делать.
Подготовиться (1 минута)
Прежде чем открыть дверки шкафа, нужно найти несколько мусорных мешков или ящиков, чтобы рассортировать все вещи. Две основных вещи, которые нужно будет сделать, - это отобрать одежду, которую нужно выбросить, и одежду для пожертвования на благотворительные цели. Это как минимум. Можно также отсортировать одежду для раздачи друзьям (например, вещи, которые носились во время беременности, можно презентовать беременной подруге) и одежду для продажи (к примеру, нетронутое платье для подружки невесты, которое больше никогда не будет надеваться).
К наведению порядка морально готовы.
При этом ничего не нужно покупать. Многие подумают, что нужно больше вешалок или полочек, чтобы организовать свой шкаф, но на самом деле можно сэкономить на этих покупках после завершения процесса организации.
В дополнение к приготовлению емкостей для сортировки вещей, нужно взять чистящие средства, такие как влажные тряпки, многофункциональный очиститель, а также веник с совком или пылесос.
Вытащить всю одежду (3 минуты)
А вроде и нечего носить.
Самое удобное место, куда можно складывать одежду, вытащенную из шкафа, это кровать. Их стоит сразу складывать вместе — рубашки к рубашкам, платья к платьям и т. д. Нужно вытащить все, чтобы шкаф остался совершенно пустым.
Почистить свой шкаф (3 минуты)
Новенький-готовенький.
Теперь, когда шкаф полностью пустой, нужно протереть полки, стойки и стенки тряпкой с чистящим средством, затем очистить пол от мусора с помощью пылесоса или метлы.
Осмотреть свой шкаф (3 минуты)
Прежде чем складывать вещи внутрь уже безупречно выглядящего шкафа, стоит сделать шаг назад и посмотреть на него, чтобы подумать о том, как использовать шкаф лучше.
И мысленно представить, как использовать шкаф.
Грубо говоря, в это время может прийти гениальная идея, к примеру относительно использования новых полок или развешивания вещей более рационально.
Рассортировать свою одежду (15 минут)
Этот шаг, безусловно, может занять более 15 минут, но это нужно сделать обязательно.
Сортируем одежду.
Нужно брать каждую вещь по очереди и решать, нужно ли ее повесить обратно в шкаф, или пришла пора от нее избавиться. Для этого стоит ответить на 4 вопроса: нравится ли эта вещь, надевалась ли она в течение последних 12 месяцев, можно ли ее отремонтировать (если вещь повреждена), и уверен ли во всем вышесказанном. При ответе «нет» на любой из этих вопросов, можно смело класть вещь в одну из коробок, а не вешать обратно в шкаф.
После того, как решение было принято, нужно развесить всю оставшуюся одежду в шкафу, упорядочив ее (брюки, юбки, блузки, куртки) и т. д.
Навести красоту (4 минуты)
Идеальный порядок в шкафу.
После того, как в шкафу будет все развешено, нужно потратить несколько минут, чтобы разровнять все и убедиться, что вся одежда организована по типу и по цвету.
Окончание уборки (1 минута)
И попрощаемся с ненужным!
После этого нужно взять коробки с одеждой для пожертвования или для друзей и отнести их в прихожую или сразу положить в багажник машины.
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