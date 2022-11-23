Куда пропал один из главных голливудских актёров 2000-х: Джош Хартнетт

После роли лейтенанта Дэниела Уокера в исторической мелодраме «Пёрл-Харбор» Джош Хартнетт стал очень популярен. За один только 2001 год на экраны вышло семь проектов с его участием. Но актёр, в то время уже считавшийся одним из самых перспективных, вдруг пропал с экранов. Иногда он появлялся в кино, но при этом выбирал сотрудничество с независимым кинематографом. Критики стали говорить о том, что он не угнался за временем, а его карьера остановилась где-то там, в 2000-х. Впрочем, Джош Хартнетт даже не думал огорчаться из-за этих сочувствующих высказываний, у него хватало дел и вне Голливуда.
Несбывшаяся мечта
Джош Хартнетт.
В детстве Джош Хартнетт даже не думал о карьере актёра, его куда больше привлекали лавры футболиста. Именно этому занятию он собирался посвятить свою жизнь. Но полученная в 16-летнем возрасте серьёзная травма колена заставила подростка отказаться от мечты. Сидеть без дела он не мог, а потому вскоре в его жизни появилась новая страсть – театр. И это была вовсе не художественная постановка, а роль Гекльберри Финна в театре, куда будущий актёр пришёл по совету своего дяди. Потом ещё в течение двух лет он выходил на театральную сцену.
Окончив Южную среднюю школу Миннеаполиса в 1996 году, Джош стал студентом театральной консерватории при Государственном Нью-Йоркском Университете по курсу актерского мастерства и живописи. Уже спустя год он впервые появился на экранах в роли Майкла Фицджеральда в сериале Cracker. Несмотря на то, что проект закрылся после 16-й серии, Джоша успели заметить и запомнить.
Джош Хартнетт.
И уже в 1998 году вышли два фильма ужасов с участием молодого актёра: «Хэллоуин: 20 лет спустя» и «Факультет», которые были довольно успешны в прокате и позволили Хартнетту громко заявить о себе и завоевать неофициальное звание «главного красавца хорроров». Потом вышло ещё несколько фильмов с его участием, но настоящим прорывом для него стали съёмки в фильме «Пёрл-Харбор». Кстати, от роли лейтенанта Дэниела Уокера он едва не отказался. По его собственному признанию, он собирался предпочесть этот проект другому, казавшемуся ему более интересным.
И всё же он дал своё согласие на съёмки и после выхода фильма на экраны превратился из начинающего актёра в настоящую звезду. Казалось, самого Джоша Хартнетта слава не очень прельщала. Он был очень избирателен в выборе ролей и не собираясь ограничиваться только одним амплуа. Он категорически отказался играть роль Супермена, не желая связывать себя обязательствами на десятилетия вперёд, а затем он и вовсе решил покинуть Голливуд.
Возвращение к себе
Джош Хартнетт.
Спустя почти 20 лет Джош Хартнетт скажет в одном из своих интервью о том, что решение поставить карьеру на паузу было лучшим для его психического здоровья и карьеры. Чуть раньше он объяснил, почему отказывался от ролей супергероев (помимо Супермена ему предлагали сыграть Бэтмена). Актёр рассказал об оказываемом на него давлении со стороны влиятельных лиц, жаждавших видеть его в этих образах в то время, как ему самому были интересны истории о людях, и он не желал становиться чьей-то марионеткой. Джош хотел сам управлять своей жизнью и карьерой. И он поставил во главу угла свою жизнь вне съёмочной площадки.
Джош Хартнетт.
Хартнетт вернулся в родной штат Миннесота, но не порвал совсем с кино, предпочитая сниматься теперь только в тех фильмах, которые не могли называться коммерческими проектами, а снимались исключительно ради искусства. Он пробовал писать сценарии, выступал в качестве режиссёра и продюсера музыкальных клипов и играл те роли, которые были ему интересны.
Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон.
Ещё он занимался воспитанием троих детей, появившихся на свет в гражданском браке актёра с моделью и актрисой Тэмсин Эгертон. В последние годы он вместе с семьёй постоянно живёт в Великобритании и уверен, что правильно расставил приоритеты в жизни, а потому может гордиться не только своими талантами, но и главной ролью – мужа и отца.
И, кажется, теперь он готов вернуться в большое кино, по крайней мере, в 2021 году он уже снялся в фильме Гая Ричи «Гнев человеческий», а в планах ещё одно сотрудничество с Гаем Ричи и съёмки в картине Бена Луина.
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