7 мелочей для кухни, которые серьезно облегчат жизнь, даже если на первый взгляд кажутся бесполезным

Существует стереотип, что повара каждый вечер до блеска натирают свои ножи, а всю зарплату тратят на новые кулинарные гаджеты. На самом деле все наоборот – чем больше ты имеешь дело с едой на работе, тем меньше тебе хочется взаимодействовать с ней дома. Поэтому на кухне профессиональных поваров присутствуют только те девайсы, которые существенно облегчают жизнь, ускоряют процесс готовки и не занимают много места.
1. Тяжелая ступка
Тяжелую мраморную ступку не нужно придерживать. / Фото: domos.ru
Трехкилограммовые ступки из цельного куска мрамора весьма популярны на различных чемпионатах по приготовлению соусов, в частности песто. На первый взгляд кажется, что это абсолютно бесполезный предмет – большой, тяжелый – однако на деле оказывается, что такая ступка намного удобнее, чем обычные модели, которые можно найти на каждой кухне.
Здесь все очень просто: чем массивнее и устойчивее ступка, тем проще она в эксплуатации, не нужно даже придерживать руками. Шершавый мрамор в считанные секунды истирает в крошку самые твердые кусочки и превращает в однородную массу даже крошечные соль с чесноком. Интересно, что к такой ступке прилагается маленький, легкий и деревянный пестик, которым можно толочь что угодно и как угодно, даже пританцовывая.
2. Сушилка для салата
Сушилка для салата выполняет сразу три функции. / Фото: irecommend.ru
Существует два самых популярных метода сушки салатных листьев. В первом случае они раскладываются на полотенце, которое лежит на подоконнике, а во втором – заворачиваются в какую-нибудь тряпку. Однако оба эти способа имеют значительные недостатки в виде длительности процесса сушки, а также возможной деформации листьев. Если вы являетесь фанатами салатов, которые готовы намыть гору травы, кинуть туда несколько помидоров черри и убедить себя в том, что это отличный вариант ужина, без специальной сушилки вам не обойтись.
Можете купить самую примитивную модель из ИКЕА. Она состоит из круглого контейнера снаружи, сетчатого внутри и крышки с рычажком. На самом деле этот девайс является ярким примером вещиц из области три в одном – кроме непосредственно сушки, сетчатую часть можно использовать в качестве дуршлага, а в контейнере с крышкой удобно хранить остатки листвы в холодильнике.
3. Газовая горелка
Газовой горелкой можно делать корочку на крем-брюле. / Фото: mircocktails.ru
Многие хозяйки искренне верят, что газовая горелка годится исключительно для того, чтобы делать золотистую корочку на крем-брюле, а все остальное время она будет валяться на дальней полке шкафа. Однако на самом деле у нее намного больше функций. Например, с помощью горелки можно создать румяность на стейке без использования сковороды, опалить перцы, чтобы потом быстрее снять кожицу, поджарить бекон без духовки, просто разложив его на тарелке, поджечь алкоголь на фруктах фламбе.
Есть и более сложные варианты, которые могут использовать хозяйки с хорошей кулинарной базой. Мы говорим о придании еде аромата дымка. Для этого горелку необходимо использовать по методу шеф-повара Давиде Скобина. В глубокую металлическую миску необходимо добавить свежие травы (тимьян, шалфей, розмарин), затем выложить на них готовое мясо или овощи и поджечь зелень. Пока травы будут тлеть, главный ингредиент хорошо пропитается их дымным ароматом. Этот метод отлично подходит для мясных блюд, например, ростбифа или утиной грудки.
4. Термометр для мяса
Термометры для мяса бывают разных видов
Если у вас нет десятилетнего опыта в приготовлении стейков, определить степень прожарки «на глаз» или путем пальпации, как советуют некоторые кулинарные сайты, точно не получится. То же самое касается целого гуся или большого куска ростбифа – визуально понять, готовы ли они, практически невозможно. Чтобы не портить купленное мясо и не оставлять семью без ужина, имеет смысл обзавестись специальным термометром. Это самый надежный способ узнать, можно ли вынимать мясо из духовки, или ему еще нужно некоторое время постоять.
5. Щипцы
Щипцами удобно переворачивать мясо. / Фото: top-1000.ru
Если вы хотите создать иллюзию того, что вы ловко управляетесь на кухне и являетесь практически профессиональным поваром, положите рядом с плитой щипцы. На поверку они оказываются намного удобнее лопаток и шумовок, так как могут перенести продукты из кастрюли на тарелку, перевернуть котлеты, которые жарятся на сковороде. Также ими удобно доставать из бульона пучки трав, вылавливать сварившиеся спагетти и даже выуживать со дна трехлитровой банки маринованные огурцы.
Разновидностей щипцов намного больше, чем может показаться на первый взгляд: металлические, пластиковые, деревянные, силиконовые. Некоторые модели оснащены еще и острыми зубцами, чтобы продукты не выскальзывали. Самыми универсальными являются длинные щипцы из легкого силикона с тупыми широкими зубцами на конце. Они не сдавливают и не прокалывают кусок, а осторожно переносят или переворачивают его. Впрочем, каждая хозяйка должна найти тот экземпляр, который подойдет именно ей. Поэтому в магазине обязательно покрутите щипцы, проверьте, не слишком ли они тугие, удобные ли по весу и т.д.
6. Нож для пиццы
Ножом для пиццы можно делать ровные полоски теста
На первый взгляд кажется, что это абсолютно бесполезный предмет, ведь вы вряд ли печете пиццу дома каждый день, а на заказ привозят уже разрезанную на кусочки. Однако нож можно использовать не только по прямому назначению – его потенциал намного больше. Например, с помощью ножа удобно нарезать пласт теста на кусочки разной формы и размера – для рогаликов, лапши и пр. Плюс к тонкому лезвию ничего не прилипает, а круглый диск позволяет регулировать силу нажатия. Общий смысл следующий: там, где обычный нож тянет, рвет, крошит, собирает гармошкой, круглое лезвие сможет сделать идеальный надрез с ровными краями.
7. Мерные ложки и весы
Обзаведитесь двумя видами мерных ложек. / Фото: key-t.com
Здесь хозяйки разделились на два лагеря: тех, кто предпочитает мерить компоненты ложками, и тех, кто использует на кухне исключительно весы. На самом деле оба этих девайса должны присутствовать на полке шкафа. Несмотря на то, что в домашних рецептах количество ингредиентов обычно дается в ложках, объем стандартной столовой или чайной может немного отличаться от тех, из которых мы привыкли есть. И если для одних блюд совершенно непринципиально, добавите вы 180 или 210 граммов сахара, то для других – это катастрофа. Особенно, если речь идет о кондитерке, где ошибка в полграмма может стоить целого торта.
Поэтому сделайте себе одолжение, купив для кухни и весы, и мерные ложки. Скорее всего, вторыми вы будете пользоваться намного чаще, так как шоколадный ганаш приходится делать два-три раза в год по большим праздникам, а отмерять специи или муку для зажарки нужно чуть ли не каждый день. Плюс, вполне возможно, что мерные ложки, скрепленные проволочным кольцом, в вашей семье передаются из поколения в поколение, и у вас к ним сентиментальное отношение. Это тот самый случай, когда раритет на валяется где-нибудь на чердаке, а верно служит и выполняет свои обязанности, продолжая жить активной жизнью.
