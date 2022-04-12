Самые удивительные археологические находки Египта

Египетские пирамиды – одно из чудес света, тысячетлетиями завораживающее человечество своей загадочностью. Сколько тайн хранят громады пирамид и невозмутимое лицо сфинкса! Да и вся египетская история полна загадок, и порой находки, которые делают ученые в древней Гизе, рядом с пирамидами, да и на всей бывшей территории Древнего Египта, больше ставят вопросы, нежели дают ответы на них.
Сцена Рождества
В 205 году в Сахаре итальянский археолог обнаружил странные наскальные рисунки. Он молчал о них 11 лет, не зная, как истолковать, и только в 2016 году объявил, что на рисунках – известная всем христианам сцена рождества с хлевом и младенцем в яслях. Вот только возраст наскальной фрески – не меньше 5000 лет, то есть, она была сделана за три тысячелетия до рождения Христа. Что, в таком случае, изображает наскальный рисунок? Загадка.
Останки кита возрастом 40 миллионов лет
В 1902 году в пустынной местности Вади-аль-Хитан археологи обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего предка кита – базилозавра, жившего здесь 40 миллионов лет назад. Животное либо было беременным, либо накануне смерти съело собрата, поскольку у него в животе располагался еще один базилозавр. С тех пор в той же местности обнаружили еще 9 скелетов базилозавров, в том числе – единственный полный нетронутый скелет из известных на сегодня ученым. Эту местность давно прозвали «долиной китов», что звучит крайне загадочно, учитывая, что сегодня это – голая пустыня.
«Черные ящики инопланетян»
Одна из самых странных и недавних находок, обнаруженных рядом с пирамидами, к югу от Гизы – 24 пустых черных ящика из гранита, весящих более 100 тонн каждый. Ученые были шокированы филигранностью работы по твердому камню и до сих пор остаются в неведении по поводу предназначения этих ящиков, сделанных более 3000 лет назад. Некоторые даже утверждают, что ящики не изготовлены древними египтянами, а оставлены на Земле таинственными гостями со звезд.
Старейший скелет гиганта
Тело древнеегипетского фараона Са-Нахта считается самыми древними из известных останков гигантского человека. Его рост достигал 1,90 сантиметров – небывало для древних людей! По мнению ученых, изучивших скелет Са-Нахта, это был первый из известных на сегодня науке случаев истинного гигантизма на Земле.
Секретный вход в пирамиды
Египтянин по имани Наджи обнаружил секретный ход под подвалом своего дома. Как оказалось, ход вел в одну из великих пирамид Гизы. Копая на собственном огороде, 33-летний житель деревни Аль-Харамея обнаружил выложенный каменными плитами туннель, ведший прямо в пирамиду Хуфу (Хеопса). Археологи полагают, что в древности этот ход вел в тайный храм на берегу Нила, однако им еще предстоит долгая работа по поиску истинного предназначения этого древнего туннеля.
Мумифицированный зародыш
Самая юная мумия была обнаружена британскими археологами в 1907 году. Нерожденный человеческий зародыш был положен в миниатюрный гроб. Его возраст, по прикидкам ученых, составлял 16-18 недель. Предполагается, что он погиб в результате выкидыша у матери. «Тщательность, с которой был похоронен зародыш, демонстрирует великое уважение егшиптян к таинству человеческой жизни», – говорит Джули Доусон, заведующая хранением в британском музее Фитцуильяма.
Эрегированный член Тутанхамона
Мумия Тутанхамона была одним из самых поразительных открытий ученых-египтологов. Но более всего их поразило то, что фараон, похороненный согласно всем египетским традициям, отличался от других мумий маленькой деталью: он был положен в гробницу с полностью эрегированным членом. Укрепленный смолой, орган поднимался под углом 90 градусов. Ученые не знают, зачем это было сделано, предполагая, однако, что это имеет какое-то отношение к религиозной деятельности Тутанхамона, который отверг новую религию солнцепоклонничества, насаждавшуюся его отцом, и в течение своего недолгого правления (он находился у власти с 10 до 19 лет) пытался вернуть народ к старым богам.
Космические украшения
Украшения, обнаруженные в 1911 году в гробнице в деревне Эль-Герзе, возраст которой оценивается в 5000 лет, считаются самыми старыми на Земле. Бусины были сделаны из космического железа, принесенного на Землю метеоритами, почти за 2000 лет до железного века, и соединены в одно ожерелье с кусочками золота и драгоценных камней. Но для науки железные бусины – самые драгоценные. Наличие кобальта и германия подтверждает их космическое происхождение, а возраст наводит на мысль о том, что, быть может, обрабатывали их вовсе не на Земле – ведь кузнечного дела тогда еще не существовало.
Мумии крокодилят
Одной из интереснейших находок стали мумии 47 юных крокодильчиков. По предположению ученых, они стали жертвами богу-крокодилу Себеку. Некоторые египтологи даже полагают, что египтяне специально выращивали крокодилят для жертв Себеку, речному богу, хотя пойманные взрослые крокодилы служили для них предметом поклонения.
Книга заклинаний
В 1970-х в Верхнем Египте была обнаружена книга заклинаний, возраст которой насчитывал 1300 лет. Она была написана в VII-VIII веке на коптском языке. Книга еще не полностью расшифрована, но ученые уже обнаружили в ней любовные заклинания, заклинания для изгнания злых духов, лечебные и проклинающие заклятия. Ученые назвали ее «Египетским справочником колдовских сил». Они полагают, что в не расшифрованной пока части книги хранится еще больше тайн, которые раскроют правду о верованиях прошлого.
Подводный город
Гераклион (по-египетски – Тонис) был крупным торговым городом древности. По преданию, его основал Александр Македонский, именно здесь была коронована Клеопатра. Долгие годы он считался стертым с лица Земли. Некоторые ученые и вовсе считали его мифическим, как когда-то Трою. Однако археологам удалось обнаружить его в море, недалеко от устья Нила, на 50-метровой глубине. Гераклион был обнаружен совсем недавно, в 2000 году, и с тех пор его неисчислимые сокровища открывают перед археологами все новые тайны истории.
Пивоварни для богов
Древние египтяне любили выпить и даже проводили специальные «Праздники пьянства». Были у них и специальные пивоварни, посвященные богам. Об этом узнали, когда недавно археологи нашли гробницу 3000-летнего возраста, надпись на которой гласила, что в ней похоронен «главный пивовар бога мертвых». Египтологи подтверждают: алкоголь в Древнем Египте играл важную роль и как средство увеселения для людей, и как подношение богам. А пиво было одновременно самым популярным и самым доступным видом выпивки.
Шесть доисторических видов летучих мышей
В 2008 году во время раскопок в окрестностях Каира, изучая окаменевшие останки, археологи обнаружили скелеты шести доисторических видов летучих мышей. Самым поразительным оказалось то, что все они были не вымершими, а родственными ныне существующим видам. Это заставило ученых серьезно задуматься над происхождением современных летучих мышей: раньше считалось, что они впервые появились в Европе, но теперь оказалось, что, возможно, они родом из Северной Африки.
Тайный город под пирамидами
Настоящий подземный лабиринт из 1500 помещений был обнаружен под Гизой в 2008 году. Египетские власти пытались отрицать его существование, но ученые все же вынесли правду в мир. Вот только каким было предназначение этого подземного города? Ученые пока знают об этом не больше, чем политики.
Лодки Абидоса
Лодки Абидоса предназначались для перевозки фараонов в загробный мир. Их нашли в песках Египта, их возраст оценивается в 3000 лет. Всего археологи нашли 14 лодок, длина которых – от 18 до 25 метров. На каждой умещалось по 30 гребцов. Этот гигантский флот до сих пор поражает историков мощью и совершенством: до обнаружения лодок Абидоса они считали египтян гораздо менее искусными в кораблестроении.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии