Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Пишут о лечебном эффекте алюминиевых полосок на проблемные места. Дескать, они сокращают рассеяние энергии тела и ...5 «отраслей» кото...
  • Астон Мартин
    Великий человек необычайно высокого таланта !👍Идеальная свадьба...
  • Сергей Дмитриев
    Татушные заслуживают такого же отношения, как наркоманы. В объявлениях о вакансиях, о приёме в учебные заведения дела...10 вещей, которые...

Самые удивительные археологические находки Египта

Самые удивительные археологические находки Египта

Египетские пирамиды – одно из чудес света, тысячетлетиями завораживающее человечество своей загадочностью. Сколько тайн хранят громады пирамид и невозмутимое лицо сфинкса! Да и вся египетская история полна загадок, и порой находки, которые делают ученые в древней Гизе, рядом с пирамидами, да и на всей бывшей территории Древнего Египта, больше ставят вопросы, нежели дают ответы на них.

Сцена Рождества


Самые удивительные археологические находки Египта
В 205 году в Сахаре итальянский археолог обнаружил странные наскальные рисунки. Он молчал о них 11 лет, не зная, как истолковать, и только в 2016 году объявил, что на рисунках – известная всем христианам сцена рождества с хлевом и младенцем в яслях. Вот только возраст наскальной фрески – не меньше 5000 лет, то есть, она была сделана за три тысячелетия до рождения Христа. Что, в таком случае, изображает наскальный рисунок? Загадка.

Останки кита возрастом 40 миллионов лет


Самые удивительные археологические находки Египта
В 1902 году в пустынной местности Вади-аль-Хитан археологи обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего предка кита – базилозавра, жившего здесь 40 миллионов лет назад. Животное либо было беременным, либо накануне смерти съело собрата, поскольку у него в животе располагался еще один базилозавр. С тех пор в той же местности обнаружили еще 9 скелетов базилозавров, в том числе – единственный полный нетронутый скелет из известных на сегодня ученым.
Эту местность давно прозвали «долиной китов», что звучит крайне загадочно, учитывая, что сегодня это – голая пустыня.

«Черные ящики инопланетян»


Самые удивительные археологические находки Египта
Одна из самых странных и недавних находок, обнаруженных рядом с пирамидами, к югу от Гизы – 24 пустых черных ящика из гранита, весящих более 100 тонн каждый. Ученые были шокированы филигранностью работы по твердому камню и до сих пор остаются в неведении по поводу предназначения этих ящиков, сделанных более 3000 лет назад. Некоторые даже утверждают, что ящики не изготовлены древними египтянами, а оставлены на Земле таинственными гостями со звезд.

Старейший скелет гиганта


Самые удивительные археологические находки Египта
Тело древнеегипетского фараона Са-Нахта считается самыми древними из известных останков гигантского человека. Его рост достигал 1,90 сантиметров – небывало для древних людей! По мнению ученых, изучивших скелет Са-Нахта, это был первый из известных на сегодня науке случаев истинного гигантизма на Земле.

Секретный вход в пирамиды


Самые удивительные археологические находки Египта
Египтянин по имани Наджи обнаружил секретный ход под подвалом своего дома. Как оказалось, ход вел в одну из великих пирамид Гизы. Копая на собственном огороде, 33-летний житель деревни Аль-Харамея обнаружил выложенный каменными плитами туннель, ведший прямо в пирамиду Хуфу (Хеопса). Археологи полагают, что в древности этот ход вел в тайный храм на берегу Нила, однако им еще предстоит долгая работа по поиску истинного предназначения этого древнего туннеля.

Мумифицированный зародыш


Самые удивительные археологические находки Египта
Самая юная мумия была обнаружена британскими археологами в 1907 году. Нерожденный человеческий зародыш был положен в миниатюрный гроб. Его возраст, по прикидкам ученых, составлял 16-18 недель. Предполагается, что он погиб в результате выкидыша у матери. «Тщательность, с которой был похоронен зародыш, демонстрирует великое уважение егшиптян к таинству человеческой жизни», – говорит Джули Доусон, заведующая хранением в британском музее Фитцуильяма.

Эрегированный член Тутанхамона


Самые удивительные археологические находки Египта
Мумия Тутанхамона была одним из самых поразительных открытий ученых-египтологов. Но более всего их поразило то, что фараон, похороненный согласно всем египетским традициям, отличался от других мумий маленькой деталью: он был положен в гробницу с полностью эрегированным членом. Укрепленный смолой, орган поднимался под углом 90 градусов. Ученые не знают, зачем это было сделано, предполагая, однако, что это имеет какое-то отношение к религиозной деятельности Тутанхамона, который отверг новую религию солнцепоклонничества, насаждавшуюся его отцом, и в течение своего недолгого правления (он находился у власти с 10 до 19 лет) пытался вернуть народ к старым богам.

Космические украшения


Самые удивительные археологические находки Египта
Украшения, обнаруженные в 1911 году в гробнице в деревне Эль-Герзе, возраст которой оценивается в 5000 лет, считаются самыми старыми на Земле. Бусины были сделаны из космического железа, принесенного на Землю метеоритами, почти за 2000 лет до железного века, и соединены в одно ожерелье с кусочками золота и драгоценных камней. Но для науки железные бусины – самые драгоценные. Наличие кобальта и германия подтверждает их космическое происхождение, а возраст наводит на мысль о том, что, быть может, обрабатывали их вовсе не на Земле – ведь кузнечного дела тогда еще не существовало.

Мумии крокодилят


Самые удивительные археологические находки Египта
Одной из интереснейших находок стали мумии 47 юных крокодильчиков. По предположению ученых, они стали жертвами богу-крокодилу Себеку. Некоторые египтологи даже полагают, что египтяне специально выращивали крокодилят для жертв Себеку, речному богу, хотя пойманные взрослые крокодилы служили для них предметом поклонения.

Книга заклинаний


Самые удивительные археологические находки Египта
В 1970-х в Верхнем Египте была обнаружена книга заклинаний, возраст которой насчитывал 1300 лет. Она была написана в VII-VIII веке на коптском языке. Книга еще не полностью расшифрована, но ученые уже обнаружили в ней любовные заклинания, заклинания для изгнания злых духов, лечебные и проклинающие заклятия. Ученые назвали ее «Египетским справочником колдовских сил». Они полагают, что в не расшифрованной пока части книги хранится еще больше тайн, которые раскроют правду о верованиях прошлого.

Подводный город


Самые удивительные археологические находки Египта
Гераклион (по-египетски – Тонис) был крупным торговым городом древности. По преданию, его основал Александр Македонский, именно здесь была коронована Клеопатра. Долгие годы он считался стертым с лица Земли. Некоторые ученые и вовсе считали его мифическим, как когда-то Трою. Однако археологам удалось обнаружить его в море, недалеко от устья Нила, на 50-метровой глубине. Гераклион был обнаружен совсем недавно, в 2000 году, и с тех пор его неисчислимые сокровища открывают перед археологами все новые тайны истории.

Пивоварни для богов


Самые удивительные археологические находки Египта
Древние египтяне любили выпить и даже проводили специальные «Праздники пьянства». Были у них и специальные пивоварни, посвященные богам. Об этом узнали, когда недавно археологи нашли гробницу 3000-летнего возраста, надпись на которой гласила, что в ней похоронен «главный пивовар бога мертвых». Египтологи подтверждают: алкоголь в Древнем Египте играл важную роль и как средство увеселения для людей, и как подношение богам. А пиво было одновременно самым популярным и самым доступным видом выпивки.

Шесть доисторических видов летучих мышей


Самые удивительные археологические находки Египта
В 2008 году во время раскопок в окрестностях Каира, изучая окаменевшие останки, археологи обнаружили скелеты шести доисторических видов летучих мышей. Самым поразительным оказалось то, что все они были не вымершими, а родственными ныне существующим видам. Это заставило ученых серьезно задуматься над происхождением современных летучих мышей: раньше считалось, что они впервые появились в Европе, но теперь оказалось, что, возможно, они родом из Северной Африки.

Тайный город под пирамидами


Самые удивительные археологические находки Египта
Настоящий подземный лабиринт из 1500 помещений был обнаружен под Гизой в 2008 году. Египетские власти пытались отрицать его существование, но ученые все же вынесли правду в мир. Вот только каким было предназначение этого подземного города? Ученые пока знают об этом не больше, чем политики.

Лодки Абидоса


Самые удивительные археологические находки Египта
Лодки Абидоса предназначались для перевозки фараонов в загробный мир. Их нашли в песках Египта, их возраст оценивается в 3000 лет. Всего археологи нашли 14 лодок, длина которых – от 18 до 25 метров. На каждой умещалось по 30 гребцов. Этот гигантский флот до сих пор поражает историков мощью и совершенством: до обнаружения лодок Абидоса они считали египтян гораздо менее искусными в кораблестроении.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх