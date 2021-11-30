Не Египтом единым: Где и для чего древние строили пирамиды

Пирамиды древней Нубии.
Все знают о знаменитых пирамидах Египта. Благодаря их огромным размерам и потрясающе точной инженерии, кажется, что эти потусторонние артефакты просто выросли в пустыне. Но пирамида – довольно распространенная форма, к которой прибегали древние и современные строители при создании впечатляющих структур. Приведем примеры 10 менее известных пирамид, которые заслуживают не менее пристального внимания чем те, что были возведены в Гизе.
1. Пирамида «Шлемы Первой мировой войны»
Полая пирамида «Шлемы Первой мировой войны».
США
Пикельхельм (или пикельхаубе) - остроконечный немецкий шлем солдат Первой мировой войны, стал собирательным образом врагов-захватчиков, который часто можно встретить в комедиях. Когда Первая мировая война закончилась, победители захотели создать символ, чтобы продемонстрировать свой триумф. В итоге было решено построить в Нью-Йорке пирамиду из захваченных немецких шлемов.
Полая пирамида, покрытая 12 тысячами пикельхельмов, была использована для сбора средств (посетителям было предложено пожертвовать деньги на 5-й военный кредит, чтобы помочь погасить долг США). Чтобы подчеркнуть победу союзников, пирамида была увенчана крылатой фигурой, которая, вероятно, должна была представлять богиню победы Нику.
2. Гробница безумного Джека Фуллера
Малоизвестная пирамида: «Гробница безумного Джека Фуллера».
Англия
Пирамиды Египта были гробницами и памятниками для фараонов Египта. Большинство людей предпочитают что-то более скромное для места своего вечного отдыха, но таким явно не был человек, известный как «Безумный Джек».
В 1777 году в возрасте 20 лет Джон «Безумный Джек» Фуллер унаследовал большое поместье в Англии и плантации с рабами на Ямайке. Благодаря этому обретенному богатству он смог дать волю своей эксцентричности. К примеру, когда он стал членом парламента, то отправился в Лондон с величественным кортежем и вооруженными слугами в кирасах.
Классический храм, полая башня, гробница Джека Фуллера.
Хотя Фуллер был более всего известен своим безумием, он очень любил строить. Безумный Джек построил на своей земле классический храм, обелиск, полую башню и шпиль. Самым большим шедевром стала его гробница. Еще при жизни Фуллер разработал пирамиду, которая была построена на кладбище.
Сроение тут же обросло легендами. Ходила легенда, что тело Фуллера было похоронено в пирамиде, сидя за столом, на котором стоял бокал с вином. А пол был якобы усеян битым стеклом, чтобы «остановить Дьявола, если тот придет за Фуллером».
3. Бразильские пирамиды
Малоизвестные «Бразильские пирамиды».
Бразилия
Поскольку пирамиды встречаются в древних культурах по всему миру, некоторые считают, что эти культуры были связаны каким-то образом. На самом деле, пирамида - это просто один из самых простых способов построить высокую структуру. Несмотря на внешнее сходство, существуют огромные различия между тем, как были построены пирамиды в разных местах.
Пирамиды в Египте были сделаны из огромных каменных блоков, а в Бразилии их построили из ракушек. Бразильские пирамиды датируются примерно 3000 годом до нашей эры и поэтому они старше, чем самые ранние египетские пирамиды. Ученые считают, что в Бразилии такие структуры строили на протяжении десятилетий или столетий.
Сначала их ошибочно приняли за груды мусора, поскольку пирамиды были сделаны из остатков ракушек. Отчасти потому, что их не сочли важными структурами, в Бразилии сохранилось менее 10 процентов пирамид. Их разобрали рабочие, строящие дороги.
4. Пирамиды Александра Голода
Малоизвестные «Пирамиды Александра Голода».
Россия
Не все пирамиды - это древние объекты, связанные со смертью. Многие «альтернативные» исследователи полагают, что пирамиды обладают таинственными способностями. Чтобы исследовать так называемую энергию пирамид, инженер и генеральный директор НПО «Гидрометприбор» Александр Голод построил ряд пирамид под Москвой.
Пирамиды Голода выглядят вполне современными — они изготовлены из металла и стекловолокна. В ходе строительства 20 пирамид Голод смог исследовать их возможности. Как он утверждал, пирамиды улучшают иммунную систему млекопитающих (в том числе человека).
Энергетика пирамид также благотворно влияет на семена (повышает их урожайность), восстанавливает озоновый слой Земли и лечит импотенцию. Естественно, его исследования подвергались критике. Крупнейшая пирамида Голода была высотой более 45 метров и весила 55 тонн. В 2017 ее разрушила сильная московская буря.
5. Пирамида Кох Кер
Малоизвестная «Пирамида Кох Кер».
Камбоджа
В джунглях Камбоджи находится древний город Кох Кер, который когда-то был столицей кхмерской империи, после более известного Ангкора. Хотя Ангкор привлекает множество туристов, Кох Кер менее популярен. Возможно, это связано с тем, что большая часть Кох Кера по-прежнему скрыта в труднопроходимом районе, а также после конфликтов, которые поразили Камбоджу в XX веке, в этом месте до сих пор остались мины.
Семиступенчатая пирамида храма Прасат Тхом высотой 32 м и стороной 55 м построена без использования какого-либо раствора или бетона между блоками, а вся конструкция удерживается вместе собственным весом. Поскольку лестницы пирамиды разрушены, до вершины можно добраться только по деревянным лестницам, которые установили недавно. Считается, что может существовать скрытый вход в подземную пирамиду.
6. Пирамиды Ла Кемада
Малоизвестные «Пирамиды Ла Кемада».
Мексика
Ла Кемада - это археологический объект в Мексике с таинственным прошлым. Эксперты не могут прийти к единому мнению о том, кто и с какой целью построил эти сооружения. Комплекс состоит из различных сооружений, установленных на холме. Большинство пирамидальных структур, обнаруженных в Мезоамерике, огромны и имеют более округлую форму холма.
Внутри они состоят из земли, а снаружи покрыты камнем. Но пирамиды Ла Кемада более крутые и прочные. На вершине Пирамиды девственниц, к которой можно добраться по деревянным ступеням, был небольшой храм, где приносили жертвы богам.
Предполагается, что на еще одной пирамиде - «Жертвенной пирамиде» - приносили в жертву людей, после чего трупы сбрасывали с лестницы. Недавно обнаруженные кости с характерными следами на них предоставили доказательства того, что люди Ла Кемады, возможно, съедали тела своих врагов.
7. Пирамида Цестия
Малоизвестная «Пирамида Цестия».
Италия
Пирамиды Египта существовали уже тысячи лет к тому времени, когда возникла Римская империя. Кажется, что по крайней мере один римлянин, посетивший Египет, был настолько поражен местными пирамидами, что решил построить свою собственную. Построенная между 18 и 12 годами до нашей эры, пирамида Гая Цестия кажется немного неуместной в Риме.
Фактически, когда-то в Риме была пирамида еще больше по размеру, но в 16-м веке она была демонтирована и разобрана на строительные материалы. Пирамида Цестия, вероятно, сохранилась, потому что позже она была включена в оборонительные стены города. Примечательно, что эта структура, которая была могилой Цестия, имеет гораздо более крутые стороны, чем египетские пирамиды.
8. Суданские пирамиды
Малоизвестные «Суданские пирамиды».
Судан
Если речь заходит о стране с пирамидами, то, скорее всего, в голову сразу приходит Египет. Фактически, есть страна, в которой в два раза больше пирамид, чем в Египте, и она находится по соседству. В Судане полным-полно древних нубийских пирамид. Древнеегипетское царство когда-то простиралось далеко на юг, где находится современный Судан.
Считается, что нубийцы, которые там жили, строили пирамиды, подражая своим египетским соседям. Нубийцы начали строить пирамиды около 700 г. до н.э., почти через 2000 лет после египтян. Причем, они создавали их намного меньшими по размеру. Вместо того, чтобы хоронить своих мертвецов внутри пирамид, как это делали египтяне, нубийцы закапывали умершего под пирамидой.
9. Пирамиды Арголиды
Малоизвестные «Пирамиды Арголиды».
Греция
Во втором веке нашей эры древнегреческий писатель Павсаний создал своего рода «путеводитель» по местам, которые людям стоит посетить в Греции. Он писал: «По дороге из Аргоса в Эпидаурию справа есть здание, сделанное очень похожим на пирамиду, а на ней можно увидеть барельефы - кованые щиты Аргоса». Хотя не было найдено никаких следов этой пирамиды, в Греции сохранились некоторые другие.
В Элиниконе есть руины маленькой пирамиды, сделанной из камня. В прошлом историки полагали, что эта пирамида является гробницей, описанной Павсанием. Однако современная археология доказала, что сооружение имело совсем другое предназначение. Несмотря на свою необычную конструкцию, пирамида на самом деле являлась защитным сооружением. В ней находились стражи, которые следили за дорогой.
10. Ломаная пирамида Снофру
Малоизвестная «Пирамида Снофру».
Египет
Все считают, что египетские пирамиды являются вечными из-за совершенства их строительства. Но среди знаменитых пирамид Египта есть некоторые менее совершенные. Самые ранние пирамиды вовсе не были ровными, а их выстраивали «слоями», которые укладывали друг на друга. Пирамида фараона Снофру необычна по другой причине.
В то время как большинство пирамид в Египте имеют стороны с наклоном около 51 градуса, наклон внешних стен пирамиды Снофру изменяется примерно на середине - от 55 до 43 градусов. Из-за этого строение получило прозвище «ломаная пирамида» Конструкция этой пирамиды представляет загадку для современных ученых.
Создается впечатление, что ее строили в три этапа, поскольку стены фактически меняют угол три раза. Эксперты считают, что из-за неправильной конструкции где-то внутри есть скрытая камера, где был похоронен Снофру. Но, несмотря на все поиски, пока они оканчивались ничем.
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