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«Скорая помощь» последних желаний умирающих

Голландская благотворительная организация «Stichting Ambulance Wens Nederland» исполняет желания умирающих людей, давая им возможность почить с миром. Водитель Кис Вельдбоер и его жена, медсестра Инеке, случайно придумали этот проект у себя дома. Спустя 8 лет у них уже 230 добровольцев, несколько машин “Скорой помощи”, свой пансионат, и более семи тысяч исполненных пожеланий умирающих пациентов. По словам Киса, у умирающих по большей части простые желания, поэтому в день можно исполнить по 3-4 таких желания.

«Скорая помощь» последних желаний умирающих


Мечта 77-летней женщины: посетить выставку Рембрандта в Амстердаме.

«Скорая помощь» последних желаний умирающих

Мечта 54-летнего Марио, который всю жизнь работал в Роттердамском зоопарке: попрощаться с жирафами, за которыми он присматривал и ухаживал.

«Скорая помощь» последних желаний умирающих

Мечта: познакомиться с звездой по имени Лайонел Ричи, который как раз выступал в это время в Амстердаме.

«Скорая помощь» последних желаний умирающих

Мечта: полюбоваться ошеломительными видами Роттердама с высоты башни «Евромачта».

«Скорая помощь» последних желаний умирающих

Мечта: поужинать в рыбном ресторане Схевенингена.

«Скорая помощь» последних желаний умирающих

Мечта: сесть перед смертью за руль желтого «Ламборгини Диабло».

«Скорая помощь» последних желаний умирающих

Мечта: поехать в Диснейленд.

«Скорая помощь» последних желаний умирающих

Мечта: вернуться в родную Польшу и провести свои последние дни с мужем и ребенком.

«Скорая помощь» последних желаний умирающих

Мечта: сходить последний раз в кино с подружками.

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