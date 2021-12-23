Голландская благотворительная организация «Stichting Ambulance Wens Nederland» исполняет желания умирающих людей, давая им возможность почить с миром. Водитель Кис Вельдбоер и его жена, медсестра Инеке, случайно придумали этот проект у себя дома. Спустя 8 лет у них уже 230 добровольцев, несколько машин “Скорой помощи”, свой пансионат, и более семи тысяч исполненных пожеланий умирающих пациентов. По словам Киса, у умирающих по большей части простые желания, поэтому в день можно исполнить по 3-4 таких желания.
Мечта 77-летней женщины: посетить выставку Рембрандта в Амстердаме.
Мечта 54-летнего Марио, который всю жизнь работал в Роттердамском зоопарке: попрощаться с жирафами, за которыми он присматривал и ухаживал.
Мечта: познакомиться с звездой по имени Лайонел Ричи, который как раз выступал в это время в Амстердаме.
Мечта: полюбоваться ошеломительными видами Роттердама с высоты башни «Евромачта».
Мечта: поужинать в рыбном ресторане Схевенингена.
Мечта: сесть перед смертью за руль желтого «Ламборгини Диабло».
Мечта: поехать в Диснейленд.
Мечта: вернуться в родную Польшу и провести свои последние дни с мужем и ребенком.
Мечта: сходить последний раз в кино с подружками.
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«Скорая помощь» последних желаний умирающих
Голландская благотворительная организация «Stichting Ambulance Wens Nederland» исполняет желания умирающих людей, давая им возможность почить с миром. Водитель Кис Вельдбоер и его жена, медсестра Инеке, случайно придумали этот проект у себя дома. Спустя 8 лет у них уже 230 добровольцев, несколько машин “Скорой помощи”, свой пансионат, и более семи тысяч исполненных пожеланий умирающих пациентов. По словам Киса, у умирающих по большей части простые желания, поэтому в день можно исполнить по 3-4 таких желания.
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