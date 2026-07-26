Как в СССР пытались обуздать растущую волну пьянства при помощи рюмочных



Советские рюмочные – зачем и почему. /Фото: yaplakal.com. Советские рюмочные – зачем и почему. /Фото: yaplakal.com.

По сей день в городах бывшего СССР и особенно России всё ещё встречаются так называемые рюмочные. Небольшие и зачастую весьма скромные заведения, многие из которых существуют с тех самых времён. Конечно, с годами их становится меньше: всё чаще на смену им приходят полнокровные кафе. По сей день в городах бывшего СССР и особенно России всё ещё встречаются так называемые рюмочные. Небольшие и зачастую весьма скромные заведения, многие из которых существуют с тех самых времён. Конечно, с годами их становится меньше: всё чаще на смену им приходят полнокровные кафе.И всё же нельзя не признать, что опыт с рюмочными в Стране Советов был как минимум небезынтересным.

1. «Фастфуд по-советски»



Отношение к общепиту было особым. /Фото: stana.zagranitsa.com. Отношение к общепиту было особым. /Фото: stana.zagranitsa.com.

Систему общественного питания придумали, конечно же, не в СССР и даже не в XX веке. Однако, в Советском Союзе по целому ряду причин к общепиту подходили с особым пиететом. Особенно первые большевики были глубоко убеждены в том, что человек в принципе должен как можно меньше времени проводить дома - в идеале ужинать, спать и завтракать. Всё остальное время советский человек должен был проводить в коллективе: на работе, на учёбе или в местах общественного досуга, включая всевозможные клубы, кружки и секции. Не в последнюю очередь из всего описанного и проистекала «манечка» советской власти на строительство всех этих домов пионеров, дворцов культуры и спорта, музеев, театров и т.д. Большевики возвели развитие социальной инфраструктуры в государственной культ, сделав места культурного (и не очень) досуга общенародными.



Человек должен быть в коллективе! /Фото: travelask.ru. Человек должен быть в коллективе! /Фото: travelask.ru.

При этом совершенно особое место в этих концепциях общественного досуга занимала система общественного питания. На раннем этапе существования СССР даже существовала во многом «завиральная» идея о том, что советский человек в принципе не будет готовить и есть дома.

2. «Не можешь победить – возглавь»



Рюмочные появились в 1954 году. /Фото: moslenta.ru. Рюмочные появились в 1954 году. /Фото: moslenta.ru.

Типаж заведений общественного питания в СССР не исчерпывался «едальнями». Помимо столовых, кафе и ресторанов были заведения сугубо питейные. Ярчайший тому пример – рюмочные и бутербродные. Причём зачастую под этими словами проходили одно и те же заведения. В советской классификации учреждений общественного питания такого рода учреждения проходили по II категории заведений общепита. Т.е. это такие места продажи закуски и выпивки, где человек должен был обслуживать себя сам с момента покупки. В сущности своей рюмочная — это такой «кабак на минималках». Во многих из них даже посидеть было нельзя! Места были стоячими. Предполагалось, что человек посещающий такую забегаловку не должен задерживаться в ней долго: купил, выпил, закусил – пошёл по своим делам дальше.



Если пьют, то пускай делают это культурно. /Фото: livejournal.com. Если пьют, то пускай делают это культурно. /Фото: livejournal.com.

Конечно, были и исключения. Некоторые рюмочные куда больше походили на нормальные кафе. Однако, такого рода заведения скорее были исключением из правил. В большинстве случаев рюмочная – это очень скромное и непритязательное учреждение, рассчитанное на одновременное нахождение максимум 20-25 человек. Спиртное продавали в рюмка по 50 грамм. В ассортименте: водка, пиво, недорогие портвейны и коньяки, реже вино. Из-за того, что порции были небольшими, многие посетители брали за раз минимум две. При этом алкоголь здесь отпускался исключительно «с прицепом», т.е с закуской. Закуска была представлена главным образом разномастными простенькими бутербродами. Помимо хлеба в качестве ингредиентов: яйца, сыр, майонез и шпроты.



Просуществовали почти 30 лет. /Фото: mvestnik.ru. Просуществовали почти 30 лет. /Фото: mvestnik.ru.

Приносить своё в рюмочную было нельзя. Гардероба в рюмочных так же не было, из-за чего зимой здесь царила крайне «специфическая» атмосфера. Ещё одно особенностью такого рода забегаловок была их исключительная «демократичность». Которая проистекала, во-первых, из некоторых особенностей устройства советского общества (коллективизм, товарищество). А, во-вторых, из относительно низких ценников как на выпивку, так и на закуску. По причине этой «демократичности» в рюмочной можно было одновременно встретить: студента, рабочего завода, артиста и университетского профессора. В общем «народное» заведение в самом широком смысле слова!

3. «А кто это сделал?!»



Закрывать стали в 1985. /Фото: m.russiainphoto.ru. Закрывать стали в 1985. /Фото: m.russiainphoto.ru.

Надо сказать, что рюмочные в СССР существовали не всегда. До войны заведений формата «выпей по-быстрому» в стране не существовало. Да, были кафе, кабаки и прочее. Но ничего похоже на рюмочные не существовало. Появились они только в 1954 году после восшествия к рулям власти Никиты Сергеевича Хрущёва. Формальным официальным поводом для создания такого рода заведений стали нарастающие проблемы с пьянством. Так как бороться с этим явлением очень не просто, администрация Хрущева рассудила: если пьют, то пускай делают это хотя бы культурно и в установленных местах. А не у проходной завода и тем более не перед школой. В том контексте существовала во многом наивная надежда на то, что маленькие порции спиртного с обязательной закуской помогут купировать рост числа откровенных алкоголиков, готовых засаживать в себя бутылками!

Однако, в итоге опыт с рюмочными был признан неудачным. Первый удар по такого рода заведениям нанесли в 1972 году. От практики не стали отказываться, но принялись её всячески ограничивать. Настоящие же проблемы у бутербродных начались в 1985 году, когда в СССР ввели сухой закон. И нужно ли говорить, что подобные прыжки из крайности в крайность сделали только хуже.