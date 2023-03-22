Почему Черчилль хотел выпить кофе с ядом и другие шутки великих людей

Известно, что юмор позволяет нам выжить в самые тяжелые времена, а хорошая шутка, сказанная вовремя, может предотвратить большой конфликт. Поэтому все люди, оставившие след в истории, чаще всего обладали таким прекрасным качеством, как чувство юмора, некоторые – даже с избытком. Сегодня наиболее яркие их остроты превратились в исторические анекдоты, посмеявшись над которыми, понимаешь, что люди, в принципе, не сильно меняются.
Наполеон и Мюрат
Сохранилось не очень много примеров юмора Наполеона
Наполеон Бонапарт, как известно, отличался крайне маленьким ростом. Это, похоже, вовсе не мешало его самооценке, в том числе и в отношениях в прекрасным полом. Однако иногда доставляло небольшие неприятности. Так, один из исторических анекдотов рассказывает о том, как Наполеон вместе со своим сподвижником Мюратом отправился покорять злачные места Парижа. Разумеется, эта «вылазка» совершалась инкогнито, но хозяйка заведения под красным фонарем, конечно, узнала высокого гостя и всячески старалась ему услужить. Его шляпу она, из лучших побуждений, повесила в прихожей повыше, чтобы ее не помяли и не унесли ненароком по ошибке. Рано утром Наполеон и Мюрат постарались уйти из «заведения» быстро и незаметно, чтобы не привлекать внимания, однако со шляпой вышла загвоздка – Бонапарт никак не мог до нее дотянуться. Мюрат некоторое время не решался помочь, чтобы не обидеть императора, но в конце концов не выдержал:
- Сир, возможно ли мне будет Вам помочь? Я все-таки выше Вас, на целую голову…
Судя по ответу Наполеона, он все же обиделся:
- Во-первых, не выше, Мюрат, а длиннее! А во-вторых: этот недостаток легко исправить!
Александр III и смешная фамилия
Александр Александрович обладал прекрасным чувством юмора, о чем прекрасно знали все близкие
Русские самодержцы могли иногда пошутить так, что подданные были и не рады, хотя в этом отношении до Петра I, конечно, всем нашим царям далеко. Император Российской империи Александр III однажды весьма развеселился, получив прошение помещика Краснопузова о смене фамилии, «ибо фамилия сия служила поводом для насмешек дворян по причине немилозвучности». Император соизволение дал, однако повелел поменять фамилию помещику на «Синепузов». Впрочем, дополнительно он издал манифест о том, что, «кто дерзнет измываться над фамилией указанного помещика, будет считаться личным недругом Его Императорского Величества».
Уинстон Черчилль и суфражистка
Уинстона Черчилля трудно заподозрить в искрометном юморе, но порой он его демонстрировал
Премьер-министр Великобритании был прекрасным семьянином, и придерживался в отношении женского пола весьма традиционных взглядов. Так, например, он не одобрял ношение брюк, курение, занятие мужскими видами спорта и тому подобные «вольности». Однажды на приеме в королевском дворце он был вынужден поспорить об этом с главой общества британских суфражисток. Премьер был очень уставшим, поэтому, выслушав оппонентку, он произнес:
- Я мужчина. И мне менее всего хочется, после трудного рабочего дня видеть на своей кухне жену-теоретика, которая рассуждает о возможностях женского пола, вместо того, чтобы сварить мужу чашку заслуженного кофе.
Суфражистка была шокирована, но не сдавалась:
- Если бы я была Вашей женой, то поспешила бы бросить Вам в кофе заслуженного яду!
Как отмечают свидетели диалога, после этих слов вокруг спорщиков наступила тишина. Однако Черчилль быстро ответил, разрядив обстановку:
- Если бы Вы были моей женой, я поспешил бы этот кофе выпить.
Сталин и распространенная русская проблема
Даже суровый генсек любил иногда пошутить
Иосиф Виссарионович, при всех своих достоинствах и недостатках, как ни странно, обладал еще и своеобразным юмором. В одном известном историческом анекдоте проявилось не только это его качество, но и то, что он был способен терпеть некоторые недостатки подчиненных, если только они не мешали общему делу, конечно. В первые послевоенные годы экономика страны поднималась очень тяжело, и на ключевые должности Сталин ставил только очень проверенных людей. Так, в 1948 министром угольной промышленности СССР был назначен Александр Федорович Засядько – прекрасный управленец, знающий свое дело, но имеющий склонность к алкоголю. Об этой проблеме все знали, но так как злоупотреблял новый министр только по вечерам, Сталина это, похоже, не волновало. Однако вскоре Засядько пришлось участвовать в очень позднем совещании, на которое его привезли уже из дома. Пытаясь скрыть запах спиртного, министр пытался отворачиваться и закрывать рот ладонью, когда отвечал. Заметив это, Сталин вышел в соседний кабинет, вернулся с бутылкой коньяка и лимоном, налил себе полный бокал и немного плеснул в рюмку Засядько, чокнулся с ним и залпом выпил. После вежливо спросил:
- Я думаю, мы теперь с Вами можем на равных разговаривать?!
Кстати, эту шутку Иосиф Виссарионович проворачивал не один раз, с разными собеседниками.
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