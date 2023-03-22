Почему Черчилль хотел выпить кофе с ядом и другие шутки великих людей

Наполеон и Мюрат

Сохранилось не очень много примеров юмора Наполеона

Александр III и смешная фамилия

Александр Александрович обладал прекрасным чувством юмора, о чем прекрасно знали все близкие

Уинстон Черчилль и суфражистка

Уинстона Черчилля трудно заподозрить в искрометном юморе, но порой он его демонстрировал

Сталин и распространенная русская проблема

Даже суровый генсек любил иногда пошутить