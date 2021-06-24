6 иностранных ремейков, снятых по мотивам популярных советских фильмов

Оказывается, не только наши мастера кинематографии могут подсматривать идеи у своих западных коллег. Зарубежные режиссёры время от времени обращаются к знакомым советским и российским фильмам. В ремейках часто действие переносится в другое место, а иногда и в другое время, но при этом сюжетная линия картины остается узнаваемой. В этом обзоре самые известные иностранные ремейки, в основу которых были положены советские фильмы.
«Сахара»
Постеры фильмов «Тринадцать» и «Сахара».
Бывает ли ремейк ремейка? В случае с фильмом «Сахара» режиссёра Золтана Корды получилось именно так. В свое время советский режиссёр Михаил Ромм снял фильм «Тринадцать», позаимствовав идею у британского режиссёра Джона Форда в фильме «Потерянный патруль».
Михаил Ромм выпустил свой фильм в 1936 году. Красноармейцы торопятся дойти до железной дороги, ведь для них война уже закончилась, впереди мирное и счастливое будущее. Но на пути они сталкиваются с бандой басмачей, в противостоянии с которой погибают почти все герои.
Кадр из фильма «Сахара». / Фото: www.kinopoisk.ru
Золтан Кодра почти полностью сохранил сюжет оригинала, лишь перенёс действие в Сахару времён Второй мировой. Главными действующими лицами стали танкисты, а противостоял им немецкий батальон. Позже, в 1953 и 1995 годах на американские экраны были выпущены ещё два ремейка этой же картины.
«Три русские девушки»
Плакат фильма «Три русские девушки». / Фото: www.regnum.ru
В фильме Виктора Эйсымонта «Фронтовые подруги» показана советско-финская война, прифронтовой госпиталь и события, происходящие с главной героиней Натальей Матвеевой, записавшейся в добровольцы, чтобы оказаться поближе к своему жениху. Картина вышла в прокат в 1941 году, буквально за месяц до начала Великой Отечественной войны.
Кадр из фильма «Фронтовые подруги». / Фото: www.my-hit.org
Не прошло и двух лет, как в американских кинотеатрах показали фильм Генри Кеслера и Федора Оцепа. В соответствии с изменившимися обстоятельствами, действие происходит уже во время Второй Мировой войны, и среди участников событий появляется классический американский герой в лице лётчика-испытателя.
При этом оба фильма сделаны настолько качественно, что оба были удостоены высоких наград: советский получил Сталинскую премию, а американский номинирован на премию «Оскар».
«Битва за пределами Солнца»
Плакат фильма «Битва за пределами Солнца». / Фото: www.tmdb.org
Советский фантастический фильм «Небо зовёт», снятый в 1959 году, повествует о противостоянии советских и американских покорителей космоса. Естественно, сюжет не мог обойтись без антиамериканской пропаганды и возвеличивания космических достижений Советского Союза.
Плакат фильма «Небо зовёт». / Фото: www.ellada-russia.ru
Уже через три года после выхода советской картины на экраны появился американский ремейк «Битва за пределами Солнца» в трактовке Роджера Кормана и Фрэнсиса Форда Копполы.
Американский фильм снят без малейшего намёка на политическую окраску, в нём уже нет русских и американских космических кораблей, а показано соперничество Севера и Юга. Зато появились марсианские монстры, сражающиеся между собой.
«Волшебное путешествие Синдбада»
Плакат фильма «Волшебное путешествие Синдбада». / Фото: www.tmdb.org
В 1962 году Роджер Корман вновь обратился к советскому кинематографу. На этот раз он вдохновился сказкой Александра Птушко «Садко». Правда, он не снимал весь фильм заново, зато перемонтировал и дублировал его по сценарию Фрэнсиса Форда Копполы.
Кадр из фильма «Садко». / Фото: www.tumentoday.ru
Картина получила новое название, главному герою дали новое имя Синдбад, а из оригинальной версии фильма исчезли все песни. При этом режиссёр включил в свою версию закадровый текст, а в титрах указал только американских актёров, дублировавших фильм.
«Я люблю NY»
«Я люблю NY». / Фото: www.blogspot.com
Болливудская версия любимой новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С лёгким паром!» был снят в 2013 году. Вместо Жени Лукашина главным героем стал индийский эмигрант, проживающий в Чикаго, Наденьку заменила Тикку, нью-йоркская учительница, в квартиру которой и попал после грандиозной вечеринки Рандир Сингх. И пытается повлиять на своего сына не мама, а отец главного героя.
Фильм снят в лучших традициях индийского кино, в нем постоянно звучат индийские песни и музыка. А вот сюжет оригинала угадывается практически с первых кадров.
«Желаем счастья»
Кадр из фильма «Желаем счастья». / Фото: www.iz.ru
Ещё один ремейк «Иронии судьбы или С лёгким паром!». На этот раз в исполнении кинематографистов из Северной Кореи. Действие, естественно, перенесено в Пхеньян, а сам фильм буквально пропитан идеологией. Сюжет фильма развивается в полном соответствии с решениями партии и правительства, главные герои оказываются патриотами своей страны, а вот музыка, звучащая в картине, полностью заимствована у оригинала.
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