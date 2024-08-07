8 древних цивилизаций, тайны которых ученые никак не могут рассекретить

1. Чатал-Хююк

Самый древний город в мире. /Фото: oboiphone.ru

Реконструкция убранства дома в Чатал-Хююк. /Фото: topwar.ru

2. Ольмеки

Концепт-арт, как мог выглядеть город ольмекской цивилизации. /Фото: pikabu.ru

Каменная голова - один из самых известных памятников, оставшихся от ольмеков. /Фото: yaustal.com

3. Набатейское царство

Петра - центр жизни в Набатейском царстве. /Фото: travelask.ru

Некогда развитая цивилизация внезапно куда-то исчезла. /Фото: wikipedia.org

4. Аксумское царство

Торговый город-гигант Античности, который неизвестно как исчез. /Фото: news.store.rambler.ru

Стелы Аксума - одни из самых известных, дошедших до наших дней памятников цивилизации. /Фото: pikabu.ru

5. Кахокия

Самый большой мегаполис в Северной Америке в доколумбовую эпоху. /Фото: techinsider.ru

Один из курганов Кахокии, современный вид. /Фото: techinsider.ru

6. Микены

Остатки микенской цивилизации. /Фото: levelvan.ru

Одна из самых мощных цивилизаций бронзового века. /Фото: ontrips.ru

7. Кхмерская империя

В средневековую эпоху в юго-восточной Азии Кхмерская держава была самой величественной. /Фото: vokrugsveta.ua

Ангкор-Ват - один из главных храмов, оставшихся от Кхмерской империи. /Фото: enjourney.ru

8. Трипольская культура

Таинственная цивилизация Восточной Европы. /Фото: dzvin.media

Остатки трипольской посуды. /Фото: lviv.dityvmisti.ua