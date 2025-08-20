Как приготовить свиную печень и сердце так, чтобы захотелось добавки: 5 рецептов из субпродуктов

Сомневаетесь в том, что блюда из свиных субпродуктов могут быть вкусными и разнообразными, настолько, что их подают даже в ресторанах, а в некоторых странах они и вовсе считаются деликатесом, за которым выстраивается целая очередь? Тогда подборка этих рецептов в мгновение ока развеет все сомнения.
1. Салат с языком
Овощной салат с языком. \ Фото: ultra.ae.
Салат со свиным языком запросто может стать коронным блюдом не только на праздничном столе. Он отлично подойдёт как для романтического ужина, так и для обычного перекуса в будний день.
Продукты для приготовления салата:
• Один свиной язык;
• Крупная морковь;
• Пара длинных огурцов;
• Пара томатов;
• Болгарский перец;
• Немного лимонного сока;
• Пара ложек соевого соуса;
• Немного оливкового масла;
• Щепотка ароматных специй;
• Маленький пучок свежей зелени;
• Пучок зелёного лука и пара зубков чеснока.
Салат со свиным языком. \ Фото: live.staticflickr.com.
Пошаговый процесс приготовления салата:
• Язык варим два-два с половиной часа в слегка подсоленной воде;
• Снимаем плёнку и остужаем;
• Мякоть нарезаем кубиком или соломкой;
• Выкладываем в миску;
• Морковку моем, чистим, трём на крупной тёрке;
• Перец, огурцы и помидоры моем;
• Нарезаем кубиком или соломкой;
• Складываем всё в миску и смешиваем с языком;
• Засыпаем нарезанным луком и свежей зеленью;
• Добавляем мелкий чеснок (натёртый или нарезанный, или же пропущенный через пресс);
• Заправляем лимонным соком и соевым соусом;
• Добавляем ароматные специи, смешанные с оливковым маслом;
• Перемешиваем;
• Настаиваем несколько минут в прохладном месте;
• Подаём как самостоятельное блюдо или гарнир.
2. Сердце жареное
Жареное сердце. \ Фото: coombefarmorganic.co.uk.
Чтобы свиное сердце получилось мягким, нежным, сочным, но при этом с хрустящей корочкой – его стоит замариновать в специях с добавлением вина или коньяка.
Продукты для приготовления сердца:
• Одно свиное сердце;
• Чесночная головка;
• Пара чайных ложек паприки сладкой и столько же перца чили;
• Большой пучок свежей кинзы;
• Полстакана вина или коньяка;
• Полпачки сливочного масла;
• Полторы чайной ложки соли.
Сочное и румяное свиное сердце. \ Фото: godairyfree.org.
Пошаговый процесс приготовления сердца:
• Сердце разрезаем на четыре равные части;
• Тщательно моем;
• Заворачиваем в полотенца и высушиваем;
• Затем нарезаем соломкой или кубиком;
• Выкладываем всё в прочный полиэтиленовый пакет;
• Заливаем маринадом, приготовленным из мелко нарезанного чеснока, смешанного с кинзой, солью, паприкой, чили и вином или коньяком;
• Завязываем край пакета;
• Несколько раз встряхиваем;
• Держим в холодильнике двенадцать-шестнадцать часов;
• После готовим на сливочном масле, обжаривая до золотистой корочки.
3. Печень с подливкой
Печень с томатной подливкой. \ Фото: i.pinimg.com.
Свиная печёнка с подливкой – классика в чистом виде. И пока одни готовят по старинке, добавляя лук и морковку, мы экспериментируем согласно новому рецепту.
Продукты для приготовления печени:
• Килограмм печени;
• Чесночная головка;
• Килограмм красного сладкого перца;
• Один перчик чили;
• Полкилограмма помидоров;
• Смесь свежей зелени большой пучок;
• Немного сливочного и растительного масла;
• Чайная ложка или полторы соли.
Тушёная свиная печень в сочной подливе. \ Фото: bing.com.
Пошаговый процесс приготовления печени:
• Печень разрезаем на несколько крупных частей;
• Моем и просушиваем полотенцем;
• Натираем солью;
• Жарим на смеси масел, подрумянивая с каждой стороны;
• Нарезаем кубиком или соломкой;
• Чеснок, два сорта перца и томаты нарезаем;
• Складываем в кастрюлю или глубокую миску;
• Добавляем зелень;
• Измельчаем с помощью блендера;
• Получившимся соусом заливаем печень;
• Тушим под крышкой полчаса-сорок минут;
• При необходимости добавляем соль;
• Готовим без крышки пятнадцать минут;
• Перекладываем на тарелку или в миску;
• Подаём с горячим пюре, рисом или макаронными изделиями.
4. Печёночный салат
Печёночный салат. \ Фото: heritagepremium.net.
Печёночный салат – замечательный вариант сытно перекусить и насладиться незабываем вкусом блюда, сочетающим в себе сочные овощи, ароматные специи и пряные травы.
Продукты для приготовления печёночного салата:
• Полкилограмма печени;
• Пара мелких фиолетовых луковок;
• Маленький пучок кинзы;
• Две горсти мелких помидоров;
• Пара мелких лимонов или один крупный;
• Небольшое количество тыквенного, льняного или кунжутного масла;
• Шесть-семь редисок;
• Пара красных сладких перцев;
• Горсть тыквенных семечек;
• Соль, травы и специи;
• Кусочек сливочного масла.
Салат с печёнкой. \ Фото: trulysimplemeats.com.
Пошаговый процесс приготовления печёночного салата:
• Печень моем;
• Высушиваем полотенцем или тканевой салфеткой;
• Нарезаем кубиком или соломкой;
• Обваливаем в соли, специях и травах;
• Подрумяниваем на сливочном масле;
• Луковки очищаем;
• Нарезаем тонкими кольцами;
• Маринуем в лимонном соке с добавлением цедры, масла, соли, специй, трав и кинзы, измельчённой при помощи блендера;
• Овощи моем;
• Мелкие томаты разрезаем на половинки;
• Перец и редиску нарезаем соломкой;
• Выкладываем всё в ёмкость;
• Смешиваем с печенью;
• Посыпаем тыквенными семечками;
• Настаиваем несколько минут и подаём к столу.
5. Язык с картошкой в духовке
Картошка с языком. \ Фото: sugarsaltmagic.com.
Язык с картошкой в духовке станет отличным поводом собраться в кругу семьи на сытный ужин, наслаждаясь изысканным блюдом под бокал вина.
Продукты для приготовления картошки с языком:
• Килограмм картошки;
• Два свиных языка;
• Две крупные фиолетовые луковицы;
• Грамм двести моцареллы;
• Соль и специи;
• Небольшое количество масла.
Язык с картошкой в духовке. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Пошаговый процесс приготовления картошки с языком:
• Язык моем;
• Варим пару часов;
• Снимаем плёнку и остужаем;
• Мякоть нарезаем соломкой;
• Почищенную картошку нарезаем соломкой;
• Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в неё слоями картошку с языком;
• Пересыпаем каждый слой, нарезанным кольцами луком, моцареллой, солью и специями;
• Запекаем час при 200 градусах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии