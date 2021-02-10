4 теплохода на подводных крыльях, которые прочно ассоциируются с советской эпохой

В Советском Союзе речное судоходство было развито гораздо лучше чем сейчас. Более того - по сути, его использование было практически наравне с сухопутным общественным транспортом. Поэтому нет ничего удивительного, что, когда появились первые суда на подводных крыльях, они стали очень популярными и быстро начали ассоциироваться с советским периодом вообще. Вашему вниманию «четверка» теплоходов на подводных крыльях, которые являются символами уже ушедшей в историю эпохи.
1. «Ракета» (1959-1976)
Первый советский теплоход нового типа. /Фото: pinterest.com
«Ракета» - первый в СССР пассажирский теплоход на подводных крыльях. Впервые оно было представлено в Москве летом 1957 года в рамках Международного фестиваля молодёжи и студентов. Производством «Ракет» занимался судостроительный завод «Море» в Феодосии (Крым): всего они построили около 400 теплоходов. Судно было рассчитано для речных рейсов на пригородных и местных линиях длиной до 500 км, а также мог выходить в водохранилища.
Интересный факт: первоначально «Ракеты» строили с открытой смотровой площадкой на корме. Однако позже, исходя из желания увеличить вместимость пассажиров, ее перестали оборудовать.
Теплоход обладал неплохими техническими характеристиками для своего времени: он развивал скорость до 60 км/ч, за один рейс могли разместиться 64 человека. Массовая эксплуатация «Ракет» в Москве велась более сорока лет: 1960-х до 2006 года. Однако и после далеко не все теплоходы ушли в историю. Дело в том, что их привлекательный внешний вид дал толчок к тенденции переоборудования бывшего речного судна в кафе или плавучий музей.
2. «Метеор» (1961-1991)
Самый известный крылатый теплоход. /Фото: locman.net
Метеор был не только самым массовым теплоходом на подводных крыльях, но и остался самым популярным и узнаваемым. Его история началась в начале 1960-х годов: уже тогда стало ясно, что развитие водных перевозок идет быстрыми темпами, а потому требовались судна с большей вместимостью, чем была у «Ракеты». Новый тип гражданских СПК «Метеор» производства Зеленодольского судостроительного завода (Татарстан) был пущен в серию уже в 1961 году.
«Метеор» действительно отличался более совершенными характеристиками по сравнению со своим предшественником: вместимость - до 120 человек, дальность плавания - до 600 км. Крейсерская скорость же не изменилась — 60-65 км/ч. А вот наличие двух двигателей оказался палкой о двух концах - поездка становилась более безопасной, однако и расход топлива теплохода был немаленьким. Всего же было произведено 381 штук кораблей «Метеор».
3. «Комета» (1961-1992)
Теплоход для рейсов по морю. /Фото: cruiseinform.ru
«Комета» — это модификация Метеора, адаптированная для морского плавания. Его спроектировали в 1962 году на базе «Метеоров» как первый тип теплохода для плавания в прибрежных морских водах. Они могли ходить при волнении моря до 3-4 баллов, предельная скорость - 60 км/ч на расстояние до 100 км вглубь моря. Кроме того, «Кометы» имели локаторы для навигации. Всего их было выпущено более 130 теплоходов. Производство нал на Феодосийском судостроительном заводе «Море» и Потийской судоверфи в Грузинской ССР.
4. «Восход» (с 1973)
Небольшое, но долговечное судно. /Фото: thematicnews.com
Судно на подводных крыльях «Восход» также строили на смену «Ракетам» и «Метеорам». Производством теплоходов занимался судостроительный завод «Море». Вместимость судна - 71 пассажир, дальность хода - 500 километров. На верней палубе была оборудована открытая смотровая площадка.
Вплоть до 1991 года было построено более 150 «Восходов». После развала СССР фактическое производство крылатых судов не было полностью закрыто, однако оно почти прекратилось в связи с тяжёлым финансовым положением завода.
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