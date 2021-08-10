Как правильно пить воду

Летом наш организм расходует больше влаги, а значит и поддерживать его нужно большим количеством воды. Именно воды: сладкие газировки, кофе, пиво и даже кастрюля борща тут не поможет. Очень важно утолять жажду правильно — вы не поверите, какие серьезные изменения (позитивные, разумеется) произойдут с вами, когда вы научитесь контролировать водно-солевой баланс.
Пей, когда хочешь есть
Диета тут ни при чем. Чувство голода и жажды очень схожи, поэтому пробуйте сначала попить воды, если захотелось есть. При занятиях спортом пить нужно обязательно. Не хочется даже после часа на беговой дорожке? Это из-за перенапряжения тело «тупит» и не успевает передать сигнал в мозг, пейте через «не хочу».
Контроль обезвоживания
Рассказы про обязательные два литра в день — не более, чем расхожий миф. Воды нужно ровно столько, сколько расходует организм. В критических ситуациях пота может выйти литра три, вот от этого и отталкивайтесь. Никаких критических ситуаций не предвидится? Еще проще: взрослому мужчине требуется примерно 40-45 мл на 1 килограмм веса. Это и будет суточная норма.
Малыми порциями
Не стоит выпивать с утра литр воды и думать что вот теперь-то, когда половина «нормы» уже сделана, организм будет летать и петь. Так вы только растянете желудок. Лучше поставить рядом с рабочим местом полулитровую бутылку. Вот увидите, автоматически организм будет сам подавать сигналы, когда нужен новый глоток.
Не просто вода
Заказывать воду на дом и покупать ее в магазине не стоит. Лучше один раз потратиться на хороший фильтр, который будет не только очищать, но и обогащать воду полезными минералами. Физиологически полноценная вода содержит целую кучу всего полезного: калий, натрий, кальций, магний, хлориды, сульфаты, бикарбонаты и фториды.
Вода после кофе
Умные египтяне и не менее умные греки пьют кофе и запивают его водой. Во-первых, холодная вода усилит приятный естественный аромат кофе. Во-вторых, вода немного снижает негативное влияние кофеина на сердце. Кстати говоря, алкоголь лучше также запивать водичкой, так вы предохраните организм от серьезного обезвоживания.
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