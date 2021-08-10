Как правильно пить воду

Летом наш организм расходует больше влаги, а значит и поддерживать его нужно большим количеством воды. Именно воды: сладкие газировки, кофе, пиво и даже кастрюля борща тут не поможет. Очень важно утолять жажду правильно — вы не поверите, какие серьезные изменения (позитивные, разумеется) произойдут с вами, когда вы научитесь контролировать водно-солевой баланс.









Пей, когда хочешь есть

Контроль обезвоживания

Малыми порциями

Не просто вода

Вода после кофе