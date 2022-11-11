Шляпы-треуголки: как появились трикорны, и почему от них резко отказались

1. Как появились треуголки и почему их носили

Круглая широкополая шляпа эволюционировала и трансформировалась в треуголку / Фото: atrizno.livejournal.com

Широкие поля шляпы могли загореться от контакта с мушкетом, поэтому солдаты их подворачивали / Фото: wallpaperflare.com

Треуголки носили многие европейские мужчины: от пиратов до аристократов / Фото: scifi-tv.ru

Треуголки были официальным аксессуаром военно-морского и военного обмундирования многих стран Европы / Фото: commons.wikimedia.org

2. Главные преимущества трикорна

Трикорны имели ряд преимуществ, среди которых стиль, удобство и практичность / Фото: ua.kinorium.com







стильный внешний вид. Шляпу можно было совместить с париками, что давало возможность мужчинам продемонстрировать собственный статус.















удобство. Треуголка имела небольшой размер, ее можно было без проблем сложить, при необходимости, согласно этикету, поместить под мышку и применять, кланяясь перед представителями высшего сословия.











практичность. Это главный фактор, влияющий на ношение треуголок. На флоте они были актуальны, так как ветер их не сдувал. Гражданским мужчинам угол, расположенный спереди, позволял укрыться от палящего солнца в жаркую погоду. Да и в дождь она была актуальна, так как надежно защищала от промокания.



Шляпу-треуголку было удобно носить поверх париков / Фото: startfilm.ru

3. Когда ушла мода на треуголки

Треуголки пользовались популярностью более века, пока резко не вошли в моду двууголки / Фото: disfrazjaiak.com

На востребованность бикорнов оказала влияние любовь Наполеона к такому виду шляп / Фото: thetimes.co.uk