Шляпы-треуголки: как появились трикорны, и почему от них резко отказались

Странные шляпы треугольной формы, популярные у европейцев несколько веков назад, знакомы практически всем по кинофильмам и иллюстрациям. Носили их военнослужащие, пираты, государственные чины. Почему мода на столь необычные мужские головные уборы появилась и спустя столетие быстро исчезла?
1. Как появились треуголки и почему их носили
Круглая широкополая шляпа эволюционировала и трансформировалась в треуголку / Фото: atrizno.livejournal.com
Впервые эти шляпы возникли во второй половине семнадцатого столетия. Круглая широкополая шляпа, использовавшаяся солдатами испанской армии во Фландрии, эволюционировала и трансформировалась в треуголку. Испанцы тогда пользовались оружием с длинным стволом и фитилями, которые поджигались.
Широкие поля шляпы могли загореться от контакта с мушкетом, поэтому солдаты их подворачивали / Фото: wallpaperflare.com
Классический широкополый головной убор мог пострадать от случайного контакта с огнем в момент прицела из мушкета. Поэтому солдаты стали подворачивать полы шляпы. Солдаты французской армии переняли стиль ношения шляп (и в целом внешний вид испанцев). Так идея была донесена до Людовика XIV. Шляпа с тремя углами стремительно набрала популярность не только среди военнослужащих, но и среди гражданских лиц.
Треуголки носили многие европейские мужчины: от пиратов до аристократов / Фото: scifi-tv.ru
Французский двор того времени являлся культурным европейским центром, а также законодателем моды. Соответственно, вскоре везде в Европе и даже в европейских колониях мужчины стали носить треуголки. Цвет треуголок, как правило, был темным: коричневый, серый, черный. На отдельных из них были кокарды, указывающие на принадлежность владельца к определенному союзу, политической направленности. Шляпы носили в двух вариантах: «вперед», когда углы находились впереди с двух боков, и «поперек» – углы били сзади и по бокам.
Треуголки были официальным аксессуаром военно-морского и военного обмундирования многих стран Европы / Фото: commons.wikimedia.org
В самый пик популярности эти шляпы имели существенные стилевые различия, разный размер. Носили их практически все, в том числе и лица, не имеющие отношения к военному делу и не являющиеся аристократами. Но прежде всего треуголка или трикорн (tricorne), армейское название, была официальным аксессуаром военно-морского и военного обмундирования многих стран Европы.
2. Главные преимущества трикорна
Трикорны имели ряд преимуществ, среди которых стиль, удобство и практичность / Фото: ua.kinorium.com
Основным материалом для создания этой шляпы был войлок. Для моделей подороже брали бобровую шерсть. К основным преимуществам треуголок относили:
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- стильный внешний вид. Шляпу можно было совместить с париками, что давало возможность мужчинам продемонстрировать собственный статус.
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- удобство. Треуголка имела небольшой размер, ее можно было без проблем сложить, при необходимости, согласно этикету, поместить под мышку и применять, кланяясь перед представителями высшего сословия.
- практичность. Это главный фактор, влияющий на ношение треуголок. На флоте они были актуальны, так как ветер их не сдувал. Гражданским мужчинам угол, расположенный спереди, позволял укрыться от палящего солнца в жаркую погоду. Да и в дождь она была актуальна, так как надежно защищала от промокания.
Шляпу-треуголку было удобно носить поверх париков / Фото: startfilm.ru
3. Когда ушла мода на треуголки
Треуголки пользовались популярностью более века, пока резко не вошли в моду двууголки / Фото: disfrazjaiak.com
В целом эти шляпы продержались на пике популярности более века – до конца восемнадцатого столетия. Тогда произошел переворот и в мире моды. Стиль рококо стал отходить на задний план. На смену ему пришел стиль Директории, по сути более строгая версия французского Неоклассицизма (стиль Регентства).
На востребованность бикорнов оказала влияние любовь Наполеона к такому виду шляп / Фото: thetimes.co.uk
Одновременно с париками и шоссами, треуголки вышли из обихода в гражданской жизни. Ее вытеснила двууголка (бикорн). Так, все европейские офицеры сменили треуголки на двууголки. Возможно, на популярность последних оказала влияние любовь Наполеона к такому виду шляп.
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