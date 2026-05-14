Как правильно мыть окна

Чистые сверкающие окна – мечта любой хозяйки. Чтобы качественно и быстро очистить окна без мутных полос, важно знать несколько секретов. Соблюдайте технику, используйте специальный инвентарь – и все получится без необходимости перемывать по десять раз.
1. Мыть окна без попадания прямых солнечных лучейЕсли мыть окна при прямых солнечных лучах – качественной уборки не будет.
2. В первую очередь отмыть раму окнаПодготовьте рабочее место – отправьте тюль и шторы в стирку, уберите все предметы с подоконника, ликвидируйте паутину. Отмойте раму тряпкой, смоченной моющим средством с дезинфицирующим эффектом. Двигайтесь сверху вниз, чтобы не тратить время на неизбежные потеки.
3. Приготовить собственное моющее средствоЗаранее позаботьтесь о моющем средстве, которое не оставит разводов на стеклах. За 2 недели до уборки сделайте раствор из белого уксуса и воды, залейте им цедру лимона и поставьте в темное прохладное место. Жидкость не только качественно удалит грязь, но и продезинфицирует поверхности.
4.Отказаться от бумагиНе стоит полагаться на старый бабушкин способ мытья газетной бумагой. Она может испачкать как ваши руки, так и окна типографской краской. Лучше запаситесь салфетками из микрофибры и сухой ветошью для протирки.
5. Применить специальный скребокСкребок для мытья окон – наиболее удобное, безопасное и эффективное приспособление. Он деликатно очистит стекла, не оставляя царапин.
6. Использовать швабру для мытья оконВ процессе уборки пригодится и специальная швабра. Длинная ручка и подвижные вращающиеся насадки помогут соблюдать технику безопасности и эффективно очищать поверхности.
7. Для регулярной уборки применять валик для чистки одежды с целью устранения пыли и грязи на подоконникеМежду генеральными уборками поддерживать чистоту окон поможет валик. Он быстро соберет всю пыль и грязь.
8. Избегать появления разводов на стекле, смешивая движенияЧередуйте полукруговые движения с направлениями сверху вниз, а высокие и большие окна мойте по частям.
9. С помощью ластика для классной доски устранить оставшиеся следы на стеклеСпециальный ластик поможет бережно удалить стойкие пятна и следы со стекол без применения химических веществ и абразивных паст.
10. Мыть окна снаружи и внутри два раза в годГенеральную помывку обычно устраивают 2 раза в год, перед осенними заморозками и после таяния снегов. В остальное время делайте обычную влажную уборку.
Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Использование этих хитростей поможет превратить мытье окон в быстрый и приятный процесс, радующий результатом.
