Как правильно мыть окна

Чистые сверкающие окна – мечта любой хозяйки. Чтобы качественно и быстро очистить окна без мутных полос, важно знать несколько секретов. Соблюдайте технику, используйте специальный инвентарь – и все получится без необходимости перемывать по десять раз.



1. Мыть окна без попадания прямых солнечных лучей

2. В первую очередь отмыть раму окна

3. Приготовить собственное моющее средство

4.Отказаться от бумаги

5. Применить специальный скребок

6. Использовать швабру для мытья окон

7. Для регулярной уборки применять валик для чистки одежды с целью устранения пыли и грязи на подоконнике

8. Избегать появления разводов на стекле, смешивая движения

9. С помощью ластика для классной доски устранить оставшиеся следы на стекле

10. Мыть окна снаружи и внутри два раза в год

Если мыть окна при прямых солнечных лучах – качественной уборки не будет.Под солнцем используемая бытовая химия высохнет слишком быстро, не успев воздействовать на загрязнения. На стеклах останутся разводы и пятна, поэтому лучше отложить процесс мытья.Подготовьте рабочее место – отправьте тюль и шторы в стирку, уберите все предметы с подоконника, ликвидируйте паутину. Отмойте раму тряпкой, смоченной моющим средством с дезинфицирующим эффектом. Двигайтесь сверху вниз, чтобы не тратить время на неизбежные потеки.Заранее позаботьтесь о моющем средстве, которое не оставит разводов на стеклах. За 2 недели до уборки сделайте раствор из белого уксуса и воды, залейте им цедру лимона и поставьте в темное прохладное место. Жидкость не только качественно удалит грязь, но и продезинфицирует поверхности.Не стоит полагаться на старый бабушкин способ мытья газетной бумагой. Она может испачкать как ваши руки, так и окна типографской краской. Лучше запаситесь салфетками из микрофибры и сухой ветошью для протирки.Скребок для мытья окон – наиболее удобное, безопасное и эффективное приспособление. Он деликатно очистит стекла, не оставляя царапин.А модель с длинной ручкой позволит тщательно вымыть окна с уличной стороны без особого риска.В процессе уборки пригодится и специальная швабра. Длинная ручка и подвижные вращающиеся насадки помогут соблюдать технику безопасности и эффективно очищать поверхности.Между генеральными уборками поддерживать чистоту окон поможет валик. Он быстро соберет всю пыль и грязь.Чередуйте полукруговые движения с направлениями сверху вниз, а высокие и большие окна мойте по частям.Специальный ластик поможет бережно удалить стойкие пятна и следы со стекол без применения химических веществ и абразивных паст.Генеральную помывку обычно устраивают 2 раза в год, перед осенними заморозками и после таяния снегов. В остальное время делайте обычную влажную уборку.Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.Использование этих хитростей поможет превратить мытье окон в быстрый и приятный процесс, радующий результатом.