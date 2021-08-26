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Как сделать мощную Wi-Fi «ловушку» из крышек для консервирования


Как сделать мощную Wi-Fi «ловушку» из крышек для консервирования

Глобальная Сеть опутала уже почти весь мир. С каждым годом все больше значения отводится именно беспроводному интернету. К сожалению, Wi-Fi функционирует далеко не всегда так хорошо, как этого бы хотелось. Решить проблему реально в том числе при помощи использования специальной самодельной «ловушки» для сигнала. Сделать такую можно из подручных материалов.


Что понадобится: гайки и шайбы М8, шпилька М8 (50 см), коаксиальный кабель с коннектором под адаптер, 20 крышек для консервирования, Wi-Fi адаптер, набор инструментов.

Готовим крышки. /Фото: youtube.com.

Готовим крышки. /Фото: youtube.com.

 

Итак, изготовить самодельную антенну Wi-Fi не так уж сложно. На первом этапе нужно взять крышки для консервирования и аккуратно вырезать в них круглую часть. После этого следует определить на каждой крышке середину и просверлить в данной точке отверстие 8 мм. Это все необходимо для дальнейшего нанизывания пластинок на заготовленную шпильку. Определить центр можно при помощи обыкновенной канцелярской линейки. Прикладывается она так, чтобы ее углы находились по линии окружности. После этого фломастером проводится две параллельные линии по краю линейки, а затем делаются такие же отметки, но уже со смещением на угол в 90 градусов. В итоге должна получиться решетка с квадратом посередине.

Готовим отверстия. /Фото: youtube.com.

Готовим отверстия. /Фото: youtube.com.

 

Теперь необходимо подрезать все крышки под диаметр антенны, соответствующий определенной схеме. Так, первая крышка остается без изменений, вторая срезается под 68 мм, третья под 50 мм, еще 17 штук срезается под 40 мм. Очень важно сделать обрезку максимально ровной.
Собираем конструкцию. /Фото: youtube.com.

Собираем конструкцию. /Фото: youtube.com.

 

Теперь во всех крышках нужно проделать отверстие под жилу. Сверлятся они во всех одним разом примерно в 2 мм от края двух самых больших дисков. После этого диски насаживаются на шпильку и зажимаются. Начинать нужно с самых маленьких. Каждый диск фиксируется двумя гайками М8. Между большими пластинами делается отступ 12 и 9 мм, а между маленькими – 7 мм.
Время провода. /Фото: youtube.com.

Время провода. /Фото: youtube.com.

 

Для того, чтобы антенна работала, к ней нужно подключить коаксиальный провод. Для этого сначала зачищается центральная жила на несколько сантиметров. Она крепится к диску 90 мм. Очень важно надежно зафиксировать кабель. Теперь самодельную антенну можно подключать к Wi-Fi адаптеру.
Направляем на цель. /Фото: youtube.com.

Направляем на цель. /Фото: youtube.com.

 

Видео


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Как сделать мощную Wi-Fi «ловушку» из крышек для консервирования

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Как сделать мощную Wi-Fi «ловушку» из крышек для консервированияПодписаться на мой Instagram
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