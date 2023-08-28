Кем был настоящий Робинзон Крузо. Правдивая история Филипа Эштона, которую многие считали выдумкой

Кем был Филип Эштон

«После урагана, Багамы», картина Уинслоу Хомера, 1899 год.

Когда их захватили пираты, то Эштон был вынужден им подчиниться, чтобы спасти свою жизнь.

Пират поневоле

Когда Эштон оказался на суше, то бросился наутёк.

Жизнь нового Робинзона на острове

На острове Филипа Эштона поджидала масса опасностей.

Молодой человек очень обрадовался неожиданному товарищу.

Неожиданное спасение

Теперь спасения ожидали трое.

«Мемориал Филипа Эштона: История странных приключений и чудесного спасения».