Кем был настоящий Робинзон Крузо. Правдивая история Филипа Эштона, которую многие считали выдумкой

Когда вышел роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», многих интересовал реальный прототип героя. Большинство склоняется к мысли о том, что это был шотландский моряк Александр Селькирк, который провёл на необитаемом острове четыре с половиной года. Любопытно, что спустя три года после публикации Дефо, свет увидела ещё одна книга, повествовавшая о подобных злоключениях некого юноши по имени Филип Эштон. Все сочли это просто выдумкой, написанной на основе «Робинзона Крузо». Только эта история была совершенно реальной и при этом намного более трагичной...
Кем был Филип Эштон
«После урагана, Багамы», картина Уинслоу Хомера, 1899 год.
Молодой человек по имени Филип Эштон жил в Новой Шотландии и был рыбаком. Когда ему было всего 19 лет от роду, однажды он отправился вместе с четырьмя своими приятелями на промысел. Небольшая шхуна была доверху нагружена богатым уловом и мужчины решили вернуться. Только случилось непредвиденное — их судно было захвачено пиратами, которых возглавлял известный головорез Нед Лоу.
Когда их захватили пираты, то Эштон был вынужден им подчиниться, чтобы спасти свою жизнь.
Лоу был очень жестоким человеком, он славился тем, что любил пытать своих жертв перед тем, как отправить их к праотцам. Молодой человек оказался перед этим садистом просто беспомощным и не нашёл другого выхода, как полностью подчиниться всем его требованиям.
Пират поневоле
В течение полугода Эштон участвовал во всех морских грабежах пиратов. Юноша совсем не хотел этим заниматься. Более же всего его пугала перспектива быть пойманным и повешенным за преступления в которых он не желал никогда принимать участия. Он мечтал о каком-нибудь удобном случае, который бы помог ему бежать. Такой случай вскоре представился. Однажды пираты пристали к острову Роатан в Гондурасском заливе, чтобы пополнить запасы дров и питьевой воды. Филип вызвался помочь и сошёл на берег вместе с несколькими другими членами команды. Пока остальные наполняли бочки пресной водой, молодой человек сказал, что хочет подобрать несколько кокосов и пошёл в заросли. После того как он оказался в чаще, то бросился наутёк со всех ног.
Когда Эштон оказался на суше, то бросился наутёк.
Жизнь нового Робинзона на острове
Когда матросы закончили все свои дела, они хватились Эштона. Его звали, искали в близлежащих зарослях, но безуспешно. В конце концов, пираты покинули Роатан. Филип остался совсем один на необитаемом острове. У него не было ни оружия, никаких инструментов. Первое время юноша питался лишь фруктами и сырыми черепаховыми яйцами. К счастью, на острове было много источников пресной воды и фруктовых деревьев. С другой стороны, здесь было полно опасностей: ядовитые змеи, гигантские ящерицы и дикие кабаны. На мелководье Эштона однажды атаковала акула, а на суше неоднократно нападали кабаны, от которых Эштон спасался, взбираясь на деревья.
На острове Филипа Эштона поджидала масса опасностей.
Неожиданно самыми опасными врагами оказались маленькие насекомые. Его донимали целые полчища крошечных мошек, которые причиняли неимоверные страдания. Пытаясь избежать этой чумы, Филип соорудил себе на берегу хижину, в надежде, что ветер у моря отгонит надоедливых насекомых. Это не особо помогало. После 9 месяцев подобного жалкого существования молодому человеку страшно повезло. К берегу пристала лодка, на борту которой был мужчина с собакой. Товарищ имел ружьё и некоторый запас боеприпасов. Эштону он сказал, что бежал из испанского плена.
Молодой человек очень обрадовался неожиданному товарищу.
Прожили они вместе всего несколько дней, Филип невероятно радовался общению. Потом приятель предложил ему отправиться на соседний остров и поохотиться там на кабанов. Юноша побоялся и тот отправился один, заверив, что вернётся через несколько часов. Незадачливый охотник так и не вернулся. Эштон решил, что он утонул. Единственной радостью было то, что остались некоторые инструменты и припасы, что позволило разводить костёр и готовить мясо и рыбу.
Неожиданное спасение
Примерно через три месяца после такой жизни, к берегу прибило каноэ. Сначала молодой человек решил, что это лодка его пропавшего товарища по несчастью. При ближайшем же рассмотрении оказалось, что это совсем другое судно. На лодке Эштон отправился исследовать свой остров и нарвался на группу испанцев, которые его чуть не застрелили.
Неожиданное спасение пришло спустя полтора года пребывания на Роатане, к острову пристали сразу две шлюпки с англичанами. Эштон радостно принял их, а им очень понравилось его жилище, которое они любезно называли «Замок Комфорта». Моряки рассказали, что их судно захватили испанцы, а им чудом удалось спастись на вёсельных лодках. Прошло несколько месяцев и некоторые решили отправиться на лодке искать другое пристанище. Двое человек осталось с Филипом в надежде, что тут вероятнее дождаться какого-нибудь корабля.
Теперь спасения ожидали трое.
Некоторое время спустя, в гавани действительно появился, даже не один корабль, а целый флот! Это были купцы из Англии, которые направлялись на Ямайку. Счастью невольных отшельников не было предела! Им разрешили подняться на борт и отплыть с опостылевшего острова. Капитаном судна оказался соотечественник Эштона. Он и помог ему добраться в итоге домой.
В июне 1725 года Филип Эштон прибыл в свой родной город Марблхед. В том же году он опубликовал мемуары о своём печальном опыте «робинзона» под названием «Мемориал Филипа Эштона: История странных приключений и чудесного спасения». Книгу поначалу приняли за художественное произведение, подобное «Робинзону Крузо», но потом оказалось, что история была настоящей.
«Мемориал Филипа Эштона: История странных приключений и чудесного спасения».
Филип Эштон скончался в 1746 году в возрасте 44 лет и был похоронен на кладбище Old Burial Hill в Марблхеде.
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