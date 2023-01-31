8 городов, которые выставлены на продажу

На международных аукционах можно найти все: от аутентичной итальянской деревушки с виноградниками и оливами до городков, переживших золотую лихорадку. Что еще кроме истории они могут предложить покупателю и сколько, собственно, стоят эти исторические частные земли?
Джонсонвилль: викторианская архитектура
Цена: $1,9 млн
Викторианская архитектура коннектикутского Джонсонвилля дышит стариной, а его фотогеничные пейзажи вы могли наблюдать в триллере «Глубоко во тьме» и мелодраме о жизни рабов «Свобода». Однако, даже снизив цену с первоначальных $2,4 млн до $1,9 млн, компания Meyer Jabara Hotels, владеющая Джонсонвиллем, уже три года ищет нового покупателя.
Начало Джонсонвиллю дали мельники, заселившие 25 га поселка в 1802 году. В частные руки город перешел в 1960-е годы, а опустел на 30 лет ранее — после пожара на фабрике, производившей пряжу, где на тот момент было занято местное население.
Брэдиан: город золотоискателей
Цена: $1,2 млн
В четырех часах езды от канадского Ванкувера расположился городок Брэдиан, обязанный своим возникновением золотой лихорадке. Сейчас на земельном участке площадью 20 га сохранилось 22 постройки. В декабре 2015 года за $995 000 Брэдиан был выкуплен китайскими инвесторами, однако почти сразу же был выставлен на перепродажу в связи с изменениями в планах новых собственников. Теперь любой желающий может приобрести канадский городок, но уже дороже. А вдруг тут еще осталось золото?
Гарриоуэн: историческое место
Цена: $250 000
Город Гарриоуэн в штате Монтана ежегодно привлекает 400 000 туристов — любителей истории. Здесь полтора века назад состоялась одна из самых известных и кровавых битв времен покорения Дикого Запада — сражение на реке Литтл-Бигхорн. В ходе противостояния войско генерала Джорджа Армстронга Кастера разгромили индейцы, а сам он был убит. О жизни и карьере Кастера написаны десятки книг и снято немало фильмов, а в Гарриоуэне находится музей последней битвы знаменитого военачальника. Кроме музейных реликвий на территории Гарриоуэна площадью чуть более 3 га расположены также несколько домов, магазин, закусочная и бензоколонка. По словам владельца Криса Кортландера, наличие заправки — весомый фактор, так как она единственная на близлежащие 130 км.
Тиллер: поселение лесозаготовщиков в нацпарке
Цена: $3,85 млн
Некий Аарон Тиллер в далеком 1902 году открыл здесь почтовый офис. Раньше в городке жили лесозаготовщики, но после закрытия местной фабрики поселение опустело. И сейчас на 100 га тиллеровской земли расположены всего шесть домов, несколько промышленных и торговых построек, а местных жителей всего двое — пастор и учитель на пенсии. Весомый аргумент для покупки — живописная природа, ведь Тиллер расположен в национальном лесу Ампква на речном берегу.
Поджо-Санта-Сесилия: живописные пейзажи
Цена: $43 млн
Милая тосканская деревушка с пасторальными пейзажами Поджо-Санта-Сесилия выставлена на аукцион в прошлом году за рекордные $43 млн. За эту сумму вы станете обладателем 700 га земли, где раскинулись оливковые рощи, виноградники, лес, озера, а также есть вилла XVIII века и церковь с колокольней. Последние жители покинули деревню в 60-х, так что соседи не помешают вам здесь насладиться дольче вита.
Аладдин: излюбленное место байкеров
Цена: $1,5 млн
Город Аладдин в американском Вайоминге — место историческое. Он основан в конце XIX века. Здесь до сих пор работает 118-летний магазин, веранда которого каждый август становится любимым местом отдыха для приезжающих на ежегодное мероприятие Sturgis Motorcycle Rally байкеров. Собственники Аладдина — Рик и Джуди Бренг. Последняя обеспечивает работу всех городских заведений, выполняя обязанности от мэра до продавца в магазине. За 28 лет женщина утомилась от рутины и в 2014 году впервые выставила на аукционе свое детище. Пока претендентов купить 12 га земли не нашлось.
Редакшн: город мусорщиков
Цена: $1,5 млн
Редакшн в округе Пенсильвания, где десятилетиями перерабатывался мусор из соседнего Питтсбурга, с нынешнего марта предлагают выкупить за довольно скромную сумму. Будущий покупатель получит сельскохозяйственные поля, несколько домов и здание школы, построенной в начале прошлого века. Нынешние хозяева приобрели Редакшн еще в конце 40-х. Тогда только на местном мусороперерабатывающем заводе числилось 400 сотрудников.
Кэл-Нев-Ари: оазис в пустыне
Цена: $8 млн
Населенный пункт Кэл-Нев-Ари (сокращение от Колорадо, Невада и Аризона) появился на карте в середине 1960-х благодаря стараниям 20-летней Нэнси Кидуэлл и ее мужа Слима. Чтобы государственный участок заброшенного аэродрома в 113 км южнее Лас-Вегаса превратился в полноценное поселение, семья трудилась не покладая рук. Их усилиями один за другим появились водные скважины, возобновляемые источники энергии, сельскохозяйственные угодья и необходимая для проживания людей городская инфраструктура.
В настоящее время в городском управлении задействовано 20 человек, а сама Нэнси все это время работает мэром, решая ключевые вопросы жизнедеятельности Кэл-Нев-Ари. Впервые владение было выставлено на продажу шесть лет назад за $17 млн, однако уже в 2016-м цена упала до $8 млн. Желающих пока нет — дороговато.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии