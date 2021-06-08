В мешке к знаниям: Как вьетнамские дети добираются в школу через бурную реку

Вспоминая свое детство, легко можно вспомнить, как иногда не хотелось идти в школу. Особенно, если на улице была метель, лил дождь или и вовсе просто хотелось подольше поспать. Для школьников из глубинки Вьетнама ситуация обстоит совершенно иначе — им хотелось бы добраться до школы просто живыми и невредимыми, потому что дорога для них оказывается настоящим испытанием.
Переправа школьников через реку.
На плоту умещается максимум два ребенка.
Дети из вьетнамской провинции Дьен-Бьен живут в гористой местности, где не все дороги еще оборудованы, и далеко не все реки оснащены мостами. Так же дела обстоят и с деревней Хуой-Ха, от которой до ближайшей школы нужно преодолеть 15 километров скользкой глинистой дороге по горам. Такая дорога у школьников занимает около 5 часов. И как если бы этого было мало, в начале пути у детей находится бурная горная река, через которую в этой местности нет ни одного моста.
Другой вариант переправы - в пластиковом мешке.
Дети боятся такой переправы, но выбора у них нет.
В деревне нет моста.
Бурное течение.
В деревне проживает более 50 школьников, от совсем малышей до тинейджеров, и никто из них не в силах справиться с сильным потоком горной реки. Жители деревни собственными силами стали организовывать транспортировку детей с одного берега на другой. Для начала они натянули канат над водой, а также смастерили самодельный плот. Плот пришлось делать достаточно большим, так как конструкции меньшего размера сильное течение просто-напросто переворачивало.
Школьники ждут своей очереди.
Дорога в школу занимает 15 километров по горам.
За раз на таком плоту получается перевезти по одному-два ребенка. Процесс еще сильнее тормозится в сезон дождей, когда река становится больше и сильнее, и мужчине на плоту становится труднее удержаться на плаву. Учитывая количество детей, такая переправа занимает достаточно много времени. Поэтому как только сезон дождей начинается, к переправщику присоединяется еще пара крепких мужчин — они носят детей в пластиковых мешках.
Вьетнамская деревня Дьен-Бьен.
В деревне проживает более 50 школьников.
Переправа в полиэтиленовых пакетах ничуть не более безопасна, чем шаткий плот. Любая ошибка взрослого человека — и ребенок погибнет: шансов, что тинейджеру, не говоря уже о совсем маленьких детях, хватит сил справиться с бурными течением реки, почти нет.
Взрослым приходится придумывать, как помочь детям безопасно добираться до школы.
У переправы.
Дети без особого энтузиазма относятся к такой суровой переправе — некоторым даже откровенно страшно. Однако им приходится выбирать — или рисковать сейчас и получить образование, или рисковать провести всю свою жизнь в бедности без надежды на лучшее будущее.
Переправа в мешке.
Вовремя сезона дождей река становится очень глубокой.
Глава деревни Во А Гионг говорит: «Сейчас течение реки очень опасное, и мои родственники обычно помогают переправлять детишек на плоту, но сейчас так не получится сделать, приходится вручную. Очень надеюсь, что наша страна вложит деньги в возведение мостов, чтобы люди могли удобно передвигаться».
Бамбуковый плот не очень устойчивый, но на нем можно осторожно перевезти детей по 1-2 человека.
Переправа через реку в сезон дождей.
Директор школы госпожа Нгуен Ти Туй тоже обеспокоена ситуацией: вместе с учителями и родителями она помогает мобилизовать взрослых, чтобы помочь школьникам каждый день добираться невредимыми до школьных занятий.
Дорога в школу лежит через тропинки по горам.
Школьники во Вьетнаме.
Об этой ситуации местное телевидение во Вьетнаме сняло новостной сюжет. Они сняли на видео, как дети переправляются на шатких бамбуковых плотах через бурную реку, как школьники садятся в пластиковые пакеты, прижимая свои обеды к себе, чтобы не потерять, как идут по глинистой скользкой дороге по горам. Сразу после этого министр транспорта Нгуен Ван Те заявил, что они намерены выделить средства на оборудование инфраструктуры в удаленных районах страны. «Министр транспорта проинструктировать дорожную администрацию Вьетнама скооперироваться с местными властями на всех уровнях и решить этот вопрос», — значится в одной из статей, последовавших как реакция на видеосюжет.
Школьники.
Переправа.
Деревня Дьен-Бьен.
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