В мешке к знаниям: Как вьетнамские дети добираются в школу через бурную реку

Переправа школьников через реку.

На плоту умещается максимум два ребенка.

Другой вариант переправы - в пластиковом мешке.

Дети боятся такой переправы, но выбора у них нет.

В деревне нет моста.

Бурное течение.

Школьники ждут своей очереди.

Дорога в школу занимает 15 километров по горам.

Вьетнамская деревня Дьен-Бьен.

В деревне проживает более 50 школьников.

Взрослым приходится придумывать, как помочь детям безопасно добираться до школы

У переправы.

Переправа в мешке.

Вовремя сезона дождей река становится очень глубокой.

Бамбуковый плот не очень устойчивый, но на нем можно осторожно перевезти детей по 1-2 человека.

Переправа через реку в сезон дождей.

Дорога в школу лежит через тропинки по горам.

Школьники во Вьетнаме.

Школьники.

Переправа.

Деревня Дьен-Бьен.