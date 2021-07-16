5 видов постных чебуреков, которые по вкусу не уступают мясным

Многим нравятся классические чебуреки с сочной мясной начинкой, и тем не менее, не все по некоторым причинам и этическим соображениям могут позволить себе это блюдо. Но что делать и как быть, когда соблазн так велик? Всё просто – приготовить постные чебуреки, которые по своим вкусовым качествам не уступят тем, что с мясом.
1. Чебуреки с рыбой
Чебуреки с рыбой. \ Фото: bigmir.net.
Отличная новость для тех, кто любит рыбу и жаждет приготовить что-то новое и необычное. Сочные, ароматные с хрустящей корочкой и нежной начинкой – такие чебуреки буквально тают на языке, вызывая довольные улыбки на лицах родных и близких.
Ингредиенты:
Для теста:
• Вода - 1 стакан;
• Яйца - 1 шт;
• Соль - 1/2 ч. л;
• Сахар - 1/2 ч. л;
• Водка - 1 ст. л;
• Мука - 3 стакана.
Для начинки:
• Филе рыбы - 300 г;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Бульон рыбный/вода - по вкусу.
Восхитительные чебуреки с рыбной начинкой. \ Фото: clutch.ua.
Способ приготовления:
• Вскипятить воду с солью и сахаром для теста;
• Добавить растительное масло и 1/2 часть стакана муки;
• Кастрюлю снять с огня и хорошо размешать её содержимое;
• Дать заварной основе остыть;
• Добавить водку и яйцо;
• Тщательно перемешать;
• Замесить тесто постепенно добавляя муку;
• Замешенное тесто как следует вымесить, чтобы оно не липло к рукам и доске;
• Замешанному тесту дать отдохнуть 30-40 минут;
Для начинки:
• Рыбу вымыть, если нужно - очистить;
• Пропустить через мясорубку вместе с луком;
• Посолить, поперчить и хорошо перемешать;
• Фарш разбавить водой или рыбным бульоном для более жидкой консистенции;
• Отправить в холодильник на 20-30 минут;
• Тесто раскатать в тонкий лист 1,5-2 мм;
• Порезать на равномерные части и сформировать из них круг;
• После на каждую лепёшку выложить рыбную начинку и слепить чебурек, плотно защипывая края;
• Масло разогреть на сковороде;
• Выложить в сковороду чебуреки;
• Обжарить со всех сторон до золотистой корочки;
• Жареные чебуреки переложить на бумажное полотенце;
• Готовые чебуреки подавать с любым соусом.
2. Чебуреки с фасолью
Чебуреки с фасолью. \ Фото: zimoaktywni.pl.
Такие чебуреки сто процентов мало кого оставят равнодушным. Воздушная, но при этом весьма пикантная начинка из фасоли с кориандром подарит незабываемый вкус.
Ингредиенты:
Для теста:
• Мука - 600-700 г;
• Вода (минеральная, газированная) - 250 мл;
• Соль - 1 ч.л;
• Масло растительное (+ масло для обжарки лука и жарки чебуреков примерно 200 мл. ) - 3 ст.л;
• Уксус яблочный - 1 ч.л;
• Водка - 1 ст.л;
Для начинки:
• Фасоль - 400 гр;
• Лук репчатый крупный - 2-3 шт;
• Кориандр - 2 ч.л.
Пальчики оближешь! \ Фото: kanalukraina.tv.
Способ приготовления:
• Замесить тесто, смешав воду, масло, уксус, водку, муку;
• После тесто накрыть полотенцем или пищевой плёнкой, оставив на 40-50 минут.
Для начинки:
• Фасоль перебрать и промыть под проточной водой;
• После (лучше с вечера и на всю ночь) замочить в холодной воде;
• Перед варкой фасоль стоит вновь хорошенько промыть под проточной водой;
• Переложить в кастрюлю, залить водой и варить до полной готовности в слегка подсоленной воде;
• Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачного состояния;
• После добавить к нему растёртый кориандр и обжарить ещё пару минут;
• Как только фасоль будет готова, необходимо слить воду и слегка промыть отваренную фасоль кипячёной водой;
• Затем несильно растолочь;
• После добавить обжаренный лук и хорошо перемешать;
• Из теста сформировать колбаску и разрезать на несколько равномерных частей;
• Каждую из них раскатать в тонкий блинчик;
• Выложить начинку и слепить чебуреки, защипывая края;
• Обжарить со всех сторон до золотистой корочки.
3. Чебуреки с капустой
Чебуреки с капустой. \ Фото: sn.ua.
А эти чебуреки понравятся взрослым и детям, ведь они на вкус не хуже жареных пирожков с капустой.
Ингредиенты:
• Вода - ½ л;
• Пшеничная мука - 6 стаканов;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Белокочанная капуста - 1 кг;
• Морковь - 2 шт;
• Соль по вкусу;
• Перец чёрный молотый по вкусу.
Чебуреки с капустной начинкой. \ Фото: cookorama.net.
Способ приготовления:
• В горячей воде растворить соль;
• Соединить с просеянной мукой;
• И замесить крутое тесто;
• После тесто накрыть полотенцем или салфеткой;
• И оставить на 15-20 минут;
• После разрезать на равномерные части и раскатать тонкие блинчики;
• Лук измельчить;
• Морковь натереть на мелкой тёрке;
• Капусту тонко нашинковать;
• Лук с морковью обжарить на растительном масле;
• После добавить к ним капусту;
• Тушить до полной готовности;
• Посолить и поперчить;
• Хорошо перемешать;
• Готовую начинку выложить на раскатанные блинчики;
• Сформировать чебуреки, плотно защипывая края;
• Жарить с двух сторон до золотистой корочки.
4. Чебуреки с картошкой и грибами
Чебуреки с картошкой и грибами. \ Фото: sovkusom.ru.
Попробовав такие чебуреки однажды, вы больше никогда не захотите с ними расставаться.
Ингредиенты:
• Мука пшеничная просеянная – 320 г;
• Очищенная вода комнатной температуры – 200 мл;
• Подсолнечное очищенное масло – 1 ст. л;
• Соль – 1 ч. л;
• Картофель – 300 г;
• Шампиньоны свежие – 300 г;
• Лук белый – 1 шт;
• Растительное очищенное масло – 3 ст. л;
• Соль – по вкусу;
• Специи для блюд из картофеля – 1 ч. л.
Начинка для чебуреков. \ Фото: syl.ru.
Способ приготовления:
• В миске смешать воду, просеянную через сито муку, соль и немного растительного масла;
• Перемешать и замесить тесто;
• После тесто накрыть полотенцем или салфеткой;
• И оставить на 15-20 минут;
• Затем разрезать на равномерные части и раскатать тонкие блинчики;
• Картофель очистить и отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Шампиньоны (или другие грибы) вымыть и мелко нарезать;
• Лук измельчить и обжарить с грибами на растительном масле;
• Через мясорубку пропустить отварной картофель и обжаренные с луком грибы;
• Добавить специи, соль и перец по вкусу;
• Получившуюся начинку выложить на каждый кусочек теста;
• Сформировать чебуреки;
• И обжарить со всех сторон до равномерной золотистой корочки;
• Подавать со сметаной и свежей зеленью.
5. Чебуреки с тыквой
Чебуреки с тыквой. \ Фото: attuale.ru.
А вот это блюдо на первый взгляд покажется странным. Но поверьте, несмотря на всю необычность ингредиентов, оно так и просится в рот, источая восхитительный аромат сочной начинки из тыквы со специями и сыром.
Ингредиенты:
• Тыква - 500 г;
• Сыр твёрдый - 300 г;
• Кефир - 200 мл;
• Яйца - 1 шт;
• Соль по вкусу;
• Мука - 3-4 стакана;
• Растительное масло для жарки.
Невероятно вкусные чебуреки с тыквой. \ Фото: faktorvkusa.ru.
Способ приготовления:
• Замесить тесто на кефире с яйцом и мукой;
• Немного посолить;
• После тесто оставить на 30-40 минут, чтобы оно отдохнуло;
• Тыкву очистить и натереть на крупной тёрке;
• Обжарить на сковороде на растительном масле до готовности;
• Тесто нарезать полосами, после кусочками и раскатать круглые лепёшки;
• Сыр натереть на средней тёрке и смешать с тыквой;
• Получившуюся начинку выложить на лепёшки;
• Сформировать чебуреки и обжарить со всех сторон до золотистой корочки;
• Подавать можно со сладкой или острой горчицей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии