5 неприятных историй, когда изобретатели не получили признания и дивидендов за свои детища

1. Джон Пембертон

Аптекарь, создавший легендарный напиток, продал бренд за бесценок. /Фото: istorik.net

2. Харви Болл

Изобретатель смайлика упустил шанс стать супербогатым. /Фото: zagge.ru

3. Карлхайнц Бранденбург

Изобретатель теперь может слушать результат своего детища, но не богатеть. /Фото: fau.eu

4. Уолтер Хант

Создатель безопасной булавки дважды прошляпил шанс вылезти из нищеты. /Фото: vk.com

5. Ник Холоньяк

Даже заслуги Ника перед наукой отметили только тридцать лет спустя. /Фото: elec.ru