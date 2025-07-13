5 неприятных историй, когда изобретатели не получили признания и дивидендов за свои детища

К сожалению, справедливость всегда торжествует только в сказках. А реальная жизнь бывает благосклонна не ко всем, кто этого действительно заслуживает. Относится это и к изобретателям - даже если их открытия делают жизнь людей проще и интереснее, сами они могут остаться ни с чем, а порой на из гении ещё и наживается кто-то другой.
1. Джон Пембертон
Аптекарь, создавший легендарный напиток, продал бренд за бесценок. /Фото: istorik.net
Владелец аптеки Джон Пембертон, будучи ветераном Гражданской войны США, после ранения был вынужден принимать морфий, что ожидаемо привело к зависимости. Решение этой проблемы он нашёл в переходе на менее губительное вещество - коку. А чтобы это помогало и другим ветеранам, создал специальный напиток, куда помимо самих листьев коки, входил пережженый сахар, а также кола. Настойка, которая предполагалась как лечебная, именовалась «кока-колой», однако нельзя точно сказать, помогла ли она изобретателю по прямому назначению. А всё потому, что денег она ему принесла весьма немного: Пембертона всего два года спустя продал право на бренд, рецептура новым владельцем была изменена на безопасную, и напиток бувально захватил мир, озолотив всех, кроме его создателя.
2. Харви Болл
Изобретатель смайлика упустил шанс стать супербогатым. /Фото: zagge.ru
Кто бы мог подумать, что история одного из самых позитивных значков на планете начнётся с заказа от страховой компании, который получил художник Харви Болл.. Получив свои честно заработанные 45 долларов, Болл о заказе забыл. Как и не подумал запатентовать своё изобретение. А тем временем оно разлетелось по планете, став мегапопулярным, и в качестве собственного торгового бренда его официально зарегистрировал другой бизнесмен. Харви потом пытался запатентовать своё детище в обновлённом виде, но из этого ничего толкового, а главное - прибыльного не вышло.
3. Карлхайнц Бранденбург
Изобретатель теперь может слушать результат своего детища, но не богатеть. /Фото: fau.eu
Одному немецкому физику по имени Карлхайнц Бранденбург уж очень хотелось исследовать кодирование цифрового аудиопотока. На это он потратил годы, используя для тестирования своих наработок одну и ту же песню. После нескольких лет работ он всё-таки добился успеха, создав ныне известный во всём мире формат mp3. Вот только дивидендов это ему не принесло, так как патент на разработку зарегистрировали не на имя изобретателя, а на институт, сотрудником которого он являлся. Впрочем, признание в научных кругах Карлхайнц Бранденбург всё-таки получил - его наградили почётной медалью.
4. Уолтер Хант
Создатель безопасной булавки дважды прошляпил шанс вылезти из нищеты. /Фото: vk.com
Американский инженер Уолтер Хант ещё в позапрошлом столетии изобрёл вариант швейной машинки, которая была оснащена иглами с отверстием на кончике, которая была намного безопаснее других. Однако Уолтер великодушно отказался от патента на изобретение, чтобы не создавать препятствий для работы остальных швей. Но когда несколько лет спустя уже другой человек зарегистрировал подобный концепт, члены семьи Ханта возмутились - они-то еле концы с концами сводят и им очень нужны были деньги. В итоге Уолтер Хант подал в суд и частично выиграл его, ведь за ним признали только первенство его изобретения, а патент другого человека не отозвали. Позднее Хант снова придумал модификацию безопасной булавки, и хотя на этот раз запатентовал своё детище, из-за небольшого долга продал его одному производителю. Последний здорово нажился на этом, а сам Хант долг отдал, но до конца жизни не смог выбраться из нищеты.
5. Ник Холоньяк
Даже заслуги Ника перед наукой отметили только тридцать лет спустя. /Фото: elec.ru
В США около шестидесяти лет назад физиком Ником Холоньяком был изобретён светодиод, фишка которого состояла в излучении света в видимом секторе спектра. И если в начале это изобретение использовалось только для лабораторий, то затем оказалось в ведении одной из компаний, куда пришёл работать бывший ученик Холоньяка. Вот как раз они и запатентовали светодиод, что позволило им его массово производить и получать сверхприбыли. И хотя несколько десятилетий спустя научная справедливости восторжествовала - Ника отметили как изобретателя, право на патент он потерял и никаких денег за свой гений не получает.
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