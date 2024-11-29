Как вдова Мурата Насырова и его взрослые дети живут спустя 17 лет после его гибели

Этот обаятельный артист запомнился нам задорной песней «Мальчик хочет в Тамбов». Никто не искал в мелодичной композиции глубокий смысл – зато молодежь с удовольствием танцевала под нее на дискотеках. Мурат Насыров находился на пике популярности, у него были грандиозные творческие планы. Но все оборвала безвременная гибель в 2007 году.
Из многодетной семьи
Мурат Насыров в юности./Фото: соцсети
Мурат родился в Алма-Ате, в многодетной семье казахстанского поэта Исмаила Суфи Насырова. Именно от отца он унаследовал необыкновенный талант – Исмаил обладал приятным голосом, пел и играл на народных инструментах.
Мурат рос очень положительным и послушным ребенком. Авторитет отца был для него непреклонным. В восемь лет мальчик научился играть на гитаре. Творческие способности пригодились и в армии – однополчане с удовольствием слушали его песни на концертах музыкальной дивизии.
Трудный путь к успеху
Отслужив, молодой человек решил перебраться в Москву и строить музыкальную карьеру. Это далось ему очень непросто. Оказавшись в столице, парень нередко голодал в прямом смысле слова. Но упорно добивался своего. И в итоге поступил в Гнесинское музыкальное училище.
В 1991 году талантливый молодой певец стал победителем конкурса «Ялта-91». Строгое жюри впечатлил его потрясающий голос – его невероятный диапазон заставлял всех забыть о других исполнителях, Насырову стоило запеть – и всеобщее внимание было приковано только к нему.
С помощью музыкантов группы «А-студио» и продюсера Армана Давлетярова Мурат записал свой первый альбом под названием «Кто-то простит». Самой яркой песней из этого альбома стала «Мальчик хочет в Тамбов» - она буквально «порвала» публику, ее пели повсюду.
Признание и любовь
Мурат Насыров с женой и детьми./Фото: соцсети
Вскоре последовали совместные гастроли с Аленой Апиной, «Золотой граммофон», еще несколько альбомов… Успехам Насырова радовалась и его жена – Наталья Бойко, с которой он познакомился в Гнесинке. Правда, женой она была лишь фактически – в загсе они свои отношения не регистрировали. Но это не мешало им нежно любить друг друга, поддерживать и помогать в любых делах.
В 1996 году Наталья родила дочь, которой дали имя Лия. Спустя 4 года на свет появился мальчик – его назвали Акимом. Мурат был счастлив – сбылись все его мечты. Он очень хотел, наконец, официально жениться на Наталье, даже приготовил кольцо и подвенечное платье. Но свадьбы так и не случилось – буквально за пару месяцев до намеченного торжества Насыров погиб.
Наталья Бойко – учит вокалу и не дает интервью
Это стало жестоким ударом для его семьи. Наталья не успела ничего скопить – заработки певца были нерегулярными, гонорары практически сразу тратились на повседневные нужды. К счастью, у них была квартира – хотя бы об этом не пришлось беспокоиться.
Авторских отчислений, которые были положены вдове и детям, оказалось недостаточно. Тогда Наталья принялась зарабатывать самостоятельно. Она преподавала вокал желающим научиться петь. Спасала и звуковая студия, которую Мурат успел оборудовать в квартире: Наталья сдавала ее в аренду исполнителям.
Личная жизнь Натальи Бойко закончилась со смертью любимого. Больше она замуж не вышла и все свое время и душевные силы посвящала воспитанию детей. Наталья старается держаться подальше от мира шоу-бизнеса. Она по-прежнему учит вокалу в школе-студии «Останкино». Она даже подготовила нескольких молодых исполнителей к участию в популярном шоу «Голос», - впрочем, их фамилии женщина не озвучивала. Она не любит рассказывать о себе журналистам, поэтому о ее жизни мало что известно.
Лия Насырова – мода, бас-гитара, путешествия
Лия Насырова. /Фото: соцсети
Когда не стало папы, Лии было всего 11 лет. Ее брату и того меньше – семь. Для них наступило время тоски и боли, и они сумели справиться с этим только благодаря маме: Наталья не позволяла себе погрузиться в свое горе, она старалась вытащить из этого состояния детей, ведь всем им нужно было жить дальше.
Несмотря на музыкальные способности, передавшиеся Лие от отца, она не стала связывать свою жизнь со сценой. Окончив школу, Лия поступила на факультет международной экономики. Сейчас она трудится в индустрии моды, шьет одежду по собственному дизайну. Среди интересов дочери Мурата Насырова – живопись: ее картины выполнены пастелью и маслом.
Лия Насырова и ее избранник венчались в армянской церкви. /Фото: соцсети
Кроме того, Лия Насырова очень любит посещать восточные страны – они манят ее своим колоритом и историей. В свободное время она играет на бас-гитаре. По данным СМИ, несколько лет назад Лия вышла замуж. При этом имя ее избранника не называлось, упоминалась лишь национальность – армянин.
Аким Насыров – пошел по стопам отца
Аким Насыров (слева)./Фото: соцсети
И Лия, и Аким в свое время окончили музыкальную школу. В отличие от сестры, Аким решил продолжить образование в этом направлении. Он окончил Гнесинку, выбрав в качестве музыкального инструмента саксофон. В какой-то момент его одолевали сомнения в правильности выбранного пути, но мама убедила его не бросать музыкальное училище. И сейчас молодой человек понимает, что мама была права.
Музыка много значит для него. Аким пишет собственные композиции, которые можно услышать на его выступлениях в джазовом клубе: он играет в составе коллектива Householder.
Очень похожи на отца
Дети Мурата Насырова очень на него похожи./Фото: соцсети
Дети Мурата Насырова хорошо помнят своего отца и продолжают его нежно любить. Они регулярно посещают могилу Мурата в Алма-Ате, поддерживают общение с родными.
И Аким, и Лия выросли точными копиями знаменитого отца – они очень похожи на Мурата. Дети Насырова часто слушают композиции в его исполнении – после безвременного ухода музыканта у его семьи осталось множество записей, которые так и не довелось услышать широкой публике, потому что Мурат продолжал над ними работать. Лия мечтает однажды издать пластинку с неизвестными песнями отца. И тогда его невероятный голос – нежный, мелодичный, глубокий – снова зазвучит для всех поклонников.
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