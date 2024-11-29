Как вдова Мурата Насырова и его взрослые дети живут спустя 17 лет после его гибели

Из многодетной семьи

Мурат Насыров в юности./Фото: соцсети

Трудный путь к успеху

Признание и любовь

Мурат Насыров с женой и детьми./Фото: соцсети

Наталья Бойко – учит вокалу и не дает интервью

Лия Насырова – мода, бас-гитара, путешествия

Лия Насырова. /Фото: соцсети

Лия Насырова и ее избранник венчались в армянской церкви. /Фото: соцсети

Аким Насыров – пошел по стопам отца

Аким Насыров (слева)./Фото: соцсети

Очень похожи на отца

Дети Мурата Насырова очень на него похожи./Фото: соцсети