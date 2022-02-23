Лондонский некрополь: в последний путь - на поезде смерти

Лондонский некрополь: железная дорога для покойников
Лондон викторианской эпохи – это не только роскошь, лоск и красота, это еще и бушующая холера, смерти и зловоние. В 1848 году от эпидемии погибло около 15 тысяч человек, и тела несчастных попросту складировались возле церквей, ожидая погребения. Однако мест на кладбищах критически не хватало, правительство вынуждено было действовать радикально, и было принято решение открыть новые кладбища в пригороде, пустив туда специальный поезд. Покойники могли "отправиться" в последний путь в вагонах первого, второго и третьего класса, которые были оборудованы для перевозки гробов. Так появился легендарный поезд смерти.
Билет третьего класса на поезд в Лондонский некрополь
Проблема захоронений возникла в Лондоне из-за стремительного увеличения количества населения: если в 1801 году в городе проживало менее миллиона людей, то за полстолетия население увеличилось до 2,5 млн. Вместе с тем, новые земли под кладбища не отводились, ажиотаж вокруг мест захоронения рос, нередко приходилось эксгумировать старые трупы, освобождая место для новых могил. Все это приводило к ужаснейшей антисанитарии, загрязнению воды и почвы, распространению холеры, оспы, брюшного тифа и кори.
Северная станция - место для отдыха после церемонии похорон
Чтобы справиться с проблемой, правительство решило закрыть все городские кладбища и открыть новые далеко за чертой города. Так, кладбище в Бруквуде в 37 км от Лондона в 5 раз превосходило по размерам лондонское и было рассчитано на 350 лет захоронений. Для отправки похоронных процессий к месту погребения была построена специальная железная дорога, названная «Лондонский некрополь».
Поезд с катафалками, фото 1907 года
Железная дорога была введена в эксплуатацию в 1854 году, от станции Ватерлоо поезд доезжал за 40 минут без остановок. После церемонии погребения родственники покойных возвращались этим же поездом в Лондон. Поездка в вагоне первого класса была максимально комфортной для скорбящей семьи: катафалк был богато украшен, по пути к кладбищу можно было выпить чаю, кроме того, в этом случае родные покойного могли выбрать место захоронения, а также – памятник для могилы. Вагонами третьего класса пользовались бедняки: здесь было тесно, гробы стояли в проходах. Купе заполнялись в зависимости от вероисповедания, чтобы не обижать чувства скорбящих.
Лондонский некрополь после бомбежки 16-17 апреля 1941 года
Наиболее успешно «Лондонский некрополь» работал с 1894 по 1903 год. В год осуществлялась перевозка порядка 2300 тел, но эта цифра не удовлетворяла запросы владельцев дороги, они надеялись на поток в 50 000. Постепенно поезд перестал курсировать по ежедневному графику и выезжал только по предварительному заказу. Как правило, «Лондонский некрополь» работал не чаще двух дней в неделю. Работа железной дороги была прекращена в ночь с 16-17 апреля 1941 года: из-за авианалета на город железное полотно было сильно повреждено. К этому времени железная дорога проработала 87 лет, по ней были перевезены более 200 тысяч трупов.
Вход на железнодорожную станцию: 1902 год и современность
В настоящее время по линии сообщения «Лондон – Бруквуд» все еще курсирует поезд, но остановки у старого кладбища – нет. В целом, о «Лондонском некрополе» ходит дурная слава: поговаривают о мистических историях, которые якобы случаются там время от времени, само место облюбовали сатанисты.
Лондонский некрополь: железная дорога для покойников
Южный вход на железнодорожную станцию
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