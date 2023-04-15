Почему в американском суде делают зарисовки, а не фотографируют

Как минимум в кино или в сводках новостей, касающихся преступности в США, наши соотечественники должны были сталкиваться с такой вещью, как судебные зарисовки. В Америке наиболее яркие моменты судебного процесса рисуются профессиональными художниками. Почему так? Не лучше ли было бы использовать современную фото и видеотехнику? В конце концов, камеру для съемок изобрели уже достаточно давно. На самом деле все не так просто у жителей западного материка.
Первые фотоаппараты были очень большие. |Фото: school1208.ru.
Фотоаппарат был изобретен 1826 году. Несмотря на это, по сей день в Соединенных Штатах Америки во время судебных процессов предпочитают пользоваться услугами художников, а не фотографов. Но не стоит обманываться: безусловно в XXI веке фотокамеры и видеокамеры все-таки попадают в зал суда, журналисты имеют возможность снимать все происходящее, если им разрешает это делать суд. Однако, откуда такое отношение к фотографии у американцев?
Заседания суда в США рисуют по сей день. |Фото: myseldon.com.
С закрытыми заседаниями все и так понятно: нельзя ни снимать, ни рисовать. Но почему на некоторых процессах запрещена фото- и видеосъемка, но при этом разрешено рисование? На самом деле все достаточно просто: традиции. Запрет на фотосъемку в зале суда в США появился вместе с первыми фотоаппаратами. Первые аппараты были тяжелыми и громоздкими, а самое главное – они давали чудовищную вспышку. В те времена небезосновательно считалось, что работа фотографа в зале суда будет только отвлекать от работы всех участников процесса. Тем не менее, хоть как-то освещать процессы для народных масс было нужно, а потому придумали использовать художников.
Сегодня фотографировать можно, но не везде. |Фото: na-zapade.ru.
Традиция с полным или частичным запретом на фототехнику сохраняется по сей день. Постепенно она уходит, однако в большинстве штатов судебная система все еще за нее держится по нескольким причинам. Во-первых, это действительно красивая традиция. Во-вторых, современные судьи, прокуроры и адвокаты все так же считают, что присутствие «бегающих с камерой» журналистов может отвлекать участников процесса. В-третьих, представители судебной системы любят указывать на то, что на фотографию может случайно (или неслучайно) попасть то, чему не следует попадать. А значит есть большой риск, что «неудачный» снимок очень быстро станет предметом общественного достояния. Судебные зарисовки таких недостатков лишены.
Принято считать, что фотограф отвлекает участников процесса. |Фото: na-zapade.ru.
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