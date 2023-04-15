Почему в американском суде делают зарисовки, а не фотографируют

Первые фотоаппараты были очень большие. |Фото: school1208.ru.

Заседания суда в США рисуют по сей день. |Фото: myseldon.com.







Сегодня фотографировать можно, но не везде. |Фото: na-zapade.ru.

Принято считать, что фотограф отвлекает участников процесса. |Фото: na-zapade.ru.