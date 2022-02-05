30 ретро фотографий Ближнего Востока первой половины ХХ века

Ближний Восток первой половины ХХ века.

1. Вид города Бейрут с крыши американского университета

Конный экипаж - одно из средств передвижения по городским улицам

2. Улица Бейрута

Маленькие магазины мелких ремесленников и торговцев, где они трудятся и продают свою продукцию .

3. Площадь в центре города Бейрут

Позже получила название площади Мучеников, как память о павших в борьбе с турецкой оккупацией Ливана.

4. Кафе в Бейруте

Располагалось в общественном саду и было популярным местом отдыха.

5. Река Бердауни возле города Захле

Вдоль берега реки, стекающей со склонов горы Санин, расположен город Захле - один из центров интеллектуальной и культурной жизни Ливана.

6. Портовый район Эль-Мина в Триполи

Эль-Мина до сих пор является одним из наиболее крупных и важных портов Ливана .

7. Конка на улице города Триполи

Вагон такого «трамвая» приводился в движение тягловыми животными, в данном случае мулами.

8. Четырехугольная башня Бурдж ас-Саба в Триполи

Львиная башня получила свое название из-за львов, вырезанных на барельефе, который когда-то располагался над входом в башню .

9. Школа в Рас-эль-Матн

Ученики школы господина Оливера.

10. Торговец сладостями в Бейруте

Город особенно славился своими восточными десертами и сладостями .

11. Рынок в Бейруте

На рынках узнают новости и заключают сделки.

12. Грузчики в порту города Бейрутhttp://funhere.ru/?p=20023

Груз доставлен. Рабочие переносят кровельный материал в виде глиняных желобчатых пластинок .

13. Пассажир на станции Триполи Хиджазской железной дороги

Железная дорога функционировала около двадцати лет, после чего была разрушена в ходе Первой мировой войны.

14. Всадник возле колонны Йаат

Предположительно, колонну высотой в 18 метров установили , чтобы отметить место древней великой битвы.

15. Храм Юпитера в Баальбеке

Был разрушен мощным землетрясением, после которого осталось только 6 колон высотой по 22 метра.

16. Малый храм в Баальбеке

Посвящен Вакху - богу виноделия и сил природы.

17. «Южный камень» в большом карьере Баальбека

Этот блок - самый большой обработанный камень на свете.

18. Больница Миссии в городе Аджлун

Медсестры проводят свободное время в гостиной.

19. Вид на город Амман

В древних источниках город упоминается под названием «Филадельфия».

20. Станция Маан Хиджазской железной дороги

Важный транспортный узел страны располагался на древнем Королевском Пути.

21. Вооруженный молодой бедуин в Каср-аль-Азраке

Юноша с пышными густыми волнистыми волосами, уложенными в стиле царевича Авессалома.

22. Тренировка охотничьего сокола

Бедуины использовали птиц для охоты в пустыне , чтобы дополнять свой рацион мясом.

23. Бедуинские женщины в традиционной одежде

Длинное черное платье «мадрага» и «усаба», для покрытия головы, - обязательные составляющие традиционной одежды.

24. Бедуинская женщина в платке

Сельские женщины заматывали голову платками из плотной ткани, оставляя на виду заплетенные косы .

25. Вождь друзов, город Азрак

Темная одежда отражала как социальный, так и религиозный статус.

26. Бедуинская невеста

По старинному обычаю мужчина до свадьбы не видит своей будущей жены.

27. Электростанция

Палестинская Электрическая Компания была создана Пинхусом Рутенбергом в 1923 году.

28. Султан Паша Аль Атраш в городе Азрак

Легендарный лидер друзского движения, возглавивший борьбу друзов против Османской Империи.

29. Историческая фотография

Сэр Герберт Самуэль - верховный комиссар Палестины, эмир Абдулла, сэр Виндам Дидс.

30. Путешественники

Верблюды перевозили людей и грузы на значительные расстояния.