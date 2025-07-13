6 аппетитных блюд из оливок, которые готовятся проще простого

Оливки - многофункциональный ингредиент, который применяется на кухне для приготовления уникальных и сытных блюд. И речь не только о классических салатах с таким наполнением, но и о других блюдах, о которых вы не подозревали, и которые мы собрали в одной подборке.
1. Салат с оливками и фасолью
Хотите быстро, сытно и вкусно подкрепиться? Тогда рецепт салата с оливками и фасолью – отличный вариант для трапезы во время обеда.
Ингредиенты:
• Консервированная фасоль в собственном соку – 1 банка;
• Оливки без косточки – 1 банка;
• Лук фиолетовый мелкий – 1-2 шт;
• Микс салатных листьев – 1 упаковка (примерно 100 г);
• Сельдерей – 5-6 веточек;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки.
Салат. \ Фото: umamirama.no.
Способ приготовления:
• Лук очисть;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Выложить в салатник;
• Фасоль выложить в салатник, предварительно слив юшку;
• Оливки нарезать кольцами средней толщины и добавить к фасоли;
• Листья салата выложить в дуршлаг;
• Ополоснуть под холодной проточной водой;
• После дать стечь лишней жидкости;
• Произвольно нарезать или нарвать руками;
• Добавить к остальным ингредиентам
• Сельдерей вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Добавить в салат;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить оливковым маслом;
• Перемешать;
• Дать блюду настояться десять-пятнадцать минут;
• Подать к столу.
2. Пицца на скорую руку
Пицца с оливками. \ Фото: images.themodernproper.com.
Решили полакомиться пиццей?
Ингредиенты:
• Яйца – 2 шт;
• Кефир – 0,5 стакана;
• Мука – 0,5 стакана;
• Ветчина, колбаса или сосиски – 120г;
• Оливки без косточки – 8-10 шт;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Кетчуп – опционально;
• Корнишоны – 2-3 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сыр твёрдых сортов – опционально.
Пицца на скорую руку. \ Фото: britneybreaksbread.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать яйца с солью и кефиром;
• Взбить венчиком;
• После всыпать муку, просеянную через мелкое сито;
• Хорошенько перемешать;
• Ветчину (колбасу или сосиски) нарезать мелким кубиком;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Оливки нарезать кольцами средней толщины;
• Корнишоны нарезать по тому же принципу, что и оливки;
• Глубокую сковороду с толстым дном смазать подсолнечным маслом;
• Вылить тесто;
• Аккуратно разровнять ложкой;
• Накрыть крышкой;
• Готовить пять-шесть минут на слабом огне;
• После тесто смазать кетчупом;
• Выложить ветчину, оливки и огурчики;
• Посыпать тёртым сыром;
• Поперчить по вкусу;
• Вновь накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне двенадцать-пятнадцать минут;
• После дать пицце слегка настояться;
• Порционно нарезать и подать к столу.
3. Оливки с чесночным соусом
Оливки в панировке. \ Фото: wickedkitchen.com.
Оригинальная оливковая закуска прекрасно сочетается не только с бокалом мартини или вина, а и отлично подойдёт под чашечку крепкого кофе или на перекус с салатом из свежих овощей.
Ингредиенты:
• Яйцо – 1 шт;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Сухари для панировки – опционально;
• Оливки фаршированные – 2 пачки;
• Чеснок – 3 зубка;
• Майонез – опционально;
• Лимонный сок – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Оливковая закуска. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Яйца взбить с солью и смесью молотых перцев;
• Обвалять в них оливки;
• После обвалять в сухарях для панировки;
• Отправить во фритюр, предварительно разогрев подсолнечное масло в глубокой сковороде с толстым дном;
• Готовить до тех пор, пока оливки не станут полностью румяными;
• После выложить их на тарелку, застеленную салфетками или бумажными поленцами;
• В небольшой пиалочке смешать майонез с лимонным соком и смесью молотых перцев;
• Добавить очищенный и пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать до однородной массы;
• Оливки переложить на блюдо;
• Подавать с соусом.
4. Томатный суп с оливками
Томатный суп с оливками. \ Фото: foodandwine.com.
Несмотря на то, что лето вступило в свои законные права, первые блюда никто не отменял. К тому же, томатный суп с добавлением оливок станет приятным дополнением меню.
Ингредиенты:
• Лук фиолетовый или белый среднего размера – 1 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Паста томатная – 2 пакетика;
• Булгур мелкий – 0,5 стакана;
• Бульон куриный или овощной из кубика – 1,5 л;
• Соль – по вкусу;
• Оливки без косточки – 1 пакетик;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Пряные травы – по вкусу;
• Лимонный сок – опционально.
Томатно-оливковый суп. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Булгур промыть под холодной водой;
• После залить кипятком и оставить на двадцать минут под крышкой;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Выложить в кастрюлю с толстым дном и обжарить пять-шесть минут на оливковом масле;
• Затем добавить крупу и залить горячим бульоном;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь и варить пять-шесть минут;
• Затем добавить томатную пасту;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Сдобрить пряными травами;
• Перемешать;
• Готовить около семи-десяти минут;
• Дать супу настояться;
• После разлить по тарелкам;
• Заправить лимонным соком;
• Украсить нарезанными кольцами средней толщины оливками;
• И подать к столу.
5. Оливковый соус-намазка
Оливковая намазка. \ Фото: cookieandkate.com.
Преимущество этого блюда в том, что его можно подавать не только в качестве закуски с тостами, гренками или свежим багетом, а и как соус с отварным картофелем, запечёнными овощами, мясом, рыбой, рисом и спагетти.
Ингредиенты:
• Оливки без косточек – 1 банка;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Корнишоны – 4-5 шт;
• Базилик зелёный – 2-3 веточки;
• Анчоусы – 1 банка;
• Дижонская горчица – по вкусу;
• Лимонный сок – по вкусу;
• Масло оливковое – по вкусу;
• Мята свежая – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Соус-намазка из оливок. \ Фото: seriouseats.com.
Способ приготовления:
• Мяту и базилик вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать жидкости стечь;
• После обобрать листочки;
• Выложить в миску или чашу блендера;
• Добавить анчоусы, оливки, очищенные зубчики чеснока и произвольно нарезанные корнишоны;
• Всё хорошенько перебить блендером до однородной массы;
• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;
• При необходимости посолить и поперчить по вкусу;
• Перемешать;
• Дать настояться десять минут;
• И подать к столу.
6. Бутерброды
Бутерброды с оливками и брынзой. \ Фото: her.vn.
И напоследок – рецепт очень вкусных бутербродов, которые отлично подойдут как для завтрака, так и на перекус.
Ингредиенты:
• Хлеб тостерный – 4-6 ломтиков;
• Лук фиолетовый мелкий – 1 шт;
• Брынза – 100 г;
• Томаты коктейльные или черри – 6 шт;
• Оливки без косточки – 6-8 шт;
• Базилик – для подачи.
Бутерброд с оливками. \ Фото: avicsa.com.
Способ приготовления:
• Хлебные ломтики подсушить с двух сторон на сухой сковородке;
• Выложить на тарелку;
• Брынзу нарезать пластинами средней толщины;
• Выложить на хлеб;
• Сверху украсить листочками базилика;
• Оливки нарезать кольцами средней толщины;
• Помидоры черри или коктейльные также нарезать кружками средней толщины;
• Выложить аккуратно поверх листочков базилика;
• Подать бутерброды к столу.
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