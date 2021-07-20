Поражающие кадры фатального везения

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Если везучий человек и впрямь рождается с серебряной ложкой во рту, то у этих ребят должен золотой слиток между зубов торчать.

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