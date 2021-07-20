Поражающие кадры фатального везения

Просто посмотрите видео ниже и поймите, насколько тонка нить, связывающая человека с земной юдолью. Везение? Тут, скорее, ангелы-хранители поработали.







Мы не имеем никакой возможности полностью контролировать свою жизнь. Обычный рабочий день легко может закончиться больничной палатой только потому, что кто-то решил выпить за рулем — как тут, спрашивается, вообще планировать будущее.







Если везучий человек и впрямь рождается с серебряной ложкой во рту, то у этих ребят должен золотой слиток между зубов торчать.



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