Диснеевские принцессы в туфлях от знаменитых брендов

Что было бы, если бы диснеевские принцессы носили брендовую обувь?

Рождение идеи

Авторы проекта

Индивидуальный стиль

Жизель в туфлях Dolce & Gabbana

Алиса в Charlotte Olympia

Покахонтас в Chloe

Малефисента в Balenciaga

Русалочка в Sergio Rossi

Золушка в Jimmy Choo

Рапунцель в Christian Louboutin

Эсмеральда в Christian Louboutin

Эльза в Christian Louboutin

Белоснежка в Valentino