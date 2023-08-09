Диснеевские принцессы в туфлях от знаменитых брендов

Что было бы, если бы диснеевские принцессы носили брендовую обувь?
Два креативных художника из Америки однажды задумались, а что, если бы принцесс из мультфильмов Disney можно было обуть в туфли известных брендов. Творческие супруги настолько увлеклись, что создали серию изображений, где они изобразили сказочных героинь в обуви от Chloe, Dolce & Gabbana, Sergio Rossi, Christian Louboutin и других именитых Домов.
Рождение идеи
Авторы проекта
Художники-мультипликаторы Normand Lemay и Griselda Sastrawinata-Lemay – супруги, которые работают в Walt Disney Animation Studio. При их участии создавались такие мультфильмы, как Шрэк, Приручить дракона, Кунг-фу-Панда, Мадагаскар и другие. В свободное от работы время супруги также рисуют, иногда экспериментируя с внешностью диснеевских героев. Так получилось и спринцессами из разных сказок. Идея родилась тогда, когда Griselda Sastrawinata-Lemay просматривала свою большую коллекцию туфель. Она подумала, что можно было бы придумать индивидуальный дизайн обуви для каждой из принцесс Диснея, учитывая подчерк известных модных Домов.
Индивидуальный стиль
Авторы этой необычной идеи считают, что у каждой принцессы, созданной художниками Walt Disney Animation Studio есть свой стиль и индивидуальный характер. Исходя из этого каждой из них подбирали бренд, который бы лучшим образом характеризовал ту или иную героиню. Например, утончённую и нежную Жизель изобразили в туфлях Dolce & Gabbana, который всегда стремится к женственности и красоте.
Жизель в туфлях Dolce & Gabbana
Алису из Страны чудес обули в милый туфли с чеширскими улыбками от Charlotte Olympia (бренд некогда выпустил мокасины с «кошачьими мордочками», по всей видимости, этот рисунок как раз является отсылкой к ним).
Алиса в Charlotte Olympia
Бренд Chloe частенько выпускает сумки, шарфы и обувь с бахромой. Они напомнили художникам об индейской принцессе Покахонтас. Для неё придумали босоножки на шпильке, богато украшенные бахромой.
Покахонтас в Chloe
В одежде, выпускаемой Домом Balenciaga есть нечто готичное и загадочное, именно поэтому мультипликационные туфли этого бренда оказались на ножках Малефисенты.
Малефисента в Balenciaga
Туфли Sergio Rossi – это всегда нечто изящное и очень эффектное. Немудрено, что они стали прототипом обуви Русалочки!
Русалочка в Sergio Rossi
А вот Золушка примерила золотую пару туфель от Jimmy Choo, в то время, как Рапунцель, Эльза, Эсмеральда стали обладательницами модных изделий от Christian Louboutin.
Золушка в Jimmy Choo
Рапунцель в Christian Louboutin
Эсмеральда в Christian Louboutin
Эльза в Christian Louboutin
Для образа Белоснежки как нельзя лучше подошли туфли Valentino.
Белоснежка в Valentino
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