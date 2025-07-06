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Самые красивые еврейки и иудейки в мире

Еврейские женщины с древних времен славились своей красотой и сексуальностью. Благодаря богатой истории иудейского народа внешность еврейских девушек весьма разнообразная — среди них вы встретите не только ярких брюнеток, но и натуральных блондинок. В этом выпуске вы найдете рейтинг самых красивых известных евреек современности.

Самые красивые еврейки и иудейки в мире

Евреи — древний народ семитского происхождения, две тысячи лет (до 1948 года) не имевший собственного государства и существовавший исключительно как сеть еврейских диаспор по всему миру. Численность евреев достигла пика (16,7 миллиона человек) перед Второй мировой войной, но в ходе холокоста в Европе было уничтожено около 6 миллионов евреев. Сейчас численность евреев составляет 14 млн, из которых 6 млн живут в Израиле, 5,4 млн — в США. Крупные еврейские диаспоры существуют также во Франции (478 тыс.), Канаде (380 тыс.), Великобритании (290 тыс.), России (190 тыс.) и других странах. Национальной религией евреев и важнейшим атрибутом их самосознания является иудаизм, поэтому во многих языках мира нет различения понятий «еврей» и «иудей», но в русском языке «еврей» обозначает национальность, а «иудей» — вероисповедание. В отличие от большинства народов мира, еврейская национальность определяется не по отцу, а по матери. Каббала объясняет это тем, что душа женщины-еврейки в момент зачатия «притягивает» еврейскую душу. «Закон о возвращении» государства Израиль в настоящее время гласит: «Евреем считается тот, кто рожден от матери-еврейки и не перешел в другое вероисповедание, а также лицо, принявшее иудаизм».
Данный рейтинг, где представлены самые красивые, на наш взгляд, известные еврейки, составлен исходя из понимания еврейства, которое процитировано выше. Т.е. в рейтинг не включены еврейки по отцу, не принявшие иудаизм (например, Ирина Слуцкая), но включены еврейки по матери, а также обращенные иудейки (при этом только одна женщина в списке, будучи иудейкой, не имеет еврейской крови). Самые красивые еврейки и иудейки в мире 47-е место: Майя Михайловна Плисецкая — советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, педагог, писатель и актриса, народная артистка СССР. Родилась 20 ноября 1925 года в Москве в еврейской семье: отец — известный хозяйственный деятель Михаил Эммануилович Плисецкий, мать — актриса немого кино Рахиль Михайловна Мессерер. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 46-е место: Тамара (Тамрико) Михайловна Гвердцители (род. 18 января 1962, Тбилиси) — советская, грузинская и российская певица, актриса, композитор, народная артистка Грузинской ССР, народная артистка России. Отец — из древнего грузинского дворянского рода Гвердцители. Мать — еврейка, внучка одесского раввина. Из интервью Тамары Гвердцители: «Мой отец — грузин, я родилась и большую часть жизни прожила в Грузии, естественно, ее культура оказала колоссальное влияние на мою жизнь и творчество. Но меня родила и вырастила еврейская мать, и с годами я все больше ощущаю свои еврейские гены». «В 1988 году я впервые оказалась в Израиле и поняла, что просто обязана спеть на иврите. Даже для себя, даже если меня услышат всего 20 человек. Это крик моей души, это зов крови. Когда я запела на иврите, я как будто услышала голос из глубины веков. Действительно верно утверждение, что человек, занимающийся ивритом, не учит, а вспоминает его. Особенно это чувствуется в песне. Через песни ко мне пришли эти слова, и я их ощутила и почувствовала. Иврит — очень сильный язык. В нем такая энергетика, такие гласные звуки, что возникает ощущение, что ты наполняешь пустой мир звуками и музыкой… Я стараюсь ездить в Иерусалим каждый год. Всякий раз, когда я туда попадаю, я обязательно иду к своему дереву. В нем — частичка моей души. Для меня оно знаменует праздник торжества жизни. Не зря традиция сажать деревья уходит своими корнями в библейские времена — посадив дерево, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Я приезжаю и испытываю ощущение полноценности, что я сделала все как полагается. Свои чувства к Иерусалиму мне трудно выразить словами. У меня есть песня на стихи Андрея Дементьева, абсолютно православного человека, но любящего Израиль и воспевающего Иерусалим. Еврейская столица — это частичка космоса, которая нам дана. Едешь в Израиль, попадаешь в Иерусалим и ощущаешь себя космическим существом… Еврейская женщина — это моя мама. Для меня она — самое прекрасное, что есть на земле. Еврейская женщина — это феноменальная мать, потрясающая хозяйка, друг и защитник своих детей. Для меня очень тяжело описать еврейскую женщину словами — для этого есть музыка». Самые красивые еврейки и иудейки в мире 45-е место: Оксана Олеговна Фандера (род. 7 ноября 1967, Одесса) — российская актриса. Ее отец Олег Фандера — актер, наполовину украинец, наполовину цыган, мать — еврейка. Из интервью с актрисой: — Оксана, в вас смешаны три крови: украинская, цыганская и еврейская. В чем они проявляются? — В том, наверное, что я готовлю как украинка, люблю свободу как цыганка, а мировую скорбь чувствую как еврейка. — Кем вы себя чувствуете в большей степени? — Сейчас могу в равной мере ощущать себя той, другой и третьей. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 44-е место: Татьяна Евгеньевна Самойлова (4 мая 1934, Санкт-Петербург — 4 мая 2014) — советская и российская актриса, наиболее известная по роли Вероники в фильме «Летят журавли» (1957). Из интервью Татьяны Самойловой: «Мы же полукровки с братом. У нас мама — чистокровная еврейка, а отец — чистокровный русский». Также актриса говорила, что именно от матери-еврейки она унаследовала чуть раскосые глаза. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 43-е место: Эммануэль Шрики / Emmanuelle Chriqui — канадская актриса. Снимается в фильмах и телесериалах. Эммануэль родилась 10 декабря 1977 года в Монреале (Канада) в семье марокканских евреев, была воспитана в традициях ортодоксального иудаизма сефардской традиции. Была признана самой желанной женщиной 2010 года по версии портала Askmen.com. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 42-е место: Голди Хоун / Goldie Hawn — американская актриса, продюсер, режиссер. Родилась 21 ноября 1945 года в Вашингтоне. Ее мать — еврейка, воспитавшая дочь в традициях иудаизма. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 41-е место: Барбара Уолтерс / Barbara Walters — одна из самых известных американских телеведущих, проработавшая на телевидении с 1961 по 2014 год. Родилась 25 сентября 1929 года в Бостоне в еврейской семье, чьи предки жили в Российской империи. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 40-е место: Милена Кунис, более известная как Мила Кунис / Mila Kunis, — американская актриса. Родилась 14 августа 1983 года в Черновцах (Украина) в еврейской семье. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Одна из самых значимых ролей актрисы в кино — роль балерины Лили в фильме «Чёрный лебедь» (2010), где она сыграла в паре с другой известной еврейкой — Натали Портман. Фильм снял режиссер Даррен Аронофски, который также является евреем по национальности. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 39-е место: Александра Коэн (род. 26 октября 1984, Вествуд, США), более известная как Саша Коэн / Sasha Cohen, — американская фигуристка-одиночница, серебряный призер Олимпийских игр — 2006 и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2004, 2005). Завершила любительскую карьеру в 2006 году. Отец Саши Коэн — американский еврей, а мать — украинская еврейка. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 38-е место: Ксения Александровна Раппопорт (род. 25 марта 1974, Санкт-Петербург) — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Из интервью Ксении Раппопорт: «Я ощущаю себя еврейкой и никогда этого не скрывала. Более того, когда в начале моей карьеры стоял вопрос о том, чтобы взять псевдоним, то я сознательно этого не сделала, потому что хотела носить фамилию своего отца». Самые красивые еврейки и иудейки в мире 37-е место: Кэндис Изралоу, более известная как Кэндис Найт / Candice Night, — американская певица, вокалистка и автор текстов фолк-рок-группы Blackmore’s Night, супруга известного английского рок-музыканта Ричи Блэкмора. Родилась 8 мая 1971 года в Нью-Йорке в семье потомков еврейских иммигрантов из Российской империи. Является последовательницей иудаизма. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 36-е место: Линн Цукерман / Lynn Zukerman — израильская модель, участница конкурса «Мисс Израиль — 2013». Самые красивые еврейки и иудейки в мире 35-е место: Таль Беньерзи / Tal Benyerzi, известная просто под именем Таль / Tal — французская поп- и R&B-певица. Родилась в Израиле 12 декабря 1989 года в еврейской семье (отец — марокканский еврей, мать — йеменская еврейка). Когда Таль (ее имя переводится с иврита как «утренняя роса») не исполнилось и года, семья переехала во Францию. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 34-е место: Тахуния Рубель / Tahounia Rubel — израильская модель, победительница израильской версии шоу «Большой брат». Родилась 20 февраля 1988 года в Эфиопии, в возрасте трех лет она и ее семья в числе 14 тысяч 325 эфиопских евреев были вывезены в Израиль в рамках военной операции «Соломон». Самые красивые еврейки и иудейки в мире 33-е место: Лиззи (Элизабет) Каплан / Lizzy Caplan — американская актриса, снимается в фильмах и сериалах. Среди ее недавних работ можно отметить роль известного американского сексолога Вирджинии Джонсон в сериале «Мастера секса». Родилась 30 июня 1982 года в Лос-Анджелесе в еврейской семье, исповедующей реформистский иудаизм. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 32-е место: Белла Шагал (настоящее имя — Бася-Рейза Шмуйлова Розенфельд) — первая жена художника Марка Шагала. Белла родилась 15 декабря (по новому стилю) 1889 года (часто годом ее рождения ошибочно указывается 1895-й) в Витебске (Беларусь) в еврейской семье (Марк Шагал тоже из еврейской семьи). Умерла в Нью-Йорке 2 сентября 1944 года. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 31-е место: Галь Гадот / Gal Gadot — израильская актриса и модель, «Мисс Израиль — 2004». Родилась 30 апреля 1985 года в Рош-ха-Аине (Израиль). Ее родители — сабры, т.е. евреи, родившиеся на территории Израиля. В 2016 году вышел фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», где Гадот сыграла героиню комиксов Чудо-Женщину (Wonder Woman). Самые красивые еврейки и иудейки в мире 30-е место: Корал Симанович / Coral Simanovich — израильская модель. Ее страница в инстаграме. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 29-е место: Бар Хефер / Bar Hefer (род. 1995, Петах-Тиква, Израиль) — израильская модель, Первая вице-мисс Израиль — 2013. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 28-е место: Yityish Aynaw — израильская модель, «Мисс Израиль — 2013». Родилась в Эфиопии. Принадлежит к эфиопским евреям. Переехала в 12-летнем возрасте в Израиль, где стала первой темнокожей девушкой, выигравшей титул «Мисс Израиль». Самые красивые еврейки и иудейки в мире 27-е место: Аманда Пит / Amanda Peet (род. 11 января 1972, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Ее мать Пенни Леви — еврейка. Аманда Пит замужем за американским сценаристом и продюсером еврейского происхождения Дэвидом Бениоффом, который является создателем знаменитого сериала «Игра престолов». Самые красивые еврейки и иудейки в мире 26-е место: Янина (Яна) Фархадовна Батыршина (после замужества взяла фамилию Вайнштейн) — российская спортсменка, пятикратная чемпионка Европы и семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Родилась 7 октября 1979 года в Ташкенте (Узбекистан). Отец Яны — татарин, мать — еврейка. Яна замужем за известным продюсером Тимуром Вайнштейном, евреем по национальности. У супругов две дочери — Мариам и Айлу. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 25-е место: Гвинет Пэлтроу / Gwyneth Paltrow — американская актриса. Родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе. Ее отец — еврей, потомок хорошо известного раввинского рода Палтрович. Мать — немка. Гвинет Пэлтроу считает себя еврейкой и воспитывает детей (сын Моисей и дочь Эппл, т.е. «яблоко») в традициях иудаизма, несмотря на то, что ее бывший муж и отец ее детей, музыкант группы Coldplay Крис Мартин, является христианином. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 24-е место: Элисон Бри Шермерхорн / Alison Brie Schermerhorn, более известная как Элисон Бри, — американская актриса. Родилась 29 декабря 1982 года в Голливуде. Отец Элисон имеет голландские корни, а также шотландские и немецкие. Мать — еврейка. Свою актерскую карьеру Элисон Бри начинала в Еврейском общественном центре Южной Калифорнии. В 2014 году заняла второе место (после Эмилии Кларк) в рейтинге самых желанных женщин по версии портала Askmen. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 23-е место: Дженнифер Коннелли / Jennifer Connelly (род. 12 декабря 1970, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Ее отец — католик с ирландскими и норвежскими корнями, мать — еврейка (ее предки — эмигранты из Польши и России), прошедшая обучение в иешиве — иудейском учебном заведении, предназначенном для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 22-е место: Алисия Сильверстоун / Alicia Silverstone (род. 4 октября 1976, Сан-Франциско, США) — американская актриса. Ее отец — английский еврей, мать — шотландка, принявшая перед свадьбой иудаизм. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 21-е место: Анук Эме / Anouk Aimée (настоящее имя — Франсуаза Юдит Сорья Дрейфус) — французская актриса. Она родилась в Париже 27 апреля 1932 года. Ее родители исповедовали иудаизм, однако мать была воспитана в католицизме и приняла иудаизм, уже будучи взрослой. Самая известная роль Анук Эме — это Анна Готье в фильме «Мужчина и женщина» (1966) режиссера Клода Лелуша, еврея по национальности. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 20-е место: Эли (Элис) Макгроу / Ali MacGraw — американская актриса. Родилась 1 апреля 1939 года в Нью-Йорке. У отца были шотландские и венгерские корни, а мать была еврейкой (свою национальность она скрывала от мужа). Одна из самых известных ролей Эли Макгроу — еврейская девушка Бренда Патимкин в фильме «Прощай, Колумб» (1969), посвященном жизни американских евреев. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 19-е место: Мелани Лоран / Mélanie Laurent — французская актриса, режиссер, певица. Родилась 21 февраля 1983 года в Париже в еврейской семье. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 18-е место: Эстер Петрак / Esther Petrack — американская модель. Родилась 31 марта 1992 года в Иерусалиме. Является последовательницей ортодоксального модернизма в иудаизме. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 17-е место: Сара Мишель Геллар / Sarah Michelle Gellar (род. 14 апреля 1977) — американская актриса. Родители Сары — евреи, однако они не придерживались традиций иудаизма и даже наряжали елку на Рождество. Сама Сара не является приверженцем ни одной из религий. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 16-е место: Маргарита Владимировна Левиева — американская актриса, ранее — профессиональная гимнастка. Родилась 9 февраля 1980 года в Санкт-Петербурге в еврейской семье. В 1991 году она с семьей переехала в Нью-Йорк. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 15-е место: Скарлетт Йоханссон / Scarlett Johansson (род. 22 ноября 1984, Нью-Йорк) — американская актриса и певица. Ее отец — датского происхождения, а мать — еврейка из ашкеназов (субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе), ее предки переселились в США из Минска. Скарлетт считает себя еврейкой, отмечает иудейский праздник Ханука, хотя признается, что в ее семье всегда отмечали Рождество, т.к. любили традиции этого праздника. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 14-е место: Лорен Бэколл / Lauren Bacall (16 сентября 1924, Нью-Йорк — 12 августа 2014) — американская актриса, признанная Американским институтом киноискусства одной из величайших актрис в истории Голливуда. Родители Лорен Бэколл — евреи, она приходится двоюродной сестрой бывшему президенту Израиля Шимону Пересу. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 13-е место: Моран Атиас / Moran Atias — израильская актриса и модель. Родилась 9 апреля 1981 года в Хайфе (Израиль) в семье марокканских евреев. У Моран есть младшая сестра Шани, которая также есть в этом рейтинге. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 12-е место: Сюзанна Хоффс / Susanna Hoffs — певица и гитаристка из американской группы The Bangles («Бэнглз»). Родилась 17 января 1959 года в Лос-Анджелесе в еврейской семье. Тем, кому название The Bangles ни о чем не говорит, предлагаем послушать их хит Eternal Flame. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 11-е место: Шани Атиас / Shani Atias — израильская актриса и модель, младшая сестра Моран Атиас. Родилась 21 августа 1991 года в Хайфе (Израиль) в семье марокканских евреев. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 10-е место: Лиза Боне / Lisa Bonet — американская актриса. Родилась 16 ноября 1967 года в Сан-Франциско. Ее отец — афроамериканец, мать — еврейка. Первым мужем Лизы Боне был американский певец Ленни Кравиц, родословная которого с точностью до наоборот: отец — еврей, мать — афроамериканка. Лиза Боне вспоминает о знакомстве с Кравицем: «Было интересно, когда мы впервые обнаружили, что наши корни так похожи. Когда я впервые сказала ему, что моя мать — еврейка, он ответил: «Как и мой отец». Я почувствовала, что вот тот, кто действительно понимает, каково это». Самые красивые еврейки и иудейки в мире 9-е место: Хеди Ламарр / Hedy Lamarr (настоящее имя — Хедвига Ева Мария Кислер) — австрийская и американская актриса. Она родилась 9 ноября 1914 года в Вене в еврейской семье. Актриса (тогда еще под настоящей фамилией Кислер) стала знаменитой в 1933 году, снявшись в чехословацко-австрийском фильме «Экстаз», который стал первым непорнографическим фильмом, содержавшим длительную обнаженную сцену, а также половой акт и женский оргазм. Актриса умерла 19 января 2000 года в США. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 8-е место: Элина Авраамовна Быстрицкая — выдающаяся советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. В 1999 году в опросе газеты «Комсомольская правда» Элина Быстрицкая была признана «самой красивой женщиной уходящего века». Родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в еврейской семье. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 7-е место: Натали Портман / Natalie Portman (настоящая фамилия — Хершлаг) — американская актриса. Родилась в Иерусалиме 9 июня 1981 года в еврейской семье. У Натали двойное гражданство: американское и израильское. Она замужем за танцовщиком Бенджамином Мильпье (они познакомились на съемках фильма «Черный лебедь»), евреем по национальности. Их свадьба проходила в традициях иудаизма. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 6-е место: Мэрилин Монро / Marilyn Monroe (1 июня 1926, Лос-Анджелес — 5 августа 1962) — американская актриса и певица. Имя при рождении — Норма Джин Мортенсон. Отец неизвестен, у матери были ирландские и шотландские корни. Мэрилин Монро приняла иудаизм 1 июля 1956 года. Причиной принятия иуйдейской религии стал ее третий брак с писателем Артуром Миллером, евреем по национальности. После развода и до самой смерти Монро не отказалась от иудаизма, хотя, по свидетельству современников, не посещала синагогу, потому что считала, что тогда ее религиозная жизнь превратится в публичное зрелище. Брат Артура Миллера считал, что принятие Монро иудаизма было поверхностным. Что касается отношения Монро к христианству, то оно было скорее негативным, т.к. одно время ее опекунами были протестантские фундаменталисты. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 5-е место: Элизабет Тейлор / Elizabeth Taylor — британо-американская актриса. Родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне. Ее родителями были американцы, работавшие в Англии. У отца были еврейские корни, у матери — швейцарские. Элизабет Тейлор воспитывалась в духе христианства, но в 1959 году, в возрасте 27 лет, приняла иудаизм, получив еврейское имя Элишева-Рахель. Актриса заявила, что приняла иудейскую религию, т.к. христианство было не способно разрешить ее вопросы о жизни и смерти. Немалую роль сыграло и то, что ее третий муж (он погиб в 1958 году) был евреем. Самые красивые еврейки и иудейки в мире 4-е место: Сара Львовна Манахимова, более известная под сценическим именем Жасмин, — российская певица. Родилась 12 октября 1977 года в Дербенте в семье горских евреев (субэтническая группа евреев Северного и Восточного Кавказа). Самые красивые еврейки и иудейки в мире 3-е место: Лилли Палмер / Lilli Palmer (настоящее имя — Лилли Мария Пайзер) — немецкая актриса. Родилась в городе Познань (ныне Польша) 24 мая 1914 года в еврейской семье. Лили Палмер снималась в британских, американских, немецких фильмах. Умерла 27 января 1986 года в Лос-Анджелесе. (Кадр из фильма «Тело и душа», 1947) Самые красивые еврейки и иудейки в мире 2-е место: Ева Грин / Eva Green — французская актриса. Родилась в Париже 5 июля 1980 года. Мать Евы — Марлен Жобер — известная французская актриса, родившаяся в Алжире в еврейской семье. Отец Евы — Вальтер Грин — швед по отцу и француз по матери. Правильно фамилия Евы произносится как Грэн и означает «зерно», «дерево (ветвь)» на шведском. Ева Грин считает себя еврейкой, несмотря на то, что не была воспитана в традициях иудаизма. Самые красивые еврейки и иудейки в мире Британская актриса Рэйчел Вайс / Rachel Weisz. Родилась в Лондоне 7 марта 1970 года. Отец Рэйчел, изобретатель Джордж Вайс (еврей по национальности) был родом из Венгрии, а мать Рэйчел, психотерапевт Эдит Рут, родилась в Вене. Эдит Рут не была чистокровной еврейкой, т.к. имела также итальянские и австрийские корни и была воспитана в католичестве, но потом приняла иудаизм.

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