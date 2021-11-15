СССР на излёте: Фотографии, сделанные британским туристом в Москве конца 1980-х

Фотографии, сделанные британским туристом в Москве конца 1980-х

1. Шахматный турнир местного значения

Шах и мат.

2. Иностранные туристы на смотровой площадке

В 1986 году в СССР хлынул поток иностранных туристов.

3. Ручная работа

В магазине коллекционных кукол. СССР, Москва, 1986 год.

4. Портретный снимок

Портретный снимок фотографа. СССР, Москва, 1987 год.

5. Суворовцы

Кадеты Московского суворовского военного училища. СССР, 1987 год.

6. Костюмированный праздник

Грузинский национальный костюм выделяется строгостью и элегантностью.

7. Любимое лакомство детей и взрослых

Советское мороженое считалось лучшим в мире.

8. Памятник архитектуры

Государственный универсальный магазин. СССР, Москва, 1986 год.

9. За покупками в ГУМ

Крупный магазин, осуществляющий торговлю широким ассортиментом товаров. СССР, Москва, 1987 год.

10. Магазин головных уборов

Стильное дополнение к модному образу. СССР, Москва, 1987 год.

11. Сезон фонтанов

Среди туристов всегда были очень популярны Московские фонтаны.

12. Павильон № 32 «Космос» на ВДНХ

Один из павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. СССР, Москва, 1986 год.

13. Горельефы Донского монастыря

Чудом сохранившиеся в Донском монастыре горельефы взорванного храма Христа Спасителя.

14. Почётный караул

Почётный караул у Мавзолея Ленина. СССР , Москва, 1986 год.

15. Вид на Кремль

Панорама Московского Кремля в советскую эпоху. СССР, 1987 год .