Китайцы и пустота

Задумывались, что случается с городскими мегапроектами, когда у застройщиков есть амбиции и средства, но нет покупателей и арендаторов? Мы вам сейчас покажем.













Китайцы, кажется, как никто знают толк в градостроительных мегапроектах, которые шикарно выглядят на бумаге и поражают воображение архитектурной критики, но… так и не оживают.

Вы скажете, намечтать, нарисовать и сделать убедительную презентацию проекта нового города сегодня сможет любой хипстер средней полосы и ехать в Китай необязательно? Но те проекты, о которых идет речь, выгодно отличаются от своих « бумажных » братьев различной степени проработанности — эти города действительно построены. Вот только с жителями как-то не сложилось…Героями фотопроекта жителя Чикаго Кая Сэммера стали три города-призрака — «китайский Манхэттен» Yujiapu Financial District, «китайская Венеция» Meixi Lake и «Самый лучший город для туризма» Ордос.Ордос действительно популярен у туристов — но именно в качестве города-призрака. Миллионник заселен едва ли на три-пять процентов, и то усилиями государства, которое не без труда передислоцировало в пустующий мегаполис сельских жителей В Ордосе есть музеи, театры , стадион, гоночная трасса, даже свой аналог Диснейленда. Все, кроме горожан. Здесь бы и на Серова, скорее всего, очередь не собрали.«Китайский Манхэттен» тоже поражает воображение: реплика нью-йоркского острова задумывалась как крупнейший финансовый центр в мире. А ведь строился город на месте простой рыбацкой деревни.Размах проекту был дан нешуточный — в нем есть и свой Рокфеллеровский центр, и даже башни-близнецы.Общая площадь офисных центров Yujiapu Financial District, согласно проектной документации, — девять миллионов квадратных метров.Увы, уровень вакантных площадей здесь — сто процентов. Строительство, окончание которого было намечено на 2019 год, пока приостановлено. Похожая судьба постигла и Meixi Lake , город на озере, чертежи которого обошли в свое время многие архитектурные издания.Построенные по впечатляющим проектам, концептуальные, но — пустые. Вокруг таких городов в последние годы возникают свои легенды и даже конспирологические теории . Согласно одной из них, города пустуют не потому, что масштабные планы по их развитию оторваны от реальности, и не потому, что девелоперам не хватило средств, чтобы довести начатое до конца . Сторонники этой теории считают, что города-призраки строятся на случай новой мировой войны — если настоящие города будут разрушены, китайцы смогут не отстраивать их заново, а просто переехать в уже готовые «дублеры».Оставим версию без комментариев и продолжим наслаждаться картинкой. Все-таки не зря три китайских города-призрака стали участниками фотопроекта Unborn Cities.Кай Сэммер, автор проекта , очень точно поймал ощущение от городов, которые прошли весь путь от мысли через бумагу до реальных зданий и сооружений. Но так и не родились. Это и печально, и невероятно красиво. По-своему.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)