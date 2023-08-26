Неожиданные факты о ваших любимых фильмах
Вы знали, что во время съёмок фильма «Голодные игры», актриса Дженнифер Лоуренс оглохла на одно ухо? Или что вдохновителем образа Алладина из знаменитого диснеевского мультфильма стал Том Круз? В нашем материале найдётся ещё немало удивительных фактов о любимых фильмах, которые станут для вас настоящей неожиданностью — поехали!
Рык динозавра из фильма «Парк Юрского периода» (1993) было получено путём путём наложения звуков рычания тигра, аллигатора и голоса молодого слона.
Когда во время картины «Безумный Макс» (1979) закончился бюджет, режиссёр фильма, Джордж Миллер, пожертвовал собственным автомобилем, который был в итоге разбит в сцене погони.
В первой части фильма «Человек-паук» (2002) появляется паук из рода Стеатода. Перед съёмками он был усыплён и окрашен в красно-синие тона.
Вдохновителем образа Алладина из знаменитого диснеевского мультфильма 1992 года стал Том Круз
В качестве статистов в фильме «Храброе сердце» (1995) выступали резервисты ирландской армии. Некоторые из сцен пришлось переснимать из-за того, что в кадр попадали солдаты в солнечных очках и с наручными часами.
«Убить Билла» (2003) — это первый фильм Квентина Тарантино, в котором английское ругательство «f*ck» звучит меньше, чем 100 раз
Рисунок Роуз с бриллиантовым ожерельем в фильме «Титаник» (1997) был в действительности создан режиссёром картины — Джеймсом Кэмероном.
Актёры Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт, до момента съёмок фильма «Люди Икс» (2000), никогда в своей жизни не играли в шахматы.
Съёмки фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) были прерваны из-за урагана «Вильма». Вся съёмочная группа была тогда эвакуирована.
«История игрушек 2″ (1999) изначально планировалась для выпуска исключительно на видеокассетах, но, в итоге, студия Пиксар решила, что сценарий фильма настолько хорош, что он заслуживает полноценного релиза в кинотеатрах по всему миру.
Язык инопланетян, который мы слышим в фильме «Район № 9″ (2009), в действительности является звуком двух тёртых друг о друга дынь.
Мишель Родригез м Джордана Брюстер оформили права на вождение автомобиля только после того, как получили роли в фильме «Форсаж» (2001).
Последними словами Супермена в фильме «Супермен 4: В поисках мира» (1987) были «До встречи через 20 лет». Абсолютно случайно, фильм «Возвращение Супермена» вышел на экраны спустя почти 20 лет.
Мастер Йода, в первом варианте сценария фильма «Звёздные войны» (1977) носил имя Баффи.
В культовой сцене под душем в фильме «Психо» (1960) Альфреда Хичкока, в качестве крови был использован шоколадный сироп.
В одном из интервью, Дженнифер Лоуренс сообщила, что во время съёмок фильма «Голодные игры», она оглохла на одно ухо из-за того, что вода из использовавшихся в одной из сцен водомётов пробила ей барабанную перепонку.
«Координаты «Скайфолл» (2012) — это первый фильм о Джеймсе Бонде срежиссированный лауреатом премии «Оскар» — Сэмом Мендесом.
«Красавица и чудовище» (1991) стал первой анимированной полнометражной лентой, номинированной на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».
Картина «Книга джунглей» (1967) стала последним фильмом, спродюсированным и опекаемым Уолтом Диснеем лично. Его премьера состоялась спустя 10 месяцев после смерти великого мультипликатора.
Шон Коннери и Харрисо Форд сыграли отца и сына в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). В действительности, разница в возрасте между ними — всего 12 лет.
Болливуд, или индийский аналог Голливуда — это самый большой центр кинопромышленности в мире. Ежегодно, там производится более 800 фильмов, чтов 2 раза превышает голливудские показатели
Джон Хьюз написал сценарий культового фильма «Клуб «Завтрак» (1985) всего за 2 дня.
Режиссёры Энди и Лана (в то время Ларри) Вачовски наняли двух художников, чтобы они создали 600-страничный графический сценарий их фильма «Матрица» (1999). Это окончательно убедило продюсеров из компании Уорнер Бразерс приступить к реализации проекта.
«101 далматинец» (1961) и «Питер Пэн» (1953) — это единственные фильмы Уолта Диснея, в которых принимают участие оба родителя и, при этом, ни один из них не умирает по ходу действия.
Во время съёмок фильма «Бойцовский клуб» (1999), Брэду Питу сломали несколько рёбер. Актёр посчитал, что это идеальным образом подходит образу его героя.
«Казино Рояль» (2006) стал первым фильмом «бондианы», показ которого был официально разрешён в Китае.
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