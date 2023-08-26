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Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Вы знали, что во время съёмок фильма «Голодные игры», актриса Дженнифер Лоуренс оглохла на одно ухо? Или что вдохновителем образа Алладина из знаменитого диснеевского мультфильма стал Том Круз? В нашем материале найдётся ещё немало удивительных фактов о любимых фильмах, которые станут для вас настоящей неожиданностью — поехали!

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Рык динозавра из фильма «Парк Юрского периода» (1993) было получено путём путём наложения звуков рычания тигра, аллигатора и голоса молодого слона.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Когда во время картины «Безумный Макс» (1979) закончился бюджет, режиссёр фильма, Джордж Миллер, пожертвовал собственным автомобилем, который был в итоге разбит в сцене погони.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

В первой части фильма «Человек-паук» (2002) появляется паук из рода Стеатода. Перед съёмками он был усыплён и окрашен в красно-синие тона.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Вдохновителем образа Алладина из знаменитого диснеевского мультфильма 1992 года стал Том Круз

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

В качестве статистов в фильме «Храброе сердце» (1995) выступали резервисты ирландской армии. Некоторые из сцен пришлось переснимать из-за того, что в кадр попадали солдаты в солнечных очках и с наручными часами.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

«Убить Билла» (2003) — это первый фильм Квентина Тарантино, в котором английское ругательство «f*ck» звучит меньше, чем 100 раз

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Рисунок Роуз с бриллиантовым ожерельем в фильме «Титаник» (1997) был в действительности создан режиссёром картины — Джеймсом Кэмероном.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Актёры Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт, до момента съёмок фильма «Люди Икс» (2000), никогда в своей жизни не играли в шахматы.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Съёмки фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) были прерваны из-за урагана «Вильма». Вся съёмочная группа была тогда эвакуирована.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

«История игрушек 2″ (1999) изначально планировалась для выпуска исключительно на видеокассетах, но, в итоге, студия Пиксар решила, что сценарий фильма настолько хорош, что он заслуживает полноценного релиза в кинотеатрах по всему миру.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Язык инопланетян, который мы слышим в фильме «Район № 9″ (2009), в действительности является звуком двух тёртых друг о друга дынь.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Мишель Родригез м Джордана Брюстер оформили права на вождение автомобиля только после того, как получили роли в фильме «Форсаж» (2001).

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Последними словами Супермена в фильме «Супермен 4: В поисках мира» (1987) были «До встречи через 20 лет». Абсолютно случайно, фильм «Возвращение Супермена» вышел на экраны спустя почти 20 лет.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Мастер Йода, в первом варианте сценария фильма «Звёздные войны» (1977) носил имя Баффи.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

В культовой сцене под душем в фильме «Психо» (1960) Альфреда Хичкока, в качестве крови был использован шоколадный сироп.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

В одном из интервью, Дженнифер Лоуренс сообщила, что во время съёмок фильма «Голодные игры», она оглохла на одно ухо из-за того, что вода из использовавшихся в одной из сцен водомётов пробила ей барабанную перепонку.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

«Координаты «Скайфолл» (2012) — это первый фильм о Джеймсе Бонде срежиссированный лауреатом премии «Оскар» — Сэмом Мендесом.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

«Красавица и чудовище» (1991) стал первой анимированной полнометражной лентой, номинированной на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Картина «Книга джунглей» (1967) стала последним фильмом, спродюсированным и опекаемым Уолтом Диснеем лично. Его премьера состоялась спустя 10 месяцев после смерти великого мультипликатора.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Шон Коннери и Харрисо Форд сыграли отца и сына в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). В действительности, разница в возрасте между ними — всего 12 лет.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Болливуд, или индийский аналог Голливуда — это самый большой центр кинопромышленности в мире. Ежегодно, там производится более 800 фильмов, чтов 2 раза превышает голливудские показатели

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Джон Хьюз написал сценарий культового фильма «Клуб «Завтрак» (1985) всего за 2 дня.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Режиссёры Энди и Лана (в то время Ларри) Вачовски наняли двух художников, чтобы они создали 600-страничный графический сценарий их фильма «Матрица» (1999). Это окончательно убедило продюсеров из компании Уорнер Бразерс приступить к реализации проекта.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

«101 далматинец» (1961) и «Питер Пэн» (1953) — это единственные фильмы Уолта Диснея, в которых принимают участие оба родителя и, при этом, ни один из них не умирает по ходу действия.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

Во время съёмок фильма «Бойцовский клуб» (1999), Брэду Питу сломали несколько рёбер. Актёр посчитал, что это идеальным образом подходит образу его героя.

Неожиданные факты о ваших любимых фильмах

«Казино Рояль» (2006) стал первым фильмом «бондианы», показ которого был официально разрешён в Китае.

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