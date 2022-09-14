Эффективная подкормка для комнатных растений из того, что всегда есть под рукой

Один из лучших способов поддержания красоты и здоровья комнатных растений — использование простых органических подкормок, сделанных своими руками.

В большинстве случаев такие дешевые удобрения оказываются даже более эффективными, чем дорогие препараты.







Чтобы домашние цветы обильно цвели и не болели, регулярно используйте простое удобрение, приготовленное на основе луковой шелухи.

Данная подкормка даст растениям фосфор, калий, витамины, все микроэлементы и макроэлементы, необходимые для активного роста и цветения. Большим преимуществом этой подкормки является и то, что она обладает противогрибковым и антибактериальным свойством, подавляет развитие серьезных болезней, оздоравливает почву и защищает от вредителей.

Для приготовления эффективного удобрения одну горсть луковой шелухи залейте одним литром горячей воды.







Настаивайте шелуху несколько часов.







Перед использованием процедите раствор. Используйте настой луковой шелухи для полива цветов под корень по влажной земле. Для дополнительной защиты растений настоем можно опрыскивать листья.







Использовать подкормку на основе луковой шелухи рекомендуется 1 раз в 14 дней.

Подробно о том, как приготовить подкормку для обильного цветения и активного роста комнатных цветов можно посмотреть на видео:



