Реставрация уплотнительных резинок холодильника

Одна из частых проблем холодильника, с которой сталкивается практически каждый — это проблема с уплотнителем: он ссыхается, перестает прилегать к стенке или просто прорывается. Все эти проблемы непосредственно влияют на работу холодильника и могут вывести его из строя гораздо раньше отмеренного срока.

Однако одна довольно простая процедура может продлить жизнь уплотнителю, а вместе с ним и всему холодильнику.



Лучше всего совмещать эту процедуру с разморозкой холодильника. Все, что вам понадобится — это горячая вода. Одного чайника будет достаточно для обработки уплотнителя одной камеры.

Если вы хотите проверить, плотно ли резинка уплотнителя прилегает к дверце, есть один очень простой способ. Просто положите внутрь холодильника включенный фонарик, если вы увидите свет, то, помимо света, внутрь также легко попадает и воздух.

Вот так выглядит нижний уплотнитель морозильной камеры в сравнением с верхней резинкой до обработки.



Итак, подкладываем под дверь холодильника полотенце или противень, чтобы вода не стекала на пол. Затем, легко оттягивая резинку от двери, проливаем ее кипятком, особое внимание уделяя углам. Далее, хорошо прогрев уплотнитель, закрываем и слегка прижимаем дверцу холодильника, чтобы уплотнитель выровнялся.

Буквально через минуту открываем дверцу, хорошо ее вытираем и процедура завершена. Только посмотрите, как хорошо расширился и выровнялся уплотнитель. Если проводить такую процедуру регулярно, 1 раз в год, то уплотнитель прослужит вам десятилетия.Если уплотнитель замялся только в некоторых местах, например, в углах, то можно прогреть и выровнять его точечно с помощью пара утюга, отпаривателя или просто фена.Если же резинка прорвалась, то вам поможет силиконовый герметик. Для этого сначала с помощью скотча защищаем область вокруг прорвавшейся резинки. А затем просто заливаем силиконовый герметик в образовавшуюся щель. Закрываем дверцу, с помощью скотча фиксируем ее так, чтобы она немного плотнее прилегала к дверце, убираем лишний герметика и оставляем его до полного высыхания, лучше всего на ночь.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как самостоятельно отреставрировать уплотнитель на холодильнике.