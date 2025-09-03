Город, которого не стало за считанные минуты. /Фото: pikabu.ru, radikal.ru
История каждого города уникальна и представляет интерес. Однако некоторые из них всё-таки можно объединить по схожим чертам: например, они при похожих обстоятельствах появлялись или сходили с авансцены. Особенно любопытными среди последних представляются истории тех мест, которые ушли в небытие не просто неожиданно, но и практически одномоментно - буквально вчера здесь был процветающий, заселённый людьми регион, а сегодня жизни в нём не стало или не стало его самого. Вашему вниманию 8 городов, которые прекратили своё существование за считаные мгновения.
1. Акротири
Один из древнейших погибших быстро городов. /Фото: wikipedia.org
В древние времена было немало городов, которые погибли довольно быстро в результате каких-либо природных катаклизмов. Однако одним из самых древних, раскопанных ныне археологами, оказался Акротири. Это поселение бронзового века расположено на греческом острове Тира и относится к минойской цивилизации. Своё название раскопки получили по имени современной деревни, находящейся поблизости - реальное название античного поселения не сохранилось. Зато отлично сохранился сам город, а всё потому, что они оказался буквально похоронен под слоем пепла, образовавшегося в результате извержения вулкана в период 1646—1500 годов до н. э. Впрочем, археологи считают, что Акротири был уничтожен вулканом уже после того, как его покинули люди - скорее всего, извержению предшествовало сильное землетрясение, после которого жители успели эвакуироваться.
2. Помпеи
О том, как быстро погибли Помпеи, знает каждый. /Фото: bbc.com, russo-turista.com
Пожалуй, самый известный город в мировой истории, погибший за считанные часы. Помпеи прекратили своё существование 24 августа 79 года нашей эры, когда началось извержение Везувия. В результате активности вулкана город с огромной скоростью оказался погребён под огромным слоем вулканического пепла, и спастись не удалось никому. С самого начала раскопок масштаб трагедии поражал и исследователей, и обывателей. А археологи для полноты картины и сегодня при обнаружении пустот, оставшиеся на месте тел жертв извержения, заливают их гипсом, восстанавливая вид города и его населения в последние мгновения жизни Помпей.
3. Индианола
Город, который погиб дважды. /Фото: legendsofamerica.com, uhv.edu
Справедливости ради, стоит отметить, что этот американский городок был сметён с лица Земли как бы дважды, причём оба раза одинаково. А было это так: в 1875 году поднялся страшный ураган, который уничтожил город Индианола в штате Техас. Тогда погибли тысячи людей, да и от самого населённого пункта мало что осталось. Но выжившие жители покидать родные места не захотели и приняли решение отстроить город. Однако природа не посчитала нужным их щадить: в 1886 году на Индианолу налетел ещё один ураган, который на этот раз решил его судьбу - от города не осталось ничего.
4. Кеннет
Один из затопленных городов на реке Сакраменто. /Фото: messynessychic.com
Кеннет был весьма неплохим и заселённым городом США, который стабильно развивался на протяжении десятилетий. Однако в тридцатые годы прошлого столетия ситуация изменилась. В результате непроработанной попытки построить плотину Шаста на реке Сакраменто множество городов, которые находились поблизости, пострадали. Однако именно Кеннет был самым крупным из них, да и разрушился сильнее всех. После этого эпизода местные жители массово стали продавать землю, а уже после войны территория города была практически полностью затоплена.
5. Сентрейлия
Город-призрак, где полвека бушует пожар. /Фото: bbc.com, travelask.ru
Сентрейлия был одним из десятков городов штата Пенсильвания и ничем примечательным не выделялся, пока не наступил 1962 год. Именно тогда жизнь этого места фактически закончилась. А всё потому, что власти в своё время позволили создать городскую свалку на территории заброшенного шурфа открытой угольной шахты. А так как мусор уничтожали путём сжигания, то момент, когда огонь мог бы переброситься на остальные шахты, был лишь вопросом времени. Собственно, это и произошло: под Сентрейлией пролегали залежи угля, и они начали гореть, буквально расплавляя асфальт. Контролировать и уж тем более погасить такой очаг попросту невозможно, поэтому жителей эвакуировали, а город получил статус призрака. К слову, уголь под асфальтом там горит до сих пор.
6. Юнгай
Ещё одна трагедия от природного катаклизма. /Фото: risk.ru
Полувековую отметку не так давно перешагнула и катастрофа города Юнгай. В 1970 году живописное поселение на побережье Перу вначале пережило землетрясение, а затем его накрыл обвал, вызванный последним. Катаклизм наступил настолько неожиданно, что, по данным редакции Novate.ru, погибло практически всё население города, а это около 25 тысяч человек. Власти решили отстроить новый Юнгай, однако не на опасном месте предыдущего, а рядом, в нескольких милях от места катастрофы.
7. Припять
Самый известный из современных городов-призраков. /Фото: safereactor.cc, trips-to-chernobyl.com
Ещё один знаменитый на весь мир погибший город, только уже в новейшей истории. Да и в отличие от тех же Помпей, Припять перестала существовать в результате не природного катаклизма, а техногенной катастрофы. В результате аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года не только ближайший к нему город, но и другие населённые пункты были заражены радиацией настолько, что оставаться людям там было уже невозможно. Местное население эвакуировали за несколько часов, и Припять, которая ещё утром 27 апреля кипела жизнью, к вечеру опустела практически полностью - там остались только военные и ликвидаторы. Вскоре была выселена вся зона в радиусе 30 километров вокруг станции, и по сей день там живут только сотрудники, обслуживающий персонал, да некоторые самосёлы.
8. Нефтегорск
Город, которого не стало за считанные минуты. /Фото: pikabu.ru, radikal.ru
Небольшой сахалинский посёлок Нефтегорск был одним из десятков похожих на постсоветском пространстве, ещё и название у него было не оригинальное. Вот только об этом месте весь мир узнал уже после того, как оно фактически прекратило своё существование. В ночь с 27 на 28 мая 1995 года произошло землетрясение магнитудой 7,6, которое за считанные минуты уничтожило большую часть Нефтегорска: оказалось, что жилые дома были не приспособлены к сейсмической активности и разрушились практически в крошку. Под этими обломками погибла большая часть населения: по информации Novate.ru, 3197 человек катастрофа унесла 2040 жизней. Когда последствия землетрясения ликвидировали, было принято решение не восстанавливать Нефтегорск на прежнем месте: выжившие были эвакуированы, а на месте города осталась голая земля да памятник, увековечивший трагедию.
