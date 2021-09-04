Как сделать элементарный замок для дачи, который не разгадает ни один вор

Замок в задвижкой, как известно, можно закрыть только изнутри. Однако, если немного доработать его конструкцию, то можно получить весьма хитрый и надежный механизм защиты от воров, который наверняка станет нерушимой преградой на пути дачных воров. Самое главное, что соорудить такой замок может каждый хозяин своими силами из подручных материалов.
На самом деле замок очень прост. ¦Фото: youtube.com.
Многие наши сограждане имеют у себя в собственности дачные хозяйства. На большинстве участков помимо дома находятся хозяйственные постройки, например сараи и погреба, где на протяжении всего года могут оставаться запасы семян, урожая, а также инструменты для работы в дачный сезон. Все это представляет не малую ценность для человека, а потому может быть украдено людьми с не самыми добропорядочными наклонностями и взглядами. Как известно, любой замок можно взломать.
Отличное решение для дачи. ¦Фото: youtube.com.
Тем не менее, среди современных замков, существует один простой и проверенный временем механизм, который способен поставить в тупик даже опытного вора. Речь идет об обычном задвижном замке, который можно запирать и отпирать не только изнутри помещения, но и снаружи, при наличии подходящего ключа. Главное достоинство конструкции – ее простота и при этом абсолютная неочевидность.
Все очень просто на самом деле. ¦Фото: youtube.com.
Итак, как уже было отмечено, сам замок – это обычная горизонтальная задвижка, рядом с которой проделано сквозное отверстие для ключа. В задвижке сделаны зубья, которые используются для закрытия и открытия механизма. Принцип действия прост – изогнутый металлический ключ вставляется в замочное отверстие, после чего производится «нащупывание» ближайшего свободного паза. Ключ вставляется в вырез и проворачивается вправо или влево. В большинстве ситуацию нужно зацепиться за разные пазы, постепенно двигая задвижку в нужном направлении.
Вот такой ключик. ¦Фото: youtube.com.
Такой простой замок станет отличным дополнением к традиционным навесным. Немаловажно и то, что соорудить его можно буквально из подручных средств.
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