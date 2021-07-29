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Чем закончилась история самого голодного мальчика, который ел землю и туалетную бумагу


История Кадена Бенджамина.

История Кадена Бенджамина.

К своим десяти годам Каден Бенджамин весил уже 90 килограмм. Мальчик страдал довольно редким синдромом Прадера-Вилли, что обуславливало постоянное чувство голода у Кадена. Не в силах справиться с этим чувством, он даже ел туалетную бумагу. За его здоровье боролись врачи и семья, но, увы, эта борьба не увенчалась успехом.

У Кадена был диагностирован синдром Прадера-Вилли.

У Кадена был диагностирован синдром Прадера-Вилли.

 

Синдром Прадера-Вилли характеризуется различными симптомами, и почти всегда — ожирением, которое проявляется уже к двум годам. Этот синдром является своеобразным генетическим сбоем, и лечения для него до сих пор нет — есть лишь отдельные разработанные методики, которые облегчают отдельные симптомы. И потому по-настоящему помочь Кадену врачи были не в силах.
Одним из симптомов синдрома Прадера-Вилли является неутолимый голод.

Одним из симптомов синдрома Прадера-Вилли является неутолимый голод.

 

Каден Бенджамин страдал от постоянного голода. В таких случаях пациентам обычно ограничивают диету, полностью убирая углеводы и жирную пищу. Но в случае 11-летнего Кадена ограничения мало работали: когда ему не давали ему, он начинал есть землю и туалетную бумагу, не в силах справиться со своим состоянием.
Мальчику постоянно приходилось находиться в больнице.

Мальчику постоянно приходилось находиться в больнице.

 

Несколько лет назад из-за ожирения у Кадена начались сложности с дыханием, так чтоему пришлось делать трахеотомию, после чего мальчик был постоянно подсоединен к трубке, позволяющей дышать.
Каден регулярно посещал больницу, так как с возрастом количество проблем со здоровьем только прибавлялось — сердце мальчика увеличилось, у него начался диабет, периодически проявлялась депрессия.
Несколько лет назад из-за ожирения Кадену стало трудно дышать.

Несколько лет назад из-за ожирения Кадену стало трудно дышать.

 

Не в силах самостоятельно расплатиться с долгами с больницей семья начала сбор средств через краудфандинговую платформу. Однако теперь эти средства, пойдут не на лечение Кадена, а, увы, на его похороны.
Синдром Прадера-Вилли довольно редкий и потому его не всегда сразу диагностируют.

Синдром Прадера-Вилли довольно редкий и потому его не всегда сразу диагностируют.

 

Для мамы Кадена его смерть стала страшной трагедией. Он был ее единственным ребенком, и вся ее жизнь была сосредоточена на его спасении, на его лечении. О том, что с ребенком что-то не так, семья поняла уже к его трехлетию, когда Каден весил 40 кг. «Мы ходили к разным докторам, но никто не мог нам сказать, что было не так и почему он так быстро набирал вес,» — рассказывала в прошлом году мама Кадена, Зоя Бенджамин.
Кадену Бенджамину удалось прожить 11 лет, прежде чем проблемы со здоровьем стали непреодолимыми.

Кадену Бенджамину удалось прожить 11 лет, прежде чем проблемы со здоровьем стали непреодолимыми.

 

Прошло немало времени, прежде чем одному из докторов удалось диагностировать у Кадена синдром Прадера-Вилли, встречающийся примерно у одного ребенка из 20000 из-за нарушения в одной из хромосом. Каден страдал от своего постоянного голода, ему хотелось есть каждый час. Зоя рассказывала, как каждый день — и ночь — превращались в настоящую битву: она прятала всю еду, а Каден, ничего не найдя, начинал есть всё, что попадалось на глаза, включая бумагу, пыль и землю.

На момент своей смерти мальчик уже находился на стационаре в больнице в Претории, столице ЮАР. Каден уже не мог самостоятельно передвигаться. На данный момент по всему миру зафиксировано около 400 000 человек с синдромом Прадера-Вилли.
Каден Бенджамин из ЮАР.

Каден Бенджамин из ЮАР.

 

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Чем закончилась история самого голодного мальчика, который ел землю и туалетную бумагу

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Чем закончилась история самого голодного мальчика, который ел землю и туалетную бумагуПодписаться на мой Instagram
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