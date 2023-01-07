11 небанальных книг о большой настоящей любви, которые стоит прочесть

Это не просто любовные романы, это подлинная классика. Истории об отчаянной страсти и чистых платонических отношениях. Есть книги со счастливым концом в стиле «и жили они долго и счастливо». Есть воистину трагические истории, в которых любовь приносит героям лишь горести, невзгоды и испытания. Вечные истории о самом главном чувстве между мужчиной и женщиной. Многие из представленных в подборке произведений были экранизированы и стали фильмами «на все времена».
#1. Борис Пастернак «Доктор Живаго» (1957)
Борис Пастернак «Доктор Живаго».
Невероятно сложный роман Пастернака, наполненный символизмом и написанный столь богатым и непростым языком. Многие исследователи творчества писателя считают, что это автобиографическое произведение. Несмотря на то, что и события, и герои весьма мало соотносятся с жизнью автора, книгу можно назвать «духовной биографией».
Красной линией в книге проходит тема размышлений о будущем страны и о судьбе поколения, к которому принадлежал автор. Описываемые исторические события становятся важной частью судьбы двух возлюбленных. Жизненные пути их то пересекаются, то расходятся, как будто бы навсегда. Душераздирающая история любви двух главных героев не заканчивается хеппи-эндом, но демонстрирует чувства необъятной глубины, над которыми не властно время.
Война разделяет влюблённых и главный герой, объятый отчаянием от разлуки с любимой, пишет следующие строки:
«С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Её отъезд был как побег,
Везде следы разгрома.
Повсюду в комнатах хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слёз
И приступа мигрени.
В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Всё мысль о море лезет?»
Роман «Доктор Живаго» получил Нобелевскую премию. Книга просто обязательна к прочтению.
#2. Теодор Драйзер «Дженни Герхардт» (1911)
Теодор Драйзер «Дженни Герхардт».
Многие критики называют эту книгу «лучшим американским романом, который вы когда-либо читали». Это печальная история о любви главной героини Дженни из нищей семьи и богача Лестера Кейна. Также затрагивается тема отношения общества к любовной связи людей из разных сословий.
#3. Лев Толстой «Анна Каренина» (1877)
Лев Толстой «Анна Каренина».
Ни одна подборка книг о любви просто не может обойтись без этого романа! «Анна Каренина» входит в школьную программу и это книга, которую мы все знаем, а многие даже прочли. Это удивительный роман о великой любви. Только пример настоящей чистой любви показан отнюдь не на страстных отношениях Карениной и Вронского, а на семье Кити и Левина. Глубокие чувства именно этих героев, двух истинных половинок, становятся примером идеального соединения мужчины и женщины. И да, в школьную программу включено много литературных шедевров.
#4. Эдит Уортон «Век невинности» (1920)
Эдит Уортон «Век невинности».
Невероятно пронзительная история любви, описанная в этом романе автором, сделала её первой женщиной, получившей Пулитцеровскую премию. В книге повествуется об адвокате Ньюленде Арчере. Герой прямо накануне своей свадьбы влюбляется в кузину своей невесты, графиню Эллен Оленскую. Это делает женщину центром для всевозможных нападок и грязных сплетен. Роман потряс основы основ высшего света Нью-Йорка того времени. На основе книги был снят Мартином Скорсезе одноимённый кинофильм.
#5. Александр Куприн «Гранатовый браслет» (1910)
Александр Куприн «Гранатовый браслет».
Роман написан Куприным на основе реальных событий. Грустная история, наполненная грустной поэзией. Книга повествует о безответной любви героя к замужней даме, что в конце приводит его к самоубийству.
#6. Франсуаза Саган «Здравствуй, грусть!» (1954)
Франсуаза Саган «Здравствуй, грусть!».
Эта книга стала писательским дебютом юной француженки и произвела в то время настоящий фурор в обществе. Серьёзная и печальная история о том, как главная героиня разрушает отношения своего отца и его любимой женщины. Делает это девочка из-за эгоизма и банальной скуки. Глубокая любовь в итоге заканчивается ничем.
#7. Борис Виан «Пена дней» (1946)
Борис Виан «Пена дней».
Критики автора традиционно относят его к послевоенному французскому авангарду, а его стиль определяют как интеллектуальный китч. «Пена дней» - это как раз именно тот редкий случай, когда интеллектуальная проза является ещё и смешной. Сам Борис Виан описал эту довольно тривиальную историю любви как: «Мужчина влюбляется в женщину, а она заболевает и умирает». Тем не менее это один из самых проникновенных романов о любви.
#8. Стефан Цвейг «Письмо незнакомки» (1922)
Стефан Цвейг «Письмо незнакомки».
Это очень необычный роман, открывающий нам автора с совершенно новой стороны. Прекрасная психологическая новелла «Письмо незнакомки» открывает новые грани безграничного таланта Стефана Цвейга. Сюжет разворачивается вокруг известного писателя, который получает любовное послание от женщины, лица которой он даже не помнит. Встреча их была столь мимолётной и эпизодической для героя, но в женщине она оставила глубокий след. Для неё он стал центром вселенной и смыслом бытия.
#9. Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Ночь нежна» (1934)
Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Ночь нежна».
Роман — это удивительно тонкая и глубоко психологическая история. Она во многом автобиографична. В душераздирающее повествование Фицджеральд вложил всю ту боль и страдания, которые пережил сам со своей женой. Это история о моральной деградации успешного талантливого врача. Книга об оборотной стороне роскоши и воплотившейся американской мечты. Главной темой которой является, конечно же, любовь.
#10. Орхан Памук «Музей невинности» (2008)
Орхан Памук «Музей невинности».
Роман турецкого писателя повествует о молодом предпринимателе Кемале. У молодого человека на носу свадьба и тут он внезапно встречает свою настоящую любовь. Кемаль не хочет обижать свою невесту, которая ему тоже дорога, а от возлюбленной он скрывает свою помолвку. Дама сердца узнаёт об этом и уезжает. Мужчина с ума сходит и не находит себе нигде места. Он хранит вещи любимой, даже окурки с остатками её помады. Глубокая как мир история любви, где боль невыносима, а счастье безгранично.
#11. Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» (1936)
Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».
«Унесённые ветром» - это единственное произведение Маргарет Митчелл и труд всей её жизни. Роман стал бестселлером. Пронзительная история о гражданской войне между Севером и Югом, когда весь мир вокруг рушился, но не могло не рождаться взамен что-то новое и прекрасное. Это настоящий гимн жизни. В каждом возрасте в этой книге можно найти что-то для себя новое. Неожиданный финал породил множество последователей, пожелавших продолжить историю. Но образы, созданные Маргарет, не удалось полностью воссоздать никому. Роман принёс автору Пулитцеровскую премию. Мы же всегда помним бессмертную фразу, которая неизменно помогает пережить очень трудный день: «Я подумаю об этом завтра».
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