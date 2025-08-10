Лезвие, скрытое в руке: что из себя представляет экзотическое метательное оружие сюрикэн

В мире можно найти огромное количество интересного, нестандартного оружия. И метательные вариации в этом отношении исключением не является. Так, часто при упоминании нетривиального оружия такого типа вспоминают ниндзя, которые в фильмах или сериалах бросаются интересными лезвиями круглого силуэта. Речь идёт о сюрикэне, который в реальности имеет куда более интересную историю, а также немалое количество модификаций.
Сюрикэны обычно ассоциируются с ниндзя. /Фото: stoneforest.ru
Сюрикэн относится прежде всего к японскому арсеналу метательного оружия скрытого ношения, да и само название переводится весьма метко - «лезвие, скрытое в руке». Правда, в обществе в отношении его давно сложился определённый стереотип, мол, что он выглядит только хотя бы отдалённо похожими на круглую форму. Однако на самом деле количество их модификаций действительно способно поразить воображение. Тем более, что они различаются не только по форме, но и по размеру, массе и даже методу изготовления. Однако зачастую сюрикэны принято классифицировать по двум большим группам: бо-сюрикэны (или бодзё-сюрикэны) и сякэны.
Сюрикэнов на самом деле много вариантов бывает. /Фото: stoneforest.ru
Первая группа, бо-сюрикэны, представляют собой метательное оружие, форме имеющее вид стержня. Их зачастую делали четырех- или восьмигранным, а также круглым. Затачивалось оружие обычно с одной стороны, однако существуют редкие образцы с двухсторонней заточкой. Способ метания этих «палок» рушит ещё одни устоявшийся стереотип про сюрикэны, который гласит, что их обязательно нужно закручивать при броске. А вот эти модификации метательного оружия скрытого типа бросали таким образом, чтобы они летели без вращения.
Японский метательный бо-сюрикэн. /Фото: wikipedia.org
Масса бо-сюрикэнов варьируется от 30 до 150 граммов, длина — от 12 до 25 сантиметров. А вот количество доступных форм этого вида метательного оружия просто поражает: в зависимости от пожелания заказчика либо от мастерства кузнеца-изготовителя, бо-сюрикэны могли создаваться похожими на иглы, гвозди, ножи и так далее: по информации редакции Novate.ru, всего в данном случае речь идёт приблизительно о полусотне. Впрочем, ни убойная сила, ни дальность полета, которая ограничивается 7-8 метрами, не впечатляет, поэтому данный тип сюрикэна применялся больше для отвлечения противника.
Современная реплика бо-сюрикэна. /Фото: vk.com
Вторая группа сюрикэнов имеет название «Сякэны», что с японского языка переводится как «меч-колесо». Вот как раз они у большинства людей ассоциируются с оружием ниндзя. Эти клинки отличались более сложной, звездообразной или круглой формой. Изготавливали их из тонкой металлической пластины, края которой, после придания силуэта, остро затачивались. В центре обязательно проделывалось отверстие, что улучшало аэродинамические показатели и делало его банально удобным в применении. Размеры сякэна небольшие: диаметр варьируется от 100 до 180 миллиметров, толщина — от 1 до 3 миллиметров. Дальнобойность сякэнов чуть больше - достигает 12-15 метров.
Сякен как раз стал прообразом стереотипного оружия японских воинов. /Фото: orel-tara.ru
Как и бо-сюрикэны, сякэны отличаются огромным количеством самых разнообразных модификаций. Причём истоки этого явления берутся из банального отсутствия какого-либо стандарта в средневековой Японии, который касался бы унификации внешнего вида сюрикэнов. Зачастую мастера руководствовались либо собственным видением, каким должно быть метательное оружие скрытого вида, либо подстраивались под требования конкретной школы боевых искусств: всё дело в том, что каждая из них отличалась собственной разработанной техника использования метательных «звездочек» и «палочек». Но была и общая традиция: украшать сюрикэны узорами и мистическими знаками, которые считались способом получить некие могущественные силы.
Каждая школа боевых искусств работала с разными сюрикэнами. /Фото: infonotes.ru
История сюрикэнов также представляет интерес. Так, мало кому известно, что в Японии, в отличие от тех же европейских государств, метательное оружие массового распространения не получило. Причины, по которым сложилась такая ситуация, доподлинно неизвестны. Вероятно, что на это повлияла консервативность японцев в использовании оружия: так, часто при столкновениях с врагом они шли по традиционному пути, попросту метая в солдат противника камни и буквально всё, что подвернётся под руку. И только со временем эта тенденция получила постепенное развитие.
Японцы были консервативны в плане ведения боя. /Фото: fishki.net
Что касается непосредственно сюрикэнов, то первые их упоминания были найдены в «Военной повести замка Осака», события которой относятся к XVII столетию. А их предтечи появились ориентировочно ещё в шестнадцатом веке. Речь идёт о цубутэ — металлических пластин с заточенным крае либо восьмиугольной, либо круглой формы. Именно они считаются наиболее вероятными прототипами сякэнов. А вот бо-сюрикэны имели другого прародителя - метательные ножи индзи-яри. Впрочем, существует и другое предположение, согласно которому сюрикэны «эволюционировали» из повседневных предметов, типа игл и гвоздей. Но точного ответа на вопрос откуда именно взялись сюрикэны, до сих пор не существует.
У разных модификаций сюрикэна может быть разная история появления. /Фото: stoneforest.ru
Об истории формирования правил эксплуатации метательного оружия скрытого вида говорят средневековые источнике, где говориться, что уже к середине эпохи Эдо в Японии был создан тип боевого искусства сюрикэндзюцу, который и заключался в обучении метания сюрикэнов. Но допускались к тренировкам только избранные, так как данное искусство сохранялось мастерами в тайне. Чаще всего ним занимались ниндзя, однако иногда осваивали его и самураи. Причина популярности сюрикэнов у воинов была обусловлена не только удобством в применении, ведь в ближнем бою ниндзя использовали их в качестве кастета либо ножа, но и дешевизной изготовления - создавались они быстро и не требовали особого мастерства от кузнеца.
Сюрикэны были разными, но дешёвыми и удобными. /Фото: wikipedia.org
Практика использования сюрикэнов могла отличаться: так, сами броски совершались их различных позиций, а траектория полета менялась. Например, несмотря на то, что бо-сюрикэны бросали обычно без вращения, но иногда метание всё-таки производились с полуоборотом. Выглядел бросок следующим образом: воин зажимал оружие между большим и указательным пальцем и выбрасывал его вперёд. Причём японцы большое значение придавали мастерству работы с сюрикэном: учителя от ученика отличала чётка прямая траектория полёта его «иглы» и отсутствие отклонения от траектории. А вот если бросают бо-сюрикэн, заточенный с обоих концов, а не с одного, то это говорит о более низкой квалификации бойца, ведь такие метать было значительно проще.
Схема броска бо-сюрикэна. /Фото: gunsfriend.ru
Система работы с бо-сюрикэнами, равно и с сякэнями обычно заключалась в метании очередями: по данным редакции Novate.ru, опытные ниндзя за 15 секунд были способны бросить в противника не менее 5-6 «звездочек» или «палок». Причём целились они зачастую в лицо, глаза или шею, так как это были единственными участками тела японского солдата, который хорошо защищался доспехами, а убойная сила метального оружия отличалась довольно низкими показателями. Если сюрикэны применялись в бою, то воин с их помощью пытался нанести противнику как можно большие повреждения, прежде чем подойдёт на расстояние удара другим оружием.
Ниндзя сюрикэны эксплуатировали как могли. /Фото: militaryarms.ru
А вот ниндзя частенько использовали отравленные сюрикэны, ведь нередко в их задачи входило устранение какого-то определенного человека. Смазывание оружия ядом значительно увеличивали шансы на успешное выполнение поставленной миссии. Кроме того, ниндзя вообще сделали сюрикэны весьма многофункциональным гаджетом: оно применялось не только в качестве смертоносного оружия, но и инструмента для вырезания отверстий в стенах для ведения наблюдения, поддевания гвоздика, или просто лезвия для перерезания веревки. Будучи расходным материалом воина, сюрикэны обычно носились в среднем по десятку штук - либо нанизывались на верёвку, либо заворачивались в ткань. А самые опытные ниндзя по полной использовали его потенциал как оружия скрытого ношения и прятали их в рукава, карманы и даже волосы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии